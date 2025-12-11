Australia: un paracaidista quedó colgando de la cola de un avión en pleno vuelo

Un dramático accidente ocurrió durante un salto en paracaídas en Australia. Un paracaidista saltó antes de tiempo de un avión y quedó colgando de la cola de la aeronave en pleno vuelo. La escena generó pánico entre los paracaidistas próximos a saltar y causó que el piloto tuviera que realizar maniobras especiales para mantener el avión nivelado y aterrizar.

El hecho ocurrió el pasado 20 de septiembre, pero las imágenes fueron difundidas este jueves por el gobierno australiano. Un avión Cessna Caravan despegó aquel día con un piloto y 17 paracaidistas a bordo para hacer un salto en formación de 16 vías desde aproximadamente 4500 metros de altura. Uno de los paracaidistas iba a filmar la maniobra. Así lo reportó la Oficina de Seguridad en el Transporte de Australia (ATSB, por sus siglas en inglés).

Una vez que llegaron a la altitud deseada, el piloto disminuyó la velocidad a 157.42 kilómetros por hora, extendió los flaps y dio la señal para comenzar el salto. Fue entonces que el primer paracaidista se acercó al borde de la puerta enrollable y se apoyó en una de las alas delanteras. Mientras tanto, el paracaidista encargado de la filmación se colgó detrás, en la parte exterior de la puerta mientras se preparaba para saltar con una cámara en su cabeza.

Fue entonces que ocurrió lo peor. La manija del paracaídas de reserva del primer saltador se enganchó con el alerón el ala, lo que hizo que se desplegara sorpresivamente. El hombre fue arrastrado a gran velocidad hacia atrás, y terminó atrapado en la cola del avión, sin la posibilidad de moverse. En el camino, se llevó puesto al segundo paracaidista, que cayó al vacío sin advertencia previa.

El momento que el paracaidista quedó atrapado Captura ATSB

Durante su caída hacia atrás, el paracaidista golpeó el estabilizador horizontal izquierdo del avión, y lo dañó considerablemente. Tras ello, el hombre quedó suspendido en el aire, lo que desestabilizó al avión levemente.

Desde la ATSB explicaron que el piloto sintió que el avión se inclinaba de forma repentina y que la velocidad aerodinámica disminuía muy rápido. Su primera impresión fue que las alas habían perdido la capacidad de generar suficiente sustentación para mantenerse en el aire, lo que se conoce como entrar en pérdida. Por ello aumentó la potencia. Sin embargo, cuando le notificaron que había un paracaidista enganchado, tuvo que disminuir la potencia otra vez.

El incidente generó terror entre los involucrados. El piloto relató que los controles comenzaron a vibrar y que debió hacer maniobras especiales para mantenerse en el aire. “Informó que se necesitaba de una presión significativa hacia adelante y un accionamiento del alerón derecho para mantener un vuelo recto y nivelado”, comentaron desde la ATSB.

En paralelo, los paracaidistas continuaron su recorrido: trece saltaron de la aeronave, mientras que dos se quedaron en la puerta, analizando de qué forma podían asistir al paracaidista atrapado. Fue entonces que el hombre tuvo una gran idea: usar un cuchillo de gancho que tenía a mano para cortar las líneas de su paracaídas de reserva, romperlo y así ser liberado del avión.

Tras caer, pudo abrir su paracaídas principal y aterrizó sano y salvo tras sufrir leves lesiones.

“Con todos los paracaidistas fuera del avión, el piloto evaluó que tenían un control de cabeceo limitado, dado que el plano de cola estaba sustancialmente dañado porque aún tenía una parte del paracaídas de reserva enrollado a su alrededor. Con presión hacia adelante descubrió que podía lograr un descenso gradual y retrajo el flap, lo que permitió un control ligeramente mayor del timón, los alerones y el elevador”, explicó el comisionado jefe de la ATSB, Angus Mitchell.

Sin embargo, el aterrizaje no fue fácil: el piloto tuvo que estar alerta porque existía la posibilidad de que tuviera que saltar con un paracaídas de emergencia en caso de que no tuviera suficiente control de la aeronave. “En circunstancias difíciles, el piloto logró controlar el avión y aterrizar con seguridad en Tully”, informó Mitchell.

El comisionado jefe remarcó la importancia de tener un cuchillo de gancho a mano, que fue el elemento que permitió que el paracaidista se zafara de la cola del avión: “Aunque no es un requisito reglamentario, podría salvar vidas en caso de un despliegue prematuro del paracaídas de reserva”.