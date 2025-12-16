Los otros héroes en el atentado en Australia: la pareja que quiso enfrentar a los atacantes y murió en el intento

SÍDNEY.– Mientras Australia sigue conmocionada por el ataque armado contra un acto de Janucá en Bondi Beach, en Sídney, que dejó al menos 16 muertos, comienzan a emerger con mayor nitidez las historias de los civiles que enfrentaron a los tiradores para intentar salvar vidas, aun a costa de la propia. Sus acciones, registradas en videos y reconstruidas por testigos, se convirtieron en uno de los ejes centrales del relato de una de la peor tragedia que sufrió el país en este siglo.

El atentado, investigado en Australia como un acto terrorista dirigido contra la comunidad judía, fue perpetrado por un padre y su hijo, uno de los cuales murió abatido por la policía.

El rabino Yossi Friedman habla ante una multitud reunida frente a flores colocadas ante el Pabellón Bondi, en la playa Bondi, el martes 16 de diciembre de 2025, luego de un tiroteo ocurrido el domingo en esa playa, en Sidney, Australia Mark Baker - AP

Según la última información que brindaron las autoridades australianas, los dos presuntos autores del ataque habían viajado a Filipinas semanas antes del atentado, en un desplazamiento que ahora es analizado por posibles vínculos con redes extremistas asociadas al Estado Islámico (EI, o ISIS, por sus siglas en inglés). Durante el operativo posterior al ataque, la policía halló en el vehículo de los agresores artefactos explosivos improvisados y banderas caseras vinculadas a ISIS.

Pero antes de que las fuerzas de seguridad lograran neutralizar a los agresores, varios transeúntes decidieron no huir y se lanzaron contra los hombres armados.

“Luchó hasta la muerte”

Uno de los episodios más dramáticos involucra a una pareja identificada como Boris y Sofía Gurman que fue filmada enfrentando a uno de los atacantes. Imágenes de una cámara de seguridad, verificadas por medios internacionales, muestran a un hombre mayor forcejeando con el tirador por un arma larga, mientras una mujer lo acompaña.

El matrimonio Gurman

“En los últimos días, hemos tenido conocimiento de imágenes que muestran a Boris, con Sofía a su lado, intentando valientemente desarmar a un atacante en un esfuerzo por proteger a los demás”, dijo un comunicado de la familia.

El hombre logra incorporarse con el arma en la mano, pero un video posterior tomado desde un dron muestra a ambos inmóviles junto a un vehículo, cerca de un puente peatonal donde más tarde la policía abatió a uno de los agresores. Las autoridades presumen que fueron asesinados tras ese enfrentamiento.

“El hombre no huyó, cargó directamente hacia el peligro y luchó hasta la muerte para intentar quitarle el arma”, relató la propietaria de la cámara que registró la escena.

Un hombre cayendo a la calle después de intentar desarmar a uno de los pistoleros del tiroteo mortal en Bondi Beach, en Sydney, Australia

“Si bien nada puede aliviar el dolor de perder a Boris y Sofía, sentimos un orgullo inmenso por su valentía y altruismo. Esto resume quiénes eran Boris y Sofía: personas que, instintiva y desinteresadamente, intentaron ayudar a los demás”, concluyó el comunicado familiar.

“Saltó para proteger a su comunidad”

Reuven Morrison, de 62 años, miembro de la comunidad judía ultraortodoxa, nacido en la Unión Soviética y radicado en Australia desde hace cinco décadas, fue otro de los protagonistas de esas historias.

Según relató a CBS news su hija, Sheina Gutnick, Morrison reaccionó de inmediato al iniciarse los disparos.

“Saltó en cuanto empezó el tiroteo. Le gritaba al terrorista, lanzó ladrillos y se interpuso para proteger a su comunidad”, contó en entrevistas televisivas. Videos difundidos en redes sociales lo muestran persiguiendo a uno de los atacantes y arrojándole objetos, segundos después de que otro civil lograra desarmarlo.

Australia: un hombre murió mientras lanzaba ladrillos a los terroristas

Morrison fue asesinado a tiros durante ese intento. Para su familia, murió “haciendo exactamente lo que era”: defendiendo a otros. “Si había una forma de que él siguiera en esta tierra, sería luchando contra un terrorista”, dijo su hija.

Reuven Morrison junto a su hija Sheina Gutnick

La hija de Morrison, sostiene que el gesto de su padre resume tanto el heroísmo como la tragedia. “Fue asesinado por ser judío, en un evento religioso, mientras intentaba salvar vidas”, afirmó, y sostuvo que el ataque dejó una herida abierta en la percepción de seguridad de la comunidad judía en Australia.

Ahmed al Ahmed: el comerciante que desarmó a un atacante

El primer civil que logró interrumpir directamente el accionar de los tiradores fue Ahmed al-Ahmed, un vendedor de frutas de 43 años, musulmán y padre de dos hijos. Según reconstruyeron las autoridades, Ahmed atacó por la espalda a uno de los agresores y consiguió arrebatarle el arma, un momento clave que quedó registrado en varios videos.

Australia La Heroica Acción De Un Civil Que Desarmó A Uno De Los Terroristas

Ahmed recibió heridas de bala y permanece internado tras ser sometido a una cirugía, pero su intervención es considerada determinante para evitar un número aún mayor de víctimas. En señal de reconocimiento, una campaña solidaria para cubrir su recuperación superó los dos millones de dólares australianos.

El primer ministro Anthony Albanese destacó públicamente a quienes “corrieron hacia el peligro para ayudar a otros” y aseguró que “su valentía salvó vidas”. Sin embargo, para las familias de las víctimas, el reconocimiento convive con un profundo sentimiento de pérdida y desprotección.

