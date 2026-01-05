María Corina Machado proclama una transición “inevitable” tras la captura de Maduro

NUEVA YORK.– La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que la detención del presidente Nicolás Maduro representa un “hecho decisivo” hacia la transición política en Venezuela y sostuvo que el país atraviesa un punto de inflexión histórico tras más de dos décadas de chavismo en el poder. A su vez, reafirmó su agradecimiento al mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que el norteamericano la desestimara como posible sucesora al mando en el país caribeño.

El pronunciamiento se produjo luego de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, y de su posterior traslado a Estados Unidos, donde este lunes compareció por primera vez ante un juez federal en Nueva York.

En un mensaje difundido en la red social X, Machado destacó la movilización de la diáspora venezolana, que salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar lo que considera un avance crucial en el proceso de cambio político. “El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”, escribió la dirigente opositora.

Machado subrayó que la caída de Maduro confirma que el proceso político en curso es irreversible. A su vez, situó este momento como una oportunidad para reconstruir el país tras años de crisis económica, social e institucional.

En el mismo mensaje, la líder opositora expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su administración, a quienes atribuyó un rol central en el desenlace de los acontecimientos. “Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, sostuvo Machado. En ese marco, proyectó un alineamiento estratégico con Washington: “Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

Machado cerró su mensaje con un llamado a la esperanza y a la unidad nacional, dirigido tanto a quienes permanecen en Venezuela como a los millones de migrantes que abandonaron el país en los últimos años. “La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, escribió.

El rol de Machado, rodeado de dudas

Sin embargo, el rol de Machado en la etapa posterior a la caída de Maduro se convirtió en un nuevo foco de tensión internacional.

La Unión Europea afirmó este lunes que la transición en Venezuela “debe incluir” a la principal líder opositora, reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, luego de que Trump la apartara del esquema de transición impulsado desde Washington. Desde Bruselas remarcaron que cualquier proceso de reconstrucción institucional debe contar con “todos los actores democráticos legítimos”, en una señal de respaldo explícito a Machado.

Las declaraciones de la líder opositora se producen después de que Trump reiterara que Estados Unidos se “hará cargo” de la situación en Venezuela, cuestionando si Machado puede liderar la transición sin el suficiente “apoyo y respeto” de los venezolanos.

Hasta ahora, Trump evitó referirse a la restauración democrática en Venezuela y relativizó la convocatoria a elecciones en el corto plazo. “Vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido”, aseguró el mandatario estadounidense, al justificar la postergación de un calendario electoral.

El presidente estadounidense identificó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina del país, como la persona con la que puede “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”

