Israel reabre parcialmente el paso de Rafah, principal vía de comunicación de Gaza con el exterior

EL CAIRO.– Israel reabrió el lunes el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto para un tráfico limitado de peatones, una medida contemplada en el acuerdo de alto el fuego negociado en octubre del año pasado que permitirá a algunos de los miles de palestinos que requieren atención médica salir del enclave y a otros, parte de los más de 100.000 que huyeron en los primeros meses de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, volver a la Franja.

La ONU y las organizaciones humanitarias reclamaban la apertura de la frontera –única ruta de entrada y salida para casi todos los dos millones de residentes del enclave– pero por el momento permanecerá cerrada a la entrada de ayuda internacional en el territorio palestino, devastado por dos años de conflicto.

Israel se apoderó del paso fronterizo en mayo de 2024, unos nueve meses después del inicio de la guerra de Gaza, que se detuvo de forma precaria gracias al alto el fuego negociado por el presidente norteamericano, Donald Trump.

En el primer par de horas de apertura no se vio a nadie entrar o salir del enclave. Un funcionario egipcio indicó que 50 palestinos cruzarían en cada dirección en el primer día de actividad del cruce, y se prevé que esta dinámica se mantenga al menos los primeros días. La frontera abrirá unas seis horas por jornada, añadió la emisora israelí Kan.

Antes de la guerra, Rafah era el principal cruce para las personas que entraban o salían de Gaza. Los demás y escasos cruces fronterizos son todos compartidos con Israel. Según los términos del alto el fuego, el Ejército israelí controla el área entre el cruce de Rafah y la zona donde vive la mayoría de los palestinos.

Colectivos hacen fila para ingresar por la puerta egipcia del cruce de Rafah hacia la Franja de Gaza, en Rafah, Egipto, el 2 de febrero de 2026 Mohammed Arafat� - AP�

Con gran parte de Gaza reducida a escombros, las Naciones Unidas han señalado que la población del territorio palestino, de más de dos millones de personas, necesita un ingreso masivo de combustible, alimentos, medicamentos y carpas.

La rapidez con la que el cruce pueda ampliar sus operaciones para permitir el paso de mercancías probablemente tendrá un impacto decisivo en la reconstrucción de Gaza.

En paralelo, un alto funcionario israelí informó que el emisario especial norteamericano, Steve Witkoff, se reunirá el martes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Aunque no confirmó el lugar de la reunión ni la agenda, los medios israelíes informaron que Witkoff llegará a Israel el martes.

Un chico palestino acompañado por sus familiares mientras se preparan para salir de la Franja de Gaza, el 2 de febrero de 2026 BASHAR TALEB� - AFP�

Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunieron con Netanyahu el 24 de enero y según reportes, lo presionaron para la reapertura del cruce de Rafah.

A pesar de avanzar con la reapertura, las fuerzas israelíes continuaron los ataques en la Franja, matando al menos a cuatro palestinos el lunes, entre ellos un chico de tres años, en incidentes separados en el norte y el sur de la franja. El Ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre los incidentes.

Progreso en el alto el fuego

Durante los primeros nueve meses de la guerra, los palestinos podían huir a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah. Sin embargo, una vez que las tropas israelíes tomaron el control del cruce justificando la medida como parte de los esfuerzos para combatir el contrabando de armas de Hamas, el paso quedó inhabilitado.

El cruce se abrió brevemente para la evacuación de pacientes médicos durante un alto el fuego a principios de 2025. Israel se había resistido a reabrir el cruce, pero la recuperación de los restos del último rehén en Gaza despejó el camino para avanzar.

Un vehículo de la ONU escolta a un colectivo que transporta a pacientes palestinos en Khan Yunis, Franja de Gaza, el 2 de febrero de 2026 Abdel Kareem Hana� - AP�

Los palestinos que deseen cruzar por Rafah tras la reapertura necesitarán la autorización de las fuerzas de seguridad israelíes, según han informado tres fuentes egipcias. Se han instalado muros de hormigón armado coronados con alambre de púas a lo largo de la zona de cruce, según las mismas fuentes.

Los habitantes de Gaza que entren y salgan tendrán que caminar 2,5 kilómetros por el corredor Filadelfia, según las fuentes.

En el paso fronterizo tendrán que atravesar tres puertas separadas, incluida una administrada por la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, bajo la supervisión de agentes de una patrulla fronteriza de la Unión Europea (UE), pero controlada de forma remota por Israel.

Jóvenes pacientes palestinos sentados en sillas de ruedas esperan para ser evacuados de a través del paso fronterizo de Rafah, en Khan Yunis, Franja de Gaza, el 2 de febrero de 2026 BASHAR TALEB� - AFP�

Israel ha dicho que tanto ellos como Egipto evaluarán a las personas que entran y salen a través del cruce. Se espera que el número de viajeros aumente con el tiempo si el sistema tiene éxito.

