La ciudad ucraniana que se liberó de las fuerzas rusas y ahora sufre una “cacería humana” con drones

KHERSON, Ucrania.– Cuando Olena Horlova sale de su casa o maneja por el pueblo, a las afueras de la ciudad sureña de Kherson, teme convertirse en un blanco. Cree que los drones rusos podrían estar esperándola en algún techo, a lo largo del camino o apuntando a su auto.

Para protegerse a ella y a sus dos hijas, las chicas se quedan adentro, y ella se mantiene alerta. A veces, volviendo a su casa de noche por caminos oscuros sin encender las luces, para no ser vista.

Los residentes locales caminan por una calle cubierta con una red anti-drones FPV en la ciudad de primera línea de Kherson, en el sur de Ucrania, el lunes 3 de noviembre de 2025 Efrem Lukatsky� - AP�

Tras vivir bajo la ocupación, negarse a cooperar con las fuerzas rusas y esconderse de ellas, Horlova, como tantos otros residentes, descubrió que incluso después de que su pueblo fuera liberado en 2022, la pesadilla no terminó.

Kherson fue uno de los primeros lugares donde las fuerzas rusas comenzaron a usar drones de corto alcance de visión en primera persona (o FPV) contra civiles. Los drones están equipados con cámaras que transmiten en directo, lo que permite a los operadores ver y seleccionar sus objetivos en tiempo real. La táctica luego se extendió más de 300 kilómetros a lo largo de la orilla derecha del río Dniéper, a través de las regiones de Dnipropetrovsk, Kherson y Mykolaiv.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre Ucrania afirma que los ataques dejan pocas dudas sobre su intención. En un informe de octubre, la comisión dijo que los ataques han matado y herido repetidamente a civiles, destruido viviendas y obligado a miles de personas a huir, y aseguró en conclusión que equivalen a los crímenes de lesa humanidad de asesinato y traslado forzoso.

“Vivimos con la esperanza de que algún día esto finalmente termine”, dijo Horlova, con la voz temblorosa. “Para nosotros, lo que importa es un alto el fuego, o que la línea del frente se aleje más. Entonces sería más fácil para nosotros”.

Cazando a los sobrevivientes

Horlova vive en Komyshany, un pueblo a las afueras de Kherson y a solo 4 kilómetros del río Dniéper, donde el nivel de los intensos ataques se ha mantenido igual, a pesar de que las fuerzas ucranianas retomaron la ciudad de la ocupación rusa en noviembre de 2022 —unos nueve meses después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala el 24 de febrero de ese año.

Pero la guerra no terminó ahí. En cambio, pasó a una fase que los habitantes y los militares denominan un “safari humano”, describiendo la zona como un campo de pruebas donde a menudo el objetivo de los drones son los civiles.

Horlova dice que los FPV suelen aterrizar en los techos cuando tienen poca batería y esperan.

Los residentes locales se mantienen cerca del muro protector en la ciudad de Kherson, en el sur de Ucrania, el domingo 2 de noviembre de 2025 Efrem Lukatsky� - AP�

“Cuando aparecen personas, autos o incluso un ciclista, el dron de repente se eleva y suelta el explosivo”, dijo. “Se ha llegado al punto en que incluso los arrojan sobre animales —vacas, cabras—”.

La residente de Kherson cree que los civiles son cazados como una “venganza” por las celebraciones que estallaron cuando la ciudad fue liberada.

El informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Ucrania dice que los ataques han sembrado el terror entre los civiles y violado su derecho a la vida y otros derechos humanos fundamentales. Los investigadores determinaron que unidades rusas en la ocupada orilla izquierda del Dniéper llevaron a cabo los ataques e identificaron unidades específicas de drones, operadores y comandantes implicados.

Un cañón Malka dispara hacia posiciones ucranianas en Ucrania, en un video proporcionado por un servicio de prensa del gobierno ruso el viernes 28 de noviembre de 2025 Russian Defense Ministry Press S�

También señalaron que canales rusos en Telegram comparten rutinariamente videos de los ataques, a menudo con subtítulos burlones y amenazas de nuevos ataques.

La comisión de la ONU dijo que examinó las afirmaciones rusas de que las fuerzas ucranianas habían lanzado ataques con drones contra civiles en zonas ocupadas, pero no pudo concluir su investigación porque no tuvo acceso al territorio, no podía garantizar la seguridad de los testigos y no recibió respuestas de las autoridades rusas.

Una nube de drones

Intercepciones del 310º Batallón Independiente de Guerra Electrónica de Infantería de Marina muestran drones FPV rusos que parecen estar cazando vehículos. Los videos captan drones volando bajo sobre las rutas, que fijan su objetivo en autos en movimiento o estacionados —a menudo camionetas, vehículos de suministro, sedanes e incluso ambulancias claramente identificadas— antes de lanzarse en picada para atacar.

