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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 27 de marzo

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Residentes observan y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan tras un ataque a una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad durante la campaña militar de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán
Residentes observan y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan tras un ataque a una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad durante la campaña militar de Estados Unidos e Israel en Teherán, IránAlireza Sotakbar - ISNA

Irán afirma haber lanzado ataques con misiles y drones contra Israel y fuerzas de EE.UU. en el Golfo

El ejército israelí dice que llevó a cabo ataques a “gran escala” sobre Teherán

El ejército israelí informó que sus fuerzas llevaron a cabo la madrugada del viernes ataques contra “la infraestructura” del gobierno iraní en la capital Teherán, cuando ya se cumple casi un mes de la guerra en Oriente Medio.

Los militares israelíes indicaron en un breve comunicado que “completaron una oleada de ataques a gran escala dirigidos contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”.

Un ataque con misiles alcanza una zona residencial en Irán

Un ataque aéreo estadounidense-israelí impactó contra un edificio residencial en la ciudad iraní de Urmia, capital de la provincia de Azerbaiyán Occidental, según informó la agencia de noticias IRNA.

Hamed Saffari, director general de gestión de crisis para Azerbaiyán Occidental, dijo a la agencia que “cuatro edificios residenciales quedaron completamente destruidos” y confirmó que el ataque “dejó varios ciudadanos muertos y heridos”.

Trump evalúa enviar tropas a Irán, según informa The Wall Street Journal

Según reportó el medio, Estados Unidos podría enviar hasta 10.000 tropas adicionales al Medio Oriente, además de los más de 6000 militares ya desplegados, mientras analiza una mayor escalada.

Reportan explosiones en el sur de la capital de Líbano

Medios libaneses informaron que un ataque israelí alcanzó los suburbios del sur de la capital Beirut la madrugada del viernes, mientras periodistas de la AFP escucharon varias explosiones procedentes de ese bastión del movimiento proiraní Hezbolá.

Imágenes de AFPTV también mostraban cómo se elevaba el humo de la zona, que Israel atacó en repetidas ocasiones desde que estallaron los enfrentamientos con ese grupo el 2 de marzo en el contexto de la guerra en Oriente Medio.

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