'Ndrangheta: la mafia italiana más poderosa, ante un histórico proceso judicial

Juicio a la mafia calabresa en Italia Fuente: AP - Crédito: Andrea Rosa

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2021 • 15:49

ROMA.- Más de 300 imputados, 913 testigos -entre ellos 58 arrepentidos-, 600 abogados. Con estos números, sin precedente, arrancó hoy en Italia el primer gran proceso contra la 'Ndrangheta, la temible y poderosa mafia calabresa, la organización criminal más rica y potente de Italia, que desde hace años ya no dispara, sino que con sus tentáculos se infiltra hasta lo más alto de la sociedad y las instituciones, que se ha globalizado y ramificado en todos los continentes.

En medio de gran atención mediática nacional e internacional, el "maxi-proceso" comenzó en una flamante aula búnker construida en la ciudad de Lamezia Terme -localidad de la provincia de Catanzaro, en Calabria-, en lo que era un call center de más de 3000 metros cuadrados. El lugar fue por supuesto acondicionado para que se cumplan todas las normas anticoronavirus.

Las delitos imputados son más de 400 y van desde asociación mafiosa y narcotráfico hasta extorsión, reciclaje, detención de armas y explosivos, intentos de homicidio y usura. En el banquillo hay 12 clanes de la mafia calabresa considerados "satélites" del clan Mancuso y nombres "eccellenti" como el de Luigi Mancuso, exponente importantísimo de la localidad calabresa de Vibo Valentia. Se trata de un personaje de gran prontuario criminal, de 66 años, que pasó 19 en prisión y que al ser monitoreado después de ser excarcelado dio paso a la investigación que originó el maxi-proceso.

Uno de los testigos clave en el juicio es Emanuele Mancuso, de 33 años, hijo del boss Pantaleone Mancuso, alias "el ingeniero", que decidió colaborar con la justicia, una verdadera novedad y que le significó tener en contra a toda su familia, incluso madre y esposa. "La 'Ndrangheta tiene una estructura basada en los vínculos de sangre, por lo que arrepentirse es mucho más difícil y peligroso y la decisión de colaborar de Emanuele Mancuso representa una gran señal", explicó Antonio Nicasio, experto en mafia y autor de diversos libros junto a Nicola Gratteri, procurador general de Catanzaro, magistrado famoso por su lucha a la 'Ndrangheta e impulsor de este maxi-juicio.

Antes de su comienzo, esta mañana, Gratteri destacó su significado. "Es una jornada importante porque hay un juicio a la 'Ndrangheta que quiere dar la idea de lo que significa hoy la mafia calabresa: no más una mafia de pastores que se dedica a los secuestros, sino un holding del crimen que, como digo desde hace años, debe ser contrastada con voluntad política y cambios en el código penal", indicó. Gratteri también subrayó el hecho de que para este evento sin precedente en Calabria, hubo una gran "movilización espontánea de gente común" que inundó su oficina con denuncias.

Juicio a la Mafia calabresa en Italia Fuente: AP - Crédito: Andrea Rosa

En este marco el juicio -que durará al menos dos años-, fue bautizado "Rinascita-Scott" porque significa un virtual "renacimiento" de Calabria, una de las regiones más pobres y rezagadas de Europa, donde la desocupación es altísima y para homenajear a Sieben William Scott, un agente especial de la DEA (la agencia antidroga estadounidense), que murió en 2013 después de haber estado comprometido en una larga actividad de investigación entre Italia y Estados Unidos.

Entre los imputados también figuran insospechables, empresarios, profesionales, masones y políticos, como Giancarlo Pittelli, abogado calabrés y exparlamentario de Forza Italia, el partido del expremier, Silvio Berlusconi. "La 'Ndrangheta siempre tuvo relación con el poder. Este proceso confirma que la mafia no es sólo una organización criminal, un grupo de hombres violentos, sino es un sistema de poder, que busca legitimización, que pasa por la capacidad de tejer relaciones en el territorio", explicó Nicasio, en diálogo vía Facebook con la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia desde Toronto, Canadá. "La 'Ndrangheta quiere controlar el territorio, quiere ser la autoridad, quiere tener sus representantes políticos y no tiene ninguna discriminación ideológica: en Piamonte, por ejemplo, sostuvo a la centroizquierda, en Lombardía, a la centroderecha, esquema que reprodujo en el mundo. La única ideología de la 'Ndrangheta es el poder: no quiere estar en la oposición, sino con quien gobierna", agregó.

Nicasio también explicó que este juicio es totalmente distinto al histórico "maxiproceso" que en 1986 se abrió en Palermo en contra de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, impulsado por los magistrados antimafia Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, que años más tarde fueron asesinados brutalmente, en venganza.

"No se pueden comparar estos procesos: el maxi proceso de Palermo fue un antes y un después sin precedente para la historia de la Cosa Nostra, porque demostró la existencia de una organización unitaria, con una cúpula, una suerte de comisión y un 'capo di tutti i capi', como Totó Riina", dijo. "Son dos cosas completamente distintas. La existencia de la 'Ndrangheta se conoce, ya tuvo otros procesos, pero nunca con tantos imputados y con semejante atención mediática, algo que pondrá bajo los reflectores una organización fuertemente radicada en el territorio, que alcanzó una dimensión planetaria y que en cualquier contexto crea redes, con profesionales, políticos, empresarios, hombres de las instituciones, servidores del Estado, lo que se define la zona gris, en lo que constituye la naturaleza del poder mafioso", agregó.

Nicasio, que admitió que "el drama" actual es que pocos entienden que la 'Ndrangheta "ya no es un problema italiano, sino global", preguntado si este proceso debilitará a la organización, fue realista. "No basta un proceso para poner en discusión el poder de la 'Ndrangheta, una organización que mueve miles de millones de euros por año y tiene muchísimo capital -que lamentablemente no invierte en Calabria, sino en el resto del mundo- y no tiene crisis de vocaciones: si hay 10 ndranghetistas en la cárcel, afuera hay 20 dispuestos a reemplazarlos".

Ante una pregunta de LA NACION sobre si en el juicio se hablará de las conexiones de la 'ndrangheta en la Argentina, Nicasio fue categórico. "La Argentina es una suerte de agujero negro para la 'ndrangheta porque, pese a que hasta se habla de 'modelo argentino' y a que entrevisté a colaboradores de justicia que hablaban de la Argentina, no existe ningún proceso o investigación que pueda confirmar el rol de la 'Ndrangheta en la Argentina... Por eso no creo que en este proceso salga algo relativo a la Argentina, un aspecto interesante, pero lamentablemente hasta ahora poco explorado", concluyó.

Conforme a los criterios de Más información