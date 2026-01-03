Cuáles fueron los lugares bombardeados en Venezuela tras el ataque de EE.UU.
Diversos reportes y videos en redes sociales permitieron reconstruir las zonas de Venezuela que recibieron el impacto de los bombardeos estadounidenses; todos los detalles
- 3 minutos de lectura'
Una fuerte conmoción internacional se desató durante la madrugada de este sábado 3 de enero, luego de que el presidente Donald Trump afirmara, mediante un comunicado oficial, la captura y el retiro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Venezuela, tras un ataque perpetrado por los Estados Unidos contra objetivos civiles y militares. Este suceso, que desencadenó una ola de incertidumbre global, se reflejó de inmediato en redes sociales, donde comenzaron a circular videos y testimonios que daban cuenta de intensos bombardeos. Las explosiones, registradas en distintos puntos, ilustraron la magnitud y rapidez del operativo que sacudió al país.
El foco de la ofensiva estadounidense se concentró en varias ubicaciones dentro del territorio venezolano, lo que generó un panorama de alarma. Según los primeros reportes y las imágenes difundidas, los ataques se manifestaron con aviones volando a baja altura, incendios de gran magnitud y densas columnas de humo ascendiendo desde las zonas impactadas, lo que evnidenció lo intenso de las detonaciones.
En la capital, Caracas, se documentaron las primeras y más resonantes detonaciones. De acuerdo con lo reportado por la cadena de noticias CNN, la primera explosión se produjo aproximadamente a la 1.50 h. Este impacto inicial fue lo suficientemente potente como para dejar a varios sectores sin suministro eléctrico. Posteriormente, cerca de las 2.38 h, un nuevo ataque sacudió nuevamente a la capital.
De todos modos, la acción militar no se limitó únicamente a Caracas, sino que tuvo un alcance más amplio. De manera simultánea, otras regiones de Venezuela también reportaron haber sido blanco de los bombardeos. Justamente, medios locales como Efecto Cocuyo y Tal Cual Digital, informaron explosiones significativas en el estado de La Guaira.
Asimismo, los ataques se extendieron hacia Higuerote, una localidad situada en la costa de Miranda, donde la intensidad de los impactos también fue corroborada por reportes e imágenes que inundaron las plataformas digitales. También se dio un ataque directo contra la base aérea La Carlota. Este lugar, de vital importancia militar para el control del espacio aéreo, se convirtió en otro de los objetivos clave del operativo, confirmando la amplitud y coordinación de la acción estadounidense.
Sin lugar a dudas, la rápida secuencia de los hechos y la diversidad de ubicaciones impactadas generaron una profunda conmoción internacional, mientras las repercusiones del ataque aún se procesaban de manera global.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
Otras noticias de Nicolás Maduro
Qué se sabe y qué no. Claves para entender el ataque de EE.UU. y las denuncias contra Maduro
"Lo vi en tiempo real". Trump dio detalles de cómo sacaron a Maduro de Venezuela y dijo que se dirigen a Nueva York
“Llegó el día”. El tajante posteo de Cathy Fulop luego de que EE.UU. atacara a Venezuela y capturara a Maduro
- 1
Tragedia de Año Nuevo en Suiza: intentan identificar a los muertos y una madre busca a su hijo
- 2
Trump amenaza a Irán con intervenir si hay una represión sangrienta de las protestas: “Estamos listos para actuar”
- 3
¿Cómo será la vida en 2026? 10 predicciones del New York Times
- 4
Brasil: futbolistas argentinos quedaron involucrados en una pelea durante la fiesta de Año Nuevo