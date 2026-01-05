Cuál es la jugada de los militares chavistas para retener su poder en Venezuela

La jerarquía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó un mecanismo de supervivencia institucional tras el desmoronamiento de la defensa nacional ante la incursión de tropas norteamericanas. El general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, redefinió su lealtad hacia la figura de Delcy Rodríguez para garantizar la unidad de los componentes armados y evitar una purga total en el esquema de transición diseñado por la Casa Blanca.

La jugada de los militares chavistas tras la caída de Maduro

El ministro de Defensa aparece como el gran responsable del fracaso militar del 3 de enero. Padrino López solicitó en un mensaje televisado la liberación de Maduro y ratificó el respaldo de la fuerza a Delcy Rodríguez. Pese a la debacle en el terreno, el general integra el póker de poder para la transición impulsada por la administración de Donald Trump.

Vladimir Padrino López

El analista Enderson Sequera explicó a LA NACION la lógica detrás de la permanencia del ministro. “Padrino sigue al frente de sus funciones en las FANB, es el oficial que más ascendencia tiene entre los militares, seguido de Cabello. Pero en un país normal, luego de la humillación militar del sábado, estaría destituido. Para el chavismo nunca se trató de la capacidad militar o la competencia militar de las FANB para evitar un ataque. Se trata, siempre, del control que puede ejercer Padrino para evitar divisiones y deserciones, y asegurar la lealtad política de los componentes”

“Padrino sale reforzado de este episodio porque es el único que puede asegurar el apoyo y la lealtad política de las FANB, no por su competencia militar. Delcy necesita vender continuidad y que lo de este sábado fue un ataque, no una entrega, y por eso va a mantener a Padrino y a la mayoría del alto mando político en su puesto” agregó el analista.

El reparto de influencias y las fracturas internas

La dinámica del chavismo exhibe grietas ante la nueva realidad. El poder se distribuye entre los hermanos Rodríguez, Padrino López y Diosdado Cabello. La tensión escaló con la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional, donde tanto Cabello como Jorge Rodríguez aspiraban a presidir el órgano legislativo.

La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez junto a Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello MARCELO GARCIA - Miraflores press office

Estados Unidos rechaza la figura de Cabello en una posición institucional clave. Washington vería con malos ojos al líder del ala radical en la toma de juramento de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Padrino López y Diosdado Cabello cargan con acusaciones vinculadas al Cártel de los Soles y recompensas millonarias: 15 millones de dólares por el ministro y 25 millones por el dirigente del PSUV.

El desconcierto inicial en el alto mando derivó en sospechas de traición y Cabello intentó cerrar filas con un llamado a la unidad. “Que nadie se ponga a hacerle juego al imperialismo. Aquí la unidad de las fuerzas revolucionarias está más que garantizada”, arengó el dirigente al resto de los oficiales.

La ineficacia de la inversión millonaria

El poderío bélico prometido por el chavismo se disolvió en cuestión de horas. Las imágenes de Fuerte Tiuna mostraron vehículos destruidos y desolación tras el paso de los Delta Force. Los 70.000 millones de dólares gastados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en armamento no detuvieron el avance extranjero y los bombardeos aéreos y la incursión terrestre neutralizaron las defensas con rapidez.

Bombardeo en Caracas

Las compras principales de material bélico se gestionaron con Rusia y China. Vladimir Putin garantizó la efectividad de sus equipos a los líderes venezolanos. El sistema de defensa aérea, adquirido en China, quedó eliminado en los primeros minutos de la Operación Resolución Absoluta. El anillo de seguridad de militares cubanos tampoco logró frenar a la unidad de élite estadounidense. Padrino López reconoció la muerte de parte del equipo de seguridad.

La función real de la estructura militar chavista durante años se centró en la represión interna. La Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar actuaron contra civiles desarmados y prisioneros políticos. Al enfrentar a especialistas en guerra convencional, su capacidad de respuesta resultó nula.

Vladimir Padrino López garantiza la cohesión de los cuarteles para asegurar la continuidad de la cúpula castrense en la transición encabezada por Delcy Rodríguez HANDOUT� - Venezuela's Defense Ministry�

El politólogo Walter Molina Galdi detalló la postura actual de los uniformados a este medio: “Pareciera que la FANB no tiene posibilidad alguna de respuesta ante Estados Unidos y eso ya en sí mismo es un mensaje. Creo que los militares van a hacer lo que llevan haciendo durante el chavismo: jugar a ganador”.

El rol de la oposición al chavismo en la nueva etapa

Edmundo González Urrutia se dirigió a la nación como presidente electo y exigió a los militares el cumplimiento de las órdenes civiles. El diplomático reclamó obediencia a su figura como comandante en jefe: “Su deber es hacer cumplir el mandato soberano”.

El mensaje de Edmundo González Urrutia tras el operativo estadounidense

La actitud del generalato influyó en la decisión de la Casa Blanca de apostar por Delcy Rodríguez para liderar la primera etapa de la transición. Este periodo podría extenderse entre uno y dos años hasta la convocatoria de elecciones presidenciales. Fuentes políticas confirmaron a LA NACION el fracaso de las gestiones del equipo de María Corina Machado ante Washington. La oposición intentó convencer a Estados Unidos de su capacidad para asumir las riendas del poder de inmediato.

