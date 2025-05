Las claves de las elecciones en Venezuela, un montaje de Maduro en medio de una grave ola represiva

QUITO.– “¡Todo el mundo a votar! A levantarse temprano este domingo para seguir construyendo otra Venezuela”, ordenó este sábado Nicolás Maduro en la agitada víspera de los comicios parlamentarios y regionales montados de forma anticipada para pasar página del mayor fraude electoral de la historia de América Latina.

El último empujón del presidente de facto del país petrolero llega en medio de la mayor ola represiva de los últimos seis meses, en teoría el peor aliciente para los votantes opositores que siguen los lineamientos de la Plataforma Unitaria. Su líder, María Corina Machado, ha salido reforzada en las horas previas con la presentación de los cinco “héroes” de la Embajada Argentina en Caracas junto al secretario de Estado, Marco Rubio.

Tensiones militares, persecución, guerras internas y un proceso de espaldas a un país. Estas son las principales claves para unas elecciones que, pase lo que pase, el chavismo venderá como una victoria tras el cierre de las urnas.

La dirigente opositora María Corina Machado (Archivo) Matias Delacroix - AP

La campaña invisible

Una campaña electoral a escondidas, sin concentraciones y sin ninguna pasión. El desinterés en las calles venezolanas es de tal magnitud que la sombra de la abstención es cada vez más grande: el último sondeo de Meganálisis sitúa en el 84,9% a los encuestados que planean encerrarse en sus casas.

Incluso el techo de los tres millones de votos que alcanzó Maduro en las presidenciales (frente a los siete millones de apoyos del diplomático Edmundo González Urrutia) parece hoy toda una gesta para la revolución, que sabe imposible se alcance el tope de los seis millones de votos totales de las parlamentarias de 2020.

Proceso viciado

“Estamos ante una elección ilegal e ilegítima, incluso prefiero denominarlo evento. Hay una total ausencia de condiciones electorales en este evento, como nunca antes. Empezando por la total opacidad en la convocatoria y en el cronograma electoral, la primera vez en Venezuela”, pormenoriza a LA NACION el experto electoral Jesús Castellanos.

La guinda al sinfín de irregularidades se percibió durante el simulacro realizado hace días: el código QR de las actas electorales, mecanismo de verificación que fue fundamental a la hora de demostrar la victoria democrática del 28 de julio, ha desaparecido en estas elecciones prematuras, que se deberían realizar en diciembre, fecha en la que acaba la gestión de las autoridades a elegir.

“Hay dos razones para la premura: el gobierno de Maduro tiene necesidad urgente de algún tipo de legitimidad o respaldo tras la derrota del año pasado y que la página del 2024 se pase de forma definitiva. Pero todo esto no ha hecho otra cosa que potenciar la victoria opositora del año pasado”, suscribe Castellanos.

Ruptura en la oposición

La farsa montada por un Consejo Nacional Electoral (CNE), que ni siquiera ha rehabilitado la página web que dio de baja para ocultar los resultados del 28 de julio y que atribuyó al hackeo (desde Macedonia) más persistente de la historia, de momento arroja un único beneficio al chavismo: el quiebre en el seno de la oposición democrática.

La minoría que perdió las primarias de 2023 y los principales enemigos internos de Machado han desoído la llamada a la abstención de la mayoría. La escisión está encabezada por el gobernador Manuel Rosales y por el excandidato presidencial Henrique Capriles. De muy escaso apoyo popular, sí cuenta con impacto mediático.

El excandidato presidencial Henrique Capriles FEDERICO PARRA - AFP

“Vamos a ratificar esta derrota con total ausencia, con total rechazo, dejando todos los centros vacíos”, adelantó Machado, sabedora de que sus rivales internos no han levantado vuelo.

“El proceso va a fracasar para los opositores que decidieron participar: no hay entusiasmo, ni movilización ni expectativas. Pero eso no significa que Machado salga fortalecida. No hay en la actualidad una muestra de que vaya a suceder algo que fuerce el cambio político”, dice a LA NACION el analista político Luis Peche.

Más tensión por el Esequibo

“Es inquebrantable nuestra voluntad de recuperar los derechos históricos, territoriales y más allá de la Guayana Esequiba”, amenazó Maduro esta semana para dejar claro que los comicios son el segundo paso de su agenda para el Esequibo, tras la celebración del polémico plebiscito patriótico de diciembre de 2023.

El chavismo decidió prolongar sus elecciones fantasmales hasta el territorio en disputa con Guyana, rico en petróleo, gas, oro y diamantes, y que administra Georgetown.

El presidente de Guyana Irfaan Ali (Archivo) Lucanus D. Ollivierre - AP

Pese a los reclamos de la Corte Internacional de Justicia, Maduro pretende elegir gobernador y ocho parlamentarios para la llamada Guayana Esequiba, aunque las urnas vayan a abrirse del lado venezolano y con electores del municipio Sifontes (estado Bolívar, fronterizo con Guyana) que de esta forma votarían dos veces.

El gobierno de Guyana ha denunciado enfrentamientos armados en la frontera durante los últimos días y ha amenazado con declarar como traidor a todo aquel que se desplace para votar en las urnas chavistas.

“Quienes buscan amenazarnos, quienes se vuelvan ambiciosos, deben saber que nuestras tropas en primera línea están listas para defender cada pulgada de nuestro país. Quiero asegurarles que los respaldamos con la sangre de cada guyanés”, arengó el presidente guyanés, Irfaan Ali, quien se desplazó hasta la aldea de Anna Regina, en el Esequibo.

Este territorio representa las dos terceras partes de Guyana y sus riquezas son las principales responsables del mayor milagro económico del siglo, con el aumento meteórico de su Producto Bruto Interno (PBI). Guyana cuenta con el respaldo militar de Estados Unidos y con el apoyo de Gran Bretaña, Brasil y los países caribeños.