El comandante del 310º Batallón, que protege los cielos a lo largo de 470 kilómetros del sur de Ucrania, incluida Kherson, dice que al menos 300 drones vuelan hacia la ciudad cada día. Solo en octubre, la cantidad de drones que sobrevolaron la ciudad fue de 9000.

El comandante del Batallón 310, Dmytro Liashok, en Kherson, en el sur de Ucrania, el domingo 2 de noviembre de 2025 Efrem Lukatsky� - AP�

“Esta zona es como un campo de entrenamiento”, dijo el comandante del batallón, Dmytro Liashok, un militar con 16 años de servicio y uno de los pioneros de Ucrania en la guerra electrónica. “Traen aquí a nuevas tripulaciones rusas para que adquieran experiencia antes de enviarlas a otros lugares”.

A pesar del volumen abrumador de drones —una cifra que no incluye otros tipos de armas como la artillería y las bombas planeadoras—, sus fuerzas logran neutralizar más del 90%, dijo el comandante.

Según la oficina de derechos humanos de la ONU, los ataques con drones de corto alcance se han convertido en la principal causa de víctimas civiles cerca de la línea del frente. Las autoridades locales afirman que desde julio de 2024, más de 200 civiles han sido asesinados y más de 2000 resultaron heridos en tres regiones del sur, con la mayoría de las víctimas siendo hombres. Casi 3000 viviendas han sido dañadas o destruidas.

Una ruta cubierta con una red anti-drones FPV, en las vías de acceso a Kherson, Ucrania, el domingo 2 de noviembre de 2025 Efrem Lukatsky� - AP�

Durante una visita sorpresa a Kherson en noviembre, Angelina Jolie describió la amenaza constante desde el cielo como “una presencia pesada”.

“Hubo un momento en el que tuvimos que detenernos y esperar mientras un dron pasaba por encima”, escribió la actriz en Instagram. “Yo llevaba equipo de protección, y para mí fueron solo un par de días. Las familias aquí viven con esto todos los días”.

Cientos de heridos

En uno de los hospitales que más víctimas de ataques con drones atiende en Kherson, Nataliia Naumova, de 70 años, se recupera después de que un dron Shahed —que transporta un explosivo más potente que los drones FPV— le causara una lesión por explosión en la pierna izquierda el 20 de octubre.

Dice que el ataque ocurrió de noche, mientras esperaba en una escuela del pueblo de Inzhenerne —donde estaba alojada temporalmente— a un transporte de evacuación que debía llegar a la mañana siguiente.

Un residente local herido recibe tratamiento en uno de los principales hospitales de Kherson, en el sur de Ucrania, el lunes 3 de noviembre de 2025 Efrem Lukatsky� - AP�

“Había tantos drones volando sobre nosotros”, dijo, y añadió que rara vez salía de su casa, incluso después de que sus ventanas estallaran y fueran tapiadas. “La gente allí sobrevive, no vive. Nunca pensé que una tragedia así me ocurriría a mí”.

El doctor Yevhen Haran, subdirector médico del hospital, afirma que las heridas por ataques con drones van desde amputaciones hasta lesiones mortales.

“Es simplemente caza de personas. No tiene otro nombre”, dijo el médico.

Nataliia Naumova, de 70 años, a la derecha, se recupera después de que un dron Shahed explotara cerca de su pierna, en Kherson, Ucrania, el lunes 3 de noviembre de 2025 Efrem Lukatsky� - AP�

Haran asegura que cada día llegan al hospital pacientes heridos en ataques rusos, incluidos ataques con drones. Solo el mes pasado atendieron a 85 pacientes internados y 105 ambulatorios con lesiones por explosiones, todos por bombardeos y ataques con drones. También es el único hospital de la zona equipado para manejar los casos más graves.

El propio Haran fue atacado por un dron FPV el 26 de agosto, mientras conducía desde la cercana Mykolaiv con su esposa. Los rescatistas detuvieron su auto en la autopista, advirtiéndole que había un dron encima.

Un trabajador instala una red anti-drones FPV sobre la carretera en las vías de acceso a la ciudad de primera línea de Kherson, en el sur de Ucrania, el lunes 3 de noviembre de 2025 Efrem Lukatsky� - AP�

“Me puse detrás de ellos. El dron dio una vuelta y, en el siguiente paso, voló directo hacia su vehículo —la puerta del conductor—”, recordó. La metralla atravesó el auto de adelante, mientras que el suyo, estacionado detrás, lo protegió.

Llegó al hospital con una crisis hipertensiva y luego fue tratado por una conmoción cerebral. “A veces todavía pierdo palabras y me siento inestable”, dijo. “Todo sucedió en menos de 10 minutos”.

Agencia AP