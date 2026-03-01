De EE.UU. a Asia, se multiplican las protestas contra la guerra y dejan muertos en enfrentamientos frente a sedes diplomáticas

KARACHI, Pakistán.–Las protestas contra la guerra en Medio Oriente se multiplicaron este fin de semana en ciudades de Asia, Europa y Estados Unidos, con episodios que fueron desde manifestaciones pacíficas hasta violentos enfrentamientos frente a sedes diplomáticas, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.

En Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, por lo menos 10 personas murieron y más de 40 resultaron heridas durante choques entre manifestantes proiraníes y fuerzas de seguridad, luego de que cientos de personas intentaran asaltar el consulado de Estados Unidos. Según autoridades locales, los manifestantes lograron vulnerar brevemente el perímetro del edificio, incendiaron un puesto policial cercano y rompieron ventanas antes de ser dispersados por la policía y unidades paramilitares.

La violencia se extendió también al norte del país. En la región de Gilgit-Baltistán, doce personas murieron y más de 80 resultaron heridas cuando miles de manifestantes chiítas atacaron oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del grupo de observadores militares de la ONU. Durante los disturbios fueron incendiadas dependencias policiales y dañadas instalaciones de organizaciones benéficas, en enfrentamientos que obligaron al despliegue de tropas para recuperar el control.

Las protestas estallaron poco después de conocerse la muerte de Khamenei en bombardeos atribuidos a Washington y Tel Aviv. El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, expresó su “profundo pesar” y transmitió sus condolencias al pueblo iraní, al tiempo que el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, pidió a la población evitar actos violentos y canalizar el malestar mediante protestas pacíficas.

En la capital, Islamabad, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para impedir que cientos de manifestantes marcharan hacia la embajada estadounidense ubicada en el enclave diplomático. Escenas similares se registraron en Peshawar, donde miles de personas intentaron acercarse al consulado norteamericano, y en Lahore, donde se llevaron a cabo protestas frente a la sede diplomática.

Personal policial se enfrentan con manifestantes anti-Estados Unidos, en Islamabad, capital de Pakistán, el 1 de marzo de 2026 Stringer� - XinHua�

En paralelo, cientos de iraquíes vestidos de negro marcharon por Bagdad para denunciar los ataques, mientras la policía empleó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a manifestantes que intentaban concentrarse frente a la Zona Verde, donde se encuentra la embajada estadounidense.

La ola de movilizaciones se replicó en Europa. Más de mil personas marcharon hacia las embajadas de Estados Unidos e Israel en Atenas para protestar contra la ofensiva militar en Irán. Los manifestantes, en su mayoría vinculados al Partido Comunista Griego, portaban pancartas con consignas como “Manos fuera de Irán” y exigían el cierre de la base naval de Souda, una instalación estratégica estadounidense ubicada en la isla de Creta.

Al mismo tiempo, miembros de la diáspora iraní y grupos opositores al régimen salieron a las calles en ciudades como Berlín y Viena, donde algunos manifestantes celebraron la muerte de Khamenei, ondeando banderas de la antigua monarquía iraní junto a enseñas estadounidenses e israelíes.

En otras capitales europeas, las autoridades reforzaron la seguridad alrededor de sedes diplomáticas ante el temor de que las protestas deriven en incidentes similares a los registrados en Pakistán. En varios casos, los perímetros de embajadas y consulados fueron acordonados con vallas metálicas y vehículos policiales para impedir el avance de manifestantes.

Iraquíes asisten a una manifestación contra los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Bagdad, Irak Khalil Dawood� - XinHua�

En Estados Unidos también se registraron protestas contra la escalada militar. Manifestantes se congregaron frente a la Casa Blanca y en Times Square, en rechazo a la participación estadounidense en el conflicto. Las movilizaciones fueron impulsadas por una coalición de organizaciones, entre ellas Coalición ANSWER, Musulmanes Estadounidenses por Palestina, CodePink y Socialistas Democráticos de América.

Los organizadores denunciaron lo que calificaron como un “acto de guerra” que podría derivar en una escalada regional de consecuencias imprevisibles y convocaron nuevas marchas en ciudades como Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Miami, así como en localidades más pequeñas a lo largo del país.

Manifestantes protestan frente a la Casa Blanca, el domingo Allison Robbert� - FR172296 AP�

El impacto de la crisis también se trasladó al plano político. Dirigentes de distintos países comenzaron a enfrentar presiones internas para definir su postura frente a la ofensiva militar, mientras organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de que la escalada bélica alimente nuevos focos de inestabilidad social en comunidades con fuertes vínculos religiosos o étnicos con Irán.

Especialistas en seguridad internacional señalan que las protestas, tanto las de condena como las de celebración, reflejan la profunda polarización que genera el conflicto más allá de Medio Oriente. En ciudades con importante presencia de comunidades iraníes o musulmanas, las movilizaciones podrían mantenerse durante los próximos días, especialmente si continúan las operaciones militares o se registran nuevas víctimas de alto perfil.

