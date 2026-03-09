En plena crisis energética, Putin busca volver a vender petróleo ruso a Europa con Orban como “caballo de Troya”

MOSCÚ.– El presidente ruso, Vladimir Putin, consideró que el mundo enfrenta una crisis energética a medida que la guerra con Irán interrumpe el circuito de suministro de crudo y gas licuado y señaló que Rusia está dispuesta a suministrar petróleo y gas a Europa, en caso de que se levanten las sanciones en su contra impuestas a raíz de la invasión a Ucrania.

Al mismo tiempo, uno de sus aliados más cercanos en la Unión Europea (UE), el primer ministro húngaro, Viktor Orban, instó a los miembros del bloque a descartar todas las restricciones sobre los combustibles fósiles rusos para remediar los aumentos en los precios de la energía provocados por el conflicto en Medio Oriente.

Un camión cisterna en el depósito de combustible de Aral en las refinerías de petróleo Ruhr Oel de BP Gelsenkirchen GmbH, en Gelsenkirchen, Alemania, el 9 de marzo de 2026 INA FASSBENDER� - AFP�

Al hablar en una reunión televisada con funcionarios del gobierno y directivos de los principales productores de petróleo y gas de Rusia, Putin dijo que Moscú está dispuesta a volver a trabajar incluso con clientes europeos, siempre y cuando estos estén dispuestos a retomar una cooperación a largo plazo y no politizada.

“Si las empresas europeas y los compradores europeos de pronto deciden reorientarse y establecer con nosotros una cooperación duradera y sostenible, libre de presiones políticas, entonces sí: nunca nos hemos negado. También estamos dispuestos a trabajar con los europeos. Pero necesitamos alguna señal de su parte de que están preparados y dispuestos a trabajar con nosotros y de que garantizarán esa sostenibilidad y estabilidad”, afirmó el mandatario del Kremlin.

Los precios del combustible se muestran en el surtidor de una estación de servicio Shell el lunes 9 de marzo de 2026, en Arlington, Texas Julio Cortez� - AP�

Putin también dijo que las empresas rusas deberían aprovechar la situación actual en Medio Oriente, aunque señaló que el aumento de los precios probablemente sea de carácter temporal.

Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo y posee las mayores reservas de gas natural a nivel global.

Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril el lunes, alcanzando niveles no vistos desde 2022, mientras el estrecho de Ormuz, uno de los principales cuellos de botella del tránsito mundial de crudo –por donde pasa aproximadamente una quinta parte de los flujos globales de petróleo y gas natural licuado–, ha quedado prácticamente cerrado debido a la guerra con Irán.

Aliado europeo

El primer ministro húngaro afirmó en un video publicado en redes sociales que había enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de que “los precios del petróleo empezaron a crecer de forma explosiva”.

La guerra con Irán, que ya va por su segunda semana, ha causado dificultades en lugares que son cruciales para la producción y el traslado de petróleo y gas desde el golfo Pérsico, lo que ha provocado alzas de precios en los mercados globales.

En el video, Orban sostuvo que la UE, integrada por 27 países, debe “revisar y suspender todas las sanciones sobre la energía rusa en toda Europa”. Agregó que había convocado una reunión de emergencia del gobierno el lunes para evaluar cómo evitar nuevos aumentos en los precios de la nafta y el diésel en Hungría.

El primer ministro húngaro Viktor Orban al llegar a una cumbre de la Unión Europea en Bilzen-Hoeselt, Bélgica, el 12 de febrero del 2026 Francois Walschaerts - AP

El gobierno nacionalista de Orban se ha opuesto durante mucho tiempo a los esfuerzos de la UE por recortar las importaciones de energía rusa y, junto con la vecina Eslovaquia, ha mantenido e incluso incrementado los suministros de petróleo y gas rusos desde que Moscú lanzó una guerra total contra Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Ambos países han recibido una exención temporal de una política de la UE que prohíbe las importaciones de petróleo ruso y, hasta hace poco, recibían suministros de crudo ruso a través del oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania.

Pero las entregas de petróleo a través del Druzhba se han detenido desde el 27 de enero, lo que ha derivado en una disputa cada vez más intensa entre Hungría y Ucrania. El gobierno ucraniano afirma que un ataque con drones rusos dañó la infraestructura del oleoducto, pero Orban ha acusado al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de retrasar deliberadamente los suministros de petróleo.

Orbán conversa con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante una mesa redonda en una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, el 27 de junio de 2024 Omar Havana� - AP�

Como respuesta, Orban vetó una nueva ronda de sanciones de la UE contra Rusia y está bloqueando un importante préstamo de la UE a Ucrania por 90.000 millones de euros hasta que se reanuden los flujos.

Orban, rezagado en la mayoría de las encuestas a apenas un mes de una elección crucial en su país, ha acusado a Zelensky de buscar provocar una crisis energética en Hungría para influir en el resultado de la votación, como parte de la amplia campaña mediática antiucraniana de su gobierno de cara a los comicios del 12 de abril.

En esta foto de archivo del 18 de enero de 2016, una bomba extractora de petróleo funciona al atardecer en los campos petroleros desérticos de Sakhir, en Bahréin Hasan Jamali� - AP�

Para avivar aún más las tensiones, Hungría detuvo temporalmente el jueves a siete empleados de un banco estatal ucraniano y confiscó dos vehículos blindados ucranianos que transportaban decenas de millones de euros en efectivo y oro a través de Hungría, bajo sospecha de lavado de dinero.

Ucrania ha insistido en que el envío de efectivo formaba parte de servicios regulares entre bancos estatales y negó enérgicamente las acusaciones de lavado de dinero.

Agencias AP, AFP y Reuters