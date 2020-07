La reina Máxima reflexionó sobre cómo se vivió la cuarentena en la familia real holandesa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 20:25

Desde que comenzó la cuarentena, la reina Máxima de Holanda sorprendió a sus seguidores en dos situaciones que la mostraron muy cálida y fuera de los protocolos. Primero, cuando reveló su receta de alfajorcitos de maicena en el día de su cumpleaños. Luego, cuando se la vio llegar a un evento público en bicicleta. Más reflexiva, ahora la argentina se sinceró y contó los detalles de cómo se vivió lal cuarentena por el coronavirus en el seno de la familia real.

Aunque todavía no terminó la pandemia, en muchos lugares del mundo algunas actividades comenzaron a flexibilizarse. La sensación de que "lo peor ya pasó" también se respira entre la realeza holandesa.

"Realmente nos tomamos el tiempo para hablar entre nosotros", deslizó Máxima en plena sesión de fotos familiar ocurrida el viernes último. "Por supuesto, trabajamos mucho, pero en comparación con la agenda habitual, que incluye muchas visitas, eventos y viajes, nunca he estado tanto en casa y nunca hemos estado tanto tiempo juntos", coincidió el rey Willem-Alexander.

Aunque fue un agradable momento de intimidad familiar, Máxima no negó que hubo ciertas rispideces. "Tenemos tres adolescentes, lo que no siempre es fácil. No estamos de acuerdo en cómo se deben hacer las cosas, pero [la cuarentena] también trajo mucha comprensión y respeto mutuo", dijo el hombre de 49 años sobre la convivencia con la princesa Amalia (16), la princesa Alexia (15) y la princesa Ariane (13).

Máxima, en tanto, añadió: "Incluso si hubo alguna fricción de vez en cuando, realmente nos tomamos el tiempo para hablar de eso. Fue un momento muy especial que nos acercó más. Nos llevamos mejor".