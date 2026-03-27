Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 27 de marzo

El ejército israelí informó que sus fuerzas llevaron a cabo la madrugada del viernes ataques contra “la infraestructura” del gobierno iraní en la capital Teherán, cuando ya se cumple casi un mes de la guerra en Oriente Medio.

Los militares israelíes indicaron en un breve comunicado que “completaron una oleada de ataques a gran escala dirigidos contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”.