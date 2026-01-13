La queja de Sheinbaum que marca la línea de México vs. Trump y su promesa de atacar a los carteles: “Estamos en contra”

En medio de la tensión por las declaraciones de funcionarios de Estados Unidos sobre México, la presidenta Claudia Sheinbaum charló con Donald Trump. En ese encuentro telefónico, la mandataria le manifestó la posición del gobierno mexicano con respecto a Venezuela y al envío de tropas para combatir el narcotráfico. La conversación se dio luego del malestar que generaron algunas expresiones.

Sheinbaum le dijo a Trump que no quiere tropas estadounidenses en México

La charla entre presidentes norteamericanos tuvo lugar el último lunes, según consignó AFP. En una conversación telefónica de 15 minutos que Sheinbaum resumió durante su conferencia de prensa, hablaron principalmente sobre la situación del narcotráfico en territorio mexicano.

Molesta por un pedido del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y unas declaraciones públicas de Trump, Sheinbaum dejó en claro que no quiere tropas estadounidenses en México.

La medida había surgido como una sugerencia del republicano para combatir a los carteles. “Le dije: ‘Eso no, eso no está sobre la mesa’, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía”, expresó la presidenta.

En su conferencia, la presidenta mexicana también mencionó la reducción del 50% del cruce de fentanilo de México a EE.UU. y la baja de un 43% en las muertes por esta causa en el país vecino.

Más allá de sus palabras, Sheinbaum también se refirió a la charla con Trump mediante su cuenta de X. Allí, contó qué se habló y dijo que todo se desarrolló en un tono cordial.

El mensaje de Claudia Sheinbaum en redes tras la charla con Donald Trump Captura

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de EE.UU., Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, expresó la cuenta oficial de la mandataria.

En esa misma línea, destacó que ambos gobiernos norteamericanos mantienen el trabajo conjunto: “La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”.

Sheinbaum le dijo a Trump cuál es la posición de México sobre Venezuela y Maduro

Además de negarse a la presencia de tropas estadounidenses, la presidenta de México también habló con Trump sobre la situación en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

El tema surgió a partir de la pregunta del republicano, quien le consultó a Sheinbaum sobre su postura con respecto a la detención del líder del régimen venezolano.

“Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una Constitución: que estamos en contra de las intervenciones militares”, contó la presidenta sobre su respuesta.

Sheinbaum le dijo a Trump que está en contra de las intervenciones militares tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela JUAN BARRETO� - AFP�

Las palabras de Trump y Marco Rubio que generaron malestar en México

La reunión de los presidentes surgió luego de una serie de declaraciones que generaron malestar en el gobierno de Sheinbaum. El primer roce surgió de una conversación entre Rubio y Juan Ramón de la Fuente, el canciller de México, según AP.

En esa charla, Rubio le pidió al canciller mexicano “resultados tangibles” y una “cooperación más sólida” para combatir el narcotráfico en México. A esas palabras le siguieron las de Trump.

En diálogo con Fox News, el republicano resaltó la eliminación del “97% de las drogas que llegan por mar”. “Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste verlo”, agregó Trump y dejó la puerta abierta para una intervención en su país vecino.