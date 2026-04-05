Peligrosamente envalentonados: tras el derribo del avión y el rescate del piloto, tanto Irán como E.UU. buscan cantar victoria

EL CAIRO.– Con el derribo de un avión de combate de Estados Unidos por parte de Irán y la dramática misión de rescate del piloto varado en territorio iraní realizado por las fuerzas norteamericanas, ambos bandos de la guerra se sentirán con motivos para cantar victoria, pero este capítulo puede terminar impulsándolos a una nueva escalada del conflicto.

El domingo, los medios estatales de Irán publicaron fotos de los restos chamuscados del avión norteamericano y declararon que el derribo de tres aeronaves de Estados Unidos en solo tres días eran un triunfo “de la divina gracia”. El presidente del Parlamento iraní, el halcón de línea dura Mohammad Qalibaf, no tardó el repostear la imagen con la siguiente leyenda: “Si Estados Unidos logra tres victorias más como esta, estará totalmente arruinado”.

Del lado de Estados Unidos, el presidente Donald Trump también pareció salir envalentonado: se jactó de la riesgosa operación terrestre de las fuerzas norteamericanas que permitió la extracción del piloto y amenazó virulentamente con empezar a atacar objetivos de la infraestructura iraní.

“En Irán, este martes será el Día de la Planta de Energía, el Día del Puente, todo en un mismo paquete. ¡¡¡No habrá nada igual!!!”, escribió en las redes sociales, para luego llamar “bastardos dementes” a los líderes iraníes, cubrirlos de insultos, y exigir la reapertura del estrecho de Ormuz “o vivirán un Infierno. ¡Ya lo verán! Alá es Grande”.

La nueva amenaza de Trump a Irán

Falta un día para que se venza el ultimátum de Trump de atacar la infraestructura crítica iraní si Teherán no llega a un acuerdo con Washington o no reabre la estratégica ruta marítima de Ormuz. Además de sumir a los más de 90 millones de iraníes en la oscuridad, los ataques a centrales eléctricas o puentes constituirían crímenes de guerra.

Israel, aliado de Washington en esta guerra, ya ha lanzado ataques contra infraestructura crítica de Irán, incluyendo una importante planta farmacéutica y el mayor complejo petroquímico del país.

Irán ya advirtió que tomará represalias bombardeando objetivos estratégicos similares en los países vecinos del Golfo, una escalada que podría ser devastadora para los millones de civiles de la región, causar aún más estragos en la economía global y profundizar la actual inestabilidad de los mercados.

“La postura de Irán es no ceder ante las amenazas, porque si lo hiciera igual Trump lo seguiría haciendo”, afirmó Sasan Karimi, politólogo de la Universidad de Teherán y exvicepresidente adjunto de estrategia del anterior gobierno iraní. “Irán utilizará toda su capacidad para tomar represalias, y su respuesta no necesariamente será proporcionada, ya que su infraestructura es vital y atacarla constituye una violación del derecho internacional. De hecho, es un crimen de guerra”.

Como en este momento ambas partes se sienten en ventaja, hay pocas chances de avanzar hacia una solución diplomática que ponga fin a la crisis, sostiene Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán del centro de investigación International Crisis Group. “A partir de ahora, esta guerra se ha vuelto más peligrosa todavía”, advierte Vaez.

“Es precisamente el tipo de ‘trampa de escalada’ que conduce a la expansión descontrolada de la misión, siempre pensando que con más ataques y más presión eventualmente los iraníes se verían obligados a capitular”.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el 4 de abril que a Teherán le quedaban 48 horas para llegar a un acuerdo o enfrentarse a "un infierno" ATTA KENARE - AFP

Otra incógnita es si la exitosa operación de rescate dentro de Irán alentará a Trump a tomar decisiones más arriesgadas, como enviar una limitada cantidad de tropas terrestres a las islas del estrecho de Ormuz o lanzar una operación especial para capturar el uranio enriquecido de Irán con el fin de paralizar su programa nuclear.

“Ahora Estados Unidos tal vez se sienta más capaz de lograrlo”, sostiene Farzan Sabet, analista de temas de Irán y de sistemas de armas del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza.

Si bien los exitosos ataques de Irán despiertan dudas sobre las afirmaciones de Estados Unidos e Israel de haber tomado el control del espacio aéreo iraní, Sabet señala que las fuerzas norteamericanas pueden llegar a la conclusión de que se confiaron demasiado al enviar aeronaves no furtivas a volar a baja altitud en una región donde no esperaban que Irán contara con defensas aéreas.

Sin embargo, algunos analistas afirman que Irán ha demostrado repetidamente su capacidad para atacar aeronaves norteamericanas y que eso debería hacer reflexionar a Washington antes de alentar una mayor escalada del conflicto.

Un avión cisterna de reabastecimiento de combustible KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE.UU. Hiro Komae - The Seattle Times

Las fuerzas iraníes atacaron una base en Arabia Saudita, donde inutilizaron dos aviones de reabastecimiento aéreo norteamericanos KC-135 y destruyeron un sistema de alerta temprana E-3. Según los analistas militares, Irán también ha derribado con éxito drones israelíes y estadounidenses.

Y en represalia por los ataques contra su infraestructura hídrica, energética y otras, también viene lanzando ataques contra objetivos similares en todo el Golfo.

“En cuanto a su capacidad para llevar a cabo esas operaciones ofensivas, Irán nos han demostrado que hasta ahora, a más de un mes del inicio de la guerra, cuando necesitan atacar un objetivo pueden hacerlo”, apunta Sabet.

Si las fuerzas norteamericanas llevaran a cabo esos ataques de gran envergadura con los que amenaza Trump, Irán podría responder, dependiendo del objetivo, con ataques a plantas desalinizadoras que pondrían en peligro el acceso al agua potable de los ciudadanos del Golfo, o bien a instalaciones de gas y petróleo, sumiendo a los mercados en una incertidumbre aún más profunda.

Karimi, el exfuncionario iraní, exhorta a los países árabes del Golfo a presionar a Washington para que desista de escalar la guerra con ese tipo de ataques.

“Sea o no justificado desde su punto de vista, mientras Irán esté en peligro, toda la región del Golfo estará el peligro”, dice Karimi.

Traducción de Jaime Arrambide