Los palestinos que deseen regresar a Gaza podrán llevar una cantidad limitada de equipaje, sin objetos metálicos ni electrónicos, y con cantidades limitadas de medicamentos, según la embajada palestina en El Cairo.

El puesto fronterizo está situado en un sector aún ocupado por el Ejército israelí, al otro lado de la línea amarilla, que marca su retirada de aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza según la primera fase del plan de Trump.

Mohammed Abu Mustafa, de 17 años, acompañado por su madre, Randa, espera para para salir de la Franja y recibir tratamiento médico, el 2 de febrero de 2026 Abdel Kareem Hana� - AP�

La reapertura es un paso clave conforme el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos el año pasado, que entró en vigor el 10 de octubre, avanza a su segunda fase.

La tregua actual detuvo más de dos años de guerra entre Israel y Hamas que empezó con el ataque liderado por el grupo terrorista en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La primera fase de la tregua pedía el intercambio de todos los rehenes retenidos en Gaza por cientos de palestinos detenidos por Israel, un aumento en la ayuda humanitaria necesitada con urgencia y una retirada parcial de las tropas israelíes.

La segunda fase es más complicada. Llama a la instauración de un nuevo comité palestino para gobernar Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamas y la toma de medidas para comenzar la reconstrucción.

Jóvenes palestinos y sus tutores esperan para ser evacuados de la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, en Khan Yunis, Franja de Gaza, el 2 de febrero de 2026 BASHAR TALEB� - AFP�

Israel ha puesto en duda la posibilidad de que Hamas deponga las armas y algunos funcionarios afirman que el Ejército se está preparando para volver a la guerra. Desde que se alcanzó el acuerdo en octubre, los ataques israelíes en Gaza han matado a más de 500 palestinos, según las autoridades sanitarias, mientras que miembros de Hamas han matado a cuatro soldados israelíes.

El sábado, Israel lanzó algunos de sus ataques aéreos más intensos desde el alto el fuego, matando al menos a 30 personas, en lo que dijo que era una respuesta a una violación de la tregua por parte de Hamás el viernes.

Palestinos observan la llegada de camiones con ayuda humanitaria a Khan Yunis, Franja de Gaza, el 1 de febrero de 2026 BASHAR TALEB� - AFP�

Más de 520 palestinos han sido asesinados por fuego israelí desde el 10 de octubre –cuando entró en vigor el alto el fuego– según el Ministerio de Salud de la franja. Las bajas desde el alto el fuego, que UNICEF dijo incluyen más de 100 chicos, están entre los más de 71.700 palestinos asesinados desde el inicio de la ofensiva de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran combatientes o civiles.

El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamas en Gaza, mantiene registros detallados de bajas que son vistos como generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Qué viene después

Dado que el actual acuerdo de alto el fuego establece que Hamas no tendrá ningún rol en la administración de Gaza, no está claro quién operará el lado del cruce de Rafah correspondiente a la Franja una vez finalizada la guerra.

Otra de las incógnitas es la eventual llegada de los 15 miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), encargados de gestionar el territorio durante un período transitorio bajo la autoridad del Consejo de la Paz presidido por Trump. El comité permanece en El Cairo, sin autorización israelí para ingresar.

Palestinos observan la llegada de camiones con ayuda humanitaria a Khan Yunis, Franja de Gaza, el 1 de febrero de 2026 BASHAR TALEB� - AFP�

Según funcionarios de salud de Gaza, alrededor de 20.000 menores y adultos palestinos que necesitan atención médica esperan salir del enclave a través del cruce. Miles de otros palestinos fuera del territorio esperan entrar.

El Ministerio egipcio de Salud dijo en un comunicado el lunes que 150 hospitales en todo el país han sido preparados para recibir a pacientes palestinos y heridos que serán evacuados de Gaza a través del cruce de Rafah. Además, la Media Luna Roja Egipcia dijo que ha preparado “espacios seguros” en el lado egipcio del cruce para apoyar a los pacientes palestinos evacuados.

Ambulancias esperan en el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah con la Franja de Gaza, en el noreste de Egipto, el 1 de febrero de 2026 -� - AFP�

Desde que empezó la guerra, Israel ha prohibido enviar pacientes a hospitales en Cisjordania y Jerusalén Oriental, dos territorios bajo ocupación israelí, en un movimiento que cerró la que antes era la principal salida para los palestinos que necesitaban tratamiento no disponible en Gaza.

Las autoridades israelíes no han dado ninguna indicación sobre cuándo podría producirse una reapertura total, pero han señalado que se espera que las restricciones en el cruce se flexibilicen con el tiempo si la reapertura resulta exitosa.

Agencias AP, AFP y Reuters