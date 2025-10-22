Investigan un presunto intento de envenenamiento contra el presidente de Ecuador

La seguridad del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, alertó por un presunto intento de envenenamiento al mandatario luego de detectar químicos en un regalo que le hicieron al mandatario. El hecho ocurrió el pasado viernes en la ciudad de Babahoyo, donde el jefe de Estado había asistido en el marco de una visita, sin embargo, este martes se confirmó a través de un informe que el obsequio contenía productos con químicos peligrosos.

Según informó el medio local El Comercio, una emprendedora del lugar le entregó al equipo de protocolo presidencial varios productos artesanales a modo de obsequio y, después de una inspección rutinaria, los agentes hallaron irregularidades en tres de los ocho artículos que recibieron, por lo que iniciaron un proceso de investigación.

En este sentido, se activó el protocolo de emergencia tras detectar sustancias tóxicas y envió el material a laboratorios especializados para que realicen un análisis técnico y toxicológico. En tanto, un informe del Grupo de Seguridad Técnica constató que entre los obsequios había cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, compuestos químicos que son considerados altamente peligrosos y potencialmente mortales.

Noboa recibió los regalos durante una visita Dolores Ochoa - AP

La Casa Militar confirmó que tres productos de los ocho que fueron entregados al presidente -una mermelada de tamarindo, una mistela de cacao y una mermelada de chocolate- contenían sustancias químicas peligrosas. Acto seguido, los tres frascos fueron aislados y enviados a los laboratorios, mientras que los otros cinco fueron devueltos.

Por su parte, se inició una investigación para determinar el origen de los productos y, a través de un análisis del modo de entrega, descifrar la intencionalidad. De momento no trascendieron más detalles sobre el proceso o posibles implicados.

Noboa había visitado Babahoyo este viernes para hacer una entrega de beneficios a productores agropecuarios y anunció que el gobierno ecuatoriano buscará eliminar intermediarios para que los recursos lleguen directamente a quienes trabajan la tierra.

Días atrás hubo protestas contra el gobierno de Noboa Dolores Ochoa - AP

El ecuatoriano que sobrevivió a un ataque de Estados Unidos quedó libre

Un hombre ecuatoriano que sobrevivió a un ataque militar de Estados Unidos contra un presunto narcosubmarino en el Caribe quedó libre tras ser repatriado a su país, según informó el lunes la Fiscalía general. Desde agosto pasado, Washington mantiene buques y aviones de guerra en aguas internacionales del Caribe en una campaña para frenar el tráfico de drogas de América Latina hacia Estados Unidos.

El presidente Donald Trump había anunciado el sábado la repatriación de un ecuatoriano y un colombiano que sobrevivieron al ataque contra el submarino cargado de fentanilo y otras drogas, en el cual murieron dos tripulantes. En tanto, la Fiscalía indicó a través de un grupo de prensa vía WhatsApp que el repatriado, que no fue identificado, quedó libre debido a que no cometió un delito en su país.

“Al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta Institución, que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener”, señaló la entidad acusadora y agregó: “Tampoco tenía procesos pendientes en su contra”.

Con información de AFP.