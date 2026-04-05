Maduro reaparece con un mensaje de Pascua desde prisión y apela a la fe en medio de su juicio en EE.UU.

CARACAS.– El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a pronunciarse públicamente este Domingo de Pascua a través de un mensaje difundido en redes sociales, mientras permanece detenido en Estados Unidos y enfrenta un proceso judicial en Nueva York.

Desde una cárcel de Brooklyn, donde se encuentra bajo custodia desde enero, el exlíder chavista apeló a la fe, la esperanza y la unidad nacional en un texto cargado de simbolismo religioso.

Mensaje por el Domingo de Pascua de Maduro

Acompañado por su esposa, la diputada Cilia Flores, Maduro utilizó referencias evangélicas para interpretar su situación judicial como una prueba personal. “No hay resurrección sin pasión”, escribió, en un mensaje que traza un paralelismo entre su presente y el relato bíblico de la resurrección de Jesucristo.

El mensaje dirigido al pueblo venezolano incluyó citas del Evangelio, como el pasaje de la resurrección de Lázaro, que el exmandatario utilizó como metáfora para llamar a superar la crisis política venezolana. “Hay que quitar la piedra del odio, de la mentira, de la división y del rencor”, afirmaron, en un llamado a la reconciliación nacional.

Mensaje por el Domingo de Pascua de Maduro

El texto buscó transmitir un mensaje de fortaleza. “No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor”, señalaron Maduro y Flores, en una apelación directa tanto a sus seguidores como a la comunidad internacional.

El mensaje religioso también se inscribe en una estrategia comunicacional que el exmandatario ha sostenido desde su detención. A fines de marzo, tras su primera audiencia judicial, ya había difundido otro texto en el que se declaró “firme” y llamó a la paz y la unión nacional.

Mensaje por el Domingo de Pascua de Maduro

La reaparición pública del exgobernante se produce en un contexto de alta tensión política. Maduro y Flores llevan tres meses detenidos en Estados Unidos tras su captura en Caracas por fuerzas estadounidenses, un hecho que desencadenó una profunda crisis institucional en Venezuela y generó fuertes reacciones en la región.

Ambos enfrentan cargos graves en la justicia estadounidense. En el caso de Maduro, se lo acusa de conspiración para cometer terrorismo, narcotráfico e importación de cocaína, entre otros delitos. Flores, por su parte, enfrenta acusaciones vinculadas al tráfico de drogas y la posesión de armas.

Días antes del mensaje de Pascua, la pareja compareció por segunda vez ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Nueva York. Durante la audiencia, que se extendió por poco más de una hora, el magistrado rechazó desestimar el caso, pese al pedido de la defensa. Según trascendió, Maduro se mostró relajado durante la sesión, interactuando con sus abogados y siguiendo el proceso a través de un intérprete.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro es escoltado a una sala de un tribunal federal de Manhattan, el jueves 26 de marzo Elizabeth Williams - FR142054 AP

Por su parte, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez envió una delegación a Washington con el objetivo de recomponer vínculos diplomáticos con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. La misión incluyó reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, en un intento por reactivar la representación venezolana en la capital estadounidense.

El caso de Maduro se convirtió en un foco de tensión internacional, no solo por el impacto político en Venezuela sino también por sus implicancias en la relación entre Washington y América Latina. Analistas señalan que el proceso judicial podría prolongarse durante meses y que su desenlace tendrá consecuencias directas en el escenario regional.

Mientras tanto, el exmandatario intenta sostener su presencia política a través de mensajes públicos como el difundido este domingo.

Agencia ANSA y diario The New York Times