Guerra en Medio Oriente: una especialista en comercio exterior explicó la baja en el precio del petróleo y especuló a que se debe

Tras semanas de conflicto, la marcada caída en el precio del petróleo abre interrogantes sobre la sostenibilidad de una tendencia que aporta alivio a los mercados financieros y energéticos globales. En diálogo con LN+, la especialista Yanina Lojo explicó el fenómeno:“Lo que estamos viendo es la reacción a esta noticia sobre un supuesto alto al fuego por cinco días”.

En este contexto, la especialista en comercio exterior explicó el contexto: “En los últimos días, si uno miraba el mercado de futuros de lo que era el petróleo, no veía una convalidación de estos precios de US$180, US$200, como en un momento llegó a plantear Irán, sino que los futuros eran más bajos que el precio actual del petróleo. Esto se debía a que el mercado estaba priceando el momento, pero creía que el conflicto no podía sostenerse en el tiempo o en un periodo de tiempo muy largo”.

Yanina Lojo en LN+

En la misma línea sostuvo: “Ahora lo que vemos es esta sobrerreacción. Como el mercado sube rápido, sobrerreacciona rápido y baja rápido. Recordemos que el barril de petróleo antes de este conflicto tenía valores muy bajos en relación a lo que vimos en estos últimos días”.

Ante la permanencia de este bajo precio en el petróleo Lojo especuló: “Yo creo que lo que va a determinar si esto sigue o no, primero es la confirmación oficial de si esta tregua se mantiene, porque podemos hablar de una tregua pero mañana o en un rato pasa algo y el precio se vuelve a disparar, porque está sobrerreaccionando al miedo, no está respondiendo a fundamentos, está respondiendo al miedo.”

La baja en el precio del petróleo se debe al miedo Ahmed Gomaa - XinHua

En relación a la reacción del mercado interno de los Estados Unidos tras el posteo de Donald Trump, la experta sostuvo que “responden muy rápido al cambio de los precios en el petróleo” y explicó: “por eso creo, esta necesidad de darle fin, o una especie de tranquilidad al mercado en día de hoy, donde muchos especulaban que iba ser un lunes muy complicado porque el conflicto se habia extendido más de lo que el mercado norteamericando había esperado”.

Por otro lado, la especialista se refirió a la recaudación fiscal, ya que a principio de año el gobierno cambió el esquema de retenciones para las exportaciones de petróleo. “Si el barril de petróleo brent es inferior a los US$60 las retenciones son cero, entre US$60 y US$80 se hace un cálculo y superior a estos montos es el 8% que se aplica de retenciones a las exportaciones de petróleo”, recordó la especialista.

La influencia de la guerra en Irán sobre los precios del petróleo Getty Images

En medio de este conflicto bélico, el mundo también mira las tasas de la Reserva Federal, es por ello que la especialista explicó: “en principio va a seguir con una política bastante cautelosa, estuvieron siguiendo de cerca el conflicto, no creo que hasta el próximo dato de inflación, donde ellos puedan cuantificar cuál fue el impacto de esta suba en el combustible, no creo que haya una modificación”.

Ante la pregunta de quién podría verse beneficiado en la región de este conflicto en Medio Oriente concluyó: “Tanto nosotros (Argentina) como Brasil podemos vernos beneficiados por la suba de los commodities, por el precio del petróleo porque también Brasil exporta petróleo, pero nos empieza a jugar en contra el resto de los factores, eso es lo que hay que tener en cuenta. Por un lado sube el precio de lo que exportamos, entonces hay un ingreso de divisas, pero por el otro lado, tasas altas no nos sirven, empezamos a tener problemas por otros lados“.