Los candidatos a la Casa Blanca se verán por última vez esta noche en Tennessee; los comicios son el 3 de noviembre

NASHVILLE.- Cuando faltan doce días para las elecciones en Estados Unidos, el republicanoDonald Trump, que busca su segundo mandato, y su rival demócrata Joe Biden se enfrentarán en el último debate presidencial, una tradición en el país que este año contó con varias particularidades.

Será una de las últimas oportunidades para convencer al electorado, que según el promedio de encuestas está más a favor del exvicepresidente de Barack Obama que del actual líder del país.

Esta noche en la ciudad de Nashville, estado de Tennessee, a las 20 (22 en la Argentina), ambos se verán las caras por última vez en un evento que será moderado por la periodista Kristen Welker, de la cadena televisiva NBC, y que además tendrá una particularidad: sus micrófonos serán silenciados. Tras el caótico primer encuentro en un mismo espacio hasta ahora -el segundo iba a ser virtual por el contagio del presidente de coronavirus, pero él decidió no participar y se canceló-, los organizadores decidieron tomar esta medida para evitar las declaraciones superpuestas y las discusiones desmedidas.

¿Cuáles serán las estrategias? Ante el miedo a convertirse en un mandatario de un solo término, algunos asesores aconsejaron a Trump a dejar de lado su estilo agresivo y optar por un tono más calmado que ponga a Biden más en el centro de atención. Pero no está claro si el presidente seguirá el consejo. En los últimos días acentuó sus ataques personales contra el demócrata, al cuestionar su integridad y afirmar que su familia es una "empresa criminal". Por lo que los cambios en su discurso aún parecen lejanos.

El debate será para Trump una de las últimas oportunidades de alto nivel para intentar cambiar el sentido de la campaña, pese a que desestima las encuestas y dice confiar en cambio en su capacidad de movilizar multitudes.

Por su parte Biden, que al contrario del actual jefe de Estado hizo una pausa en sus viajes de campaña para concentrarse en la preparación del debate, prevé ser atacado a nivel personal y en respuesta a ello dirá que así el mandatario intenta distraer la atención del coronavirus, sus efectos económicos y otras crisis.

El demócrata y su compañera de fórmula, Kamala Harris, encabezan la mayoría de los sondeos nacionales y tienen una ventaja algo más estrecha en los estados electoralmente disputados que pudieran ser decisivos. Según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, la diferencia entre una dupla y la otra es de 7,5 puntos porcentuales a nivel nacional.

Más de 42 millones de personas ya votaron en todo el país.

El ataque, la mejor defensa

Trump, que se recuperó sorprendentemente en los últimos días de la campaña de 2016, piensa que puede hacerlo de nuevo usando el poder de la presidencia para golpear a su rival.

Con este objetivo en la mira, pidió el martes al secretario de Justicia William Barr que inicie una investigación de acusaciones no verificadas sobre Biden y su hijo Hunter, tras conocerse un reporte no confirmado del periódico New York Post en que se cita un correo electrónico donde un funcionario de la compañía de gas ucraniana Burisma le agradece a Hunter Biden, que fue miembro de la junta directiva de la empresa, por facilitar que él se reuniese con Joe Biden durante una visita a Washington en el 2015.

Sin embargo la campaña demócrata rechazó las acusaciones de que el exvicepresidente actuó indebidamente e hizo notar que en la agenda de Biden no estaba programada una reunión con el funcionario de Burisma.

Agencias AP y AFP

