El durísimo comentario de Galperin sobre el atentado en Australia

El fundador de Mercadolibre, Macros Galperin, emitió este domingo un duro comentario sobre el ataque terrorista en la capital australiana de Sydney durante una celebración de una fiesta judía que dejó un saldo de once muertos y 29 heridos.

“Bienvenidos a la nueva Australia multicultural y diversa”, escribió en su cuenta de X, reposteando un video que exhibía a los dos hombres armados disparando en Bondi Beach, Sydney, durante la celebración de una fiesta judía.

Bienvenidos a la nueva Australia multicultural y diversa. https://t.co/HQBFknBE0k — Marcos Galperin (@marcos_galperin) December 14, 2025

Minutos más tarde retuiteó otra publicación de una foto díptica que mostraba a uno de los presuntos tiradores y al tenista Novak Djokovic acompañado por el comentario: “A uno de estos hombres se le prohibió la entrada a Australia”, en una clara crítica a la deportación del deportista del país en 2022 por su postura antivacunas en el marco del Abierto de Australia. El gobierno argumentó en ese momento que su permanecía allí representaba una amenaza para la salud pública.

Atentado terrorista

Dos hombres armados mataron a tiros a diez personas este domingo en Bondi Beach, Sydney, durante la celebración de una fiesta judía. La policía abatió a uno de los agresores aseguró que se trató de un “incidente terrorista”. Otras 29 personas resultaron heridas y el segundo tirador fue arrestado, según informó ABC, que citó a un portavoz de la policía en el lugar.

Caos en Australia

El primer ministro del país, Anthony Albanese, emitió un comunicado en el que lamentó las “escenas impactantes y angustiosas” que llegan de Bondi, confirmó heridos tras el suceso y convocó una reunión urgente de su gabinete de seguridad.

“La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información”, manifestó.