Dan Driscoll: el inesperado protagonismo del principal líder civil del Ejército de EE.UU. en las negociaciones con Ucrania

WASHINGTON.– En cuestión de días, el secretario del Ejército norteamericano, Dan Driscoll, pasó de ser el líder de una burocracia militar a convertirse en un negociador clave en el esfuerzo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Este veterano de la guerra de Irak, de aspecto juvenil, exinversionista de capital de riesgo privado y amigo del vicepresidente JD Vance, pasó de presentar el plan de Trump al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en Kiev a sentarse con funcionarios rusos en los Emiratos Árabes Unidos el lunes y martes, encabezando la fase más reciente de conversaciones sobre un posible acuerdo para detener los combates.

El secretario del Ejército de EE. UU., Dan Driscoll, después de una reunión a puerta cerrada con la delegación ucraniana, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025

Trump parece creer que los esfuerzos de Driscoll están avanzando bien, al publicar en redes sociales: “Mi equipo ha logrado un tremendo progreso”.

“Con la esperanza de finalizar este plan de paz”, escribió Trump el martes en su red social Truth Social, “he ordenado a mi enviado especial, Steve Witkoff, que se reúna con el presidente [de Rusia, Vladimir] Putin en Moscú y, al mismo tiempo, el secretario del Ejército Dan Driscoll se reunirá con los ucranianos”.

Captura de pantalla de la publicación del presidente norteamericano, Donald Trump.

Es una misión poco habitual para el principal líder civil del Ejército, quien asumió el cargo en febrero a los 38 años. Su audiencia de confirmación en el Senado se centró en cómo el Ejército podría modernizar sus sistemas, mejorar el reclutamiento y reforzar la base industrial militar, no en diplomacia internacional.

Un diplomático inesperado

Driscoll se enteró de su nuevo rol como negociador aproximadamente una semana antes de encontrarse sentado frente a Zelensky, dijo un funcionario estadounidense.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, señaló que Driscoll siempre había planeado visitar Ucrania, pero que el objetivo del viaje era conocer más sobre cómo su Ejército ha estado utilizando drones en la guerra, no negociar la paz.

El secretario del Ejército, Daniel Driscoll, frente a la delegación ucraniana durante las discusiones sobre un plan de EE. UU., en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025

El funcionario explicó que, después de que la Casa Blanca nombrara a Driscoll como representante especial, primero viajó a Europa para recibir informes antes de dirigirse a Ucrania.

Allí, Driscoll se reunió con Zelensky y expresó su admiración por los soldados ucranianos, diciendo que incluso las tropas estadounidenses más endurecidas por el combate “nunca tuvieron que defender su patria”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante la reunión que sostuvo con el secretario del Ejército de EE.UU, Dan Driscoll

“Cuando nosotros, en el Ejército, miramos y vemos lo bien que ustedes lo han hecho, es extraordinario”, le dijo Driscoll a la mandatario la semana pasada. El líder ucraniano dijo que habló durante casi una hora el viernes con Vance y Driscoll sobre la propuesta.

El desempeño de Driscoll en Ucrania parece haber dado resultado, porque desde allí se unió al secretario de Estado, Marco Rubio, a Witkoff y a otros negociadores de alto nivel en Ginebra para discutir cambios al plan con los ucranianos antes de viajar a Abu Dabi para negociar con los rusos. Las negociaciones con Moscú eran solo una posibilidad apenas una semana antes, dijo el funcionario.

Estrategia poco ortodoxa

Algunos expertos dicen que su rol en las negociaciones es un movimiento poco convencional por parte de la administración Trump que puede o no dar resultado.

“Creo que lo útil de esta administración es su disposición a descartar ideas y probar cosas”, dijo Max Bergmann, director del Programa sobre Europa, Rusia y Eurasia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Pero agregó: “Para ser sincero, no había oído hablar de Dan Driscoll en absoluto en las conversaciones sobre Ucrania y Rusia”.

El presidente norteamericano, Donald Trump, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll, en la Casa Blanca, el 11 de agosto de 2025, en Washington

Bergmann dijo que el valor de Driscoll radica en su conexión con el vicepresidente. Driscoll conoce a Vance desde la facultad de derecho en la Universidad de Yale y anteriormente se desempeñó como su asesor, lo que le da al secretario del Ejército una línea directa con la mesa chica de la administración republicana -y más poder de negociación- durante las conversaciones.

No es poca cosa “tener a alguien que probablemente esté enviándose mensajes de texto con el vicepresidente y que, por lo tanto, tiene ese peso político”, dijo Bergmann, quien ocupó cargos en el Departamento de Estado durante la administración del expresidente Barack Obama.

El presidente norteamericano, Donald Trump, y el Ejército junto al secretario del Ejército, Daniel Driscoll, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington

Pero Bergmann agregó que también tiene valor contar con experiencia, especialmente en un tema tan delicado como la guerra de Rusia contra Ucrania: “Aquí los detalles realmente importan”.

Daniel Fried, miembro del Atlantic Council y exembajador estadounidense en Polonia, dijo que Driscoll puede superar su falta de experiencia si cuenta con alguien que lo asesore. Además, el hecho de que la administración confíe en él es un activo significativo.

“No querés que alguien llegue a un acuerdo de palabra con los ucranianos o los rusos y que no tenga la confianza de los niveles superiores de la administración de Trump”, dijo Fried.

Las aspiraciones políticas de Driscoll

El currículum de Driscoll no sugería que se convertiría en un alto negociador estadounidense tratando de poner fin a la guerra más prolongada en Europa desde 1945, aunque sí indicaba ciertas aspiraciones a involucrarse en la política.

Durante su audiencia de confirmación, Driscoll dijo a los senadores que “se unió al Ejército siendo un chico de clase media de una escuela pública de las montañas de Carolina del Norte”, señalando que su padre fue infante del Ejército en Vietnam y su abuelo fue decodificador del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial.

Un avión que se cree transporta a una delegación estadounidense, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, aterriza en el aeropuerto de Ginebra el 23 de noviembre de 2025

“Lo más importante es que pretendo ser el secretario del Ejército de los soldados, no de los generales ni de la burocracia”, dijo en su declaración inicial. “Es al soldado estadounidense a quien se le confían nuestra defensa nacional y nuestra prosperidad.”

Estudió en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde se graduó en tres años de la escuela de negocios y graduándose, según un perfil en el sitio web de la institución.

Dan Driscoll.

Driscoll sirvió en el Ejército como oficial de blindados durante más de tres años y alcanzó el rango de primer teniente. Fue desplegado en Irak entre octubre de 2009 y julio de 2010.

Después de la facultad de derecho, Driscoll trabajó para firmas de capital de riesgo. Se postuló sin éxito en la primaria republicana para un escaño en el Congreso por Carolina del Norte en 2020, obteniendo alrededor del 8% de los votos en un campo abarrotado de candidatos.

