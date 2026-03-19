“No había amenaza inminente”: el exdirector del centro de contraterrorismo de EE.UU. cuestiona la guerra con Irán

WASHINGTON.– El exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC), Joe Kent, rompió el silencio tras su renuncia con una extensa entrevista en el podcast del expresentador de Fox News Tucker Carlson, en la que cuestionó los fundamentos de la guerra contra Irán, denunció restricciones en el acceso al presidente Donald Trump y sostuvo que no existían pruebas de una amenaza inminente por parte de Teherán. Sus declaraciones, las primeras desde que dejó el cargo, profundizaron las divisiones dentro del oficialismo republicano y desataron una fuerte reacción dentro de la Casa Blanca.

En una conversación de más de una hora y media, Kent aseguró que en la etapa previa a la escalada militar se limitó el acceso de funcionarios clave al presidente, lo que redujo la posibilidad de presentar ante el mandatario visiones alternativas.

Según afirmó, aunque antes de los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes sí hubo un “debate sólido”, en la fase más reciente “la capacidad de la comunidad de inteligencia para ofrecer una verificación de la sensatez se vio en gran medida sofocada”.

Y tras ello insistió: “No hubo oportunidad para que se presentaran voces disidentes”.

Tucker Carlson: Was Iran on the verge of getting a nuclear weapon?



Joe Kent: No, they weren't. They weren't in June either.



The Iranians have had a religious ruling, a fatwa, against actually developing a nuclear weapon since 2004. That's been in place since 2004.



That's… pic.twitter.com/dYhuq5UDwo — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Las críticas del exfuncionario apuntan directamente al proceso de toma de decisiones en la Casa Blanca, en un contexto en el que, según reveló la cadena CNN, Kent había sido apartado de sesiones informativas de inteligencia vinculadas a Irán. Para el exdirector del NCTC, esa exclusión limitó la circulación de información crítica en un momento clave de la crisis.

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue su rechazo a la narrativa oficial sobre la inminencia de un ataque iraní. Kent afirmó de manera categórica que “no existía ningún dato de inteligencia” que indicara la preparación de una ofensiva sorpresa comparable a los atentados del atentados del 11 de septiembre de 2001 o al ataque a Pearl Harbor. “No había nada de eso”, remarcó, en abierta contradicción con los argumentos esgrimidos por la administración Trump para justificar la intervención militar.

🇺🇸🇮🇷 Joe Kent: "We killed off Ali Larijani, the negotiator eager for a deal."



"Now the U.S. is giving IRGC more reason to tighten control and gain popular support."



"Last Ayatollah was too moderate… give us more control!"



"Iranian people? Sure, they’ll be like, yeah, I don’t… https://t.co/Jbbr9cfXkn pic.twitter.com/OFONxoDSP2 — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 19, 2026

En la misma línea, Kent sostuvo que Irán no estaba cerca de desarrollar un arma nuclear y que, incluso, el fallecido líder supremo Ali Khamenei había actuado como un factor de moderación dentro del régimen. Según su análisis, una eliminación violenta de ese liderazgo pudo haber generado el efecto contrario al buscado, reforzando la cohesión interna del sistema político iraní.

Otro eje central de sus declaraciones fue el papel de Israel en el conflicto. Kent coincidió con Carlson en que la “amenaza inminente” mencionada por el secretario de Estado Marco Rubio no provenía directamente de Irán, sino del riesgo de una escalada impulsada por Israel.

“Esto remite a una cuestión más amplia: quién está al mando de nuestra política en Medio Oriente”, planteó, en una afirmación que generó fuertes críticas dentro del Partido Republicano.

🇺🇸 | Joe Kent le dice a Tucker Carlson que Estados Unidos fue arrastrado a la guerra con Irán por Israel:



“Los israelíes impulsaron la decisión de emprender esta acción, sabiendo que desencadenaría una serie de acontecimientos porque los iraníes tomarían represalias.” pic.twitter.com/7L3t7oApce — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 18, 2026

Las acusaciones de Kent –quien ya había cuestionado la guerra en su carta de renuncia– provocaron una inmediata reacción política. El exlíder republicano del Senado, Mitch McConnell, lo acusó de promover ideas antisemitas y aseguró que ese tipo de posturas “no tienen cabida” en el gobierno. Desde la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt calificó sus afirmaciones como “falsas”, “insultantes” y “ridículas”.

La investigación del FBI

La controversia se vio agravada por la revelación de que el FBI abrió una investigación contra Kent por una presunta filtración de información clasificada. Según medios como The New York Times y CBS, la pesquisa se inició meses antes de su dimisión, aunque su difusión coincidió con la ofensiva pública del exfuncionario.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la investigación sigue en curso y que no se han presentado cargos formales.

En paralelo, Kent defendió su decisión de hacer públicas sus objeciones. Aseguró que optó por renunciar al constatar que su voz estaba siendo “silenciada” dentro del gobierno. “Si me quedaba, mi capacidad para presentar datos que contradicen la agenda de la administración sería sofocada antes de llegar a la Casa Blanca”, explicó.

El exdirector también confirmó que habló directamente con Trump antes de dejar su puesto y describió ese intercambio en términos cordiales. “Fue respetuoso y amable”, marcó, aunque reconoció que no fue una conversación sencilla. Pese a sus diferencias, dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo en el futuro.

Además de la guerra, la entrevista abordó otros temas sensibles dentro del universo conservador, como la muerte del activista Charlie Kirk y los archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Kent sugirió que el sistema estadounidense es reticente a desclasificar información con rapidez, aunque relativizó la existencia de revelaciones “trascendentales” en esos documentos.

El exfuncionario, afirmó que Charlie Kirk era uno de los principales asesores del presidente que objetaba ingresar en una guerra con Irán, antes de ser brutalmente asesinado en Butler el año pasado.

🚨🇺🇸 Joe Kent said there are still big unanswered questions around the Butler assassination attempt and the Charlie Kirk murder, and while he's not pointing fingers, the data out there is enough to make Trump feel genuinely under threat right now:



“I mean, we still don’t know… https://t.co/2U4ussE85g pic.twitter.com/923Uf9unRK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 19, 2026

La figura de Kent, un exmiembro de las fuerzas especiales de 45 años, ya era controvertida antes de su renuncia por sus vínculos con sectores de la extrema derecha y por la difusión de teorías conspirativas. Sin embargo, su salida del gobierno —la primera de un alto funcionario motivada explícitamente por la guerra con Irán— expuso con mayor claridad las tensiones internas dentro del movimiento alineado con Trump.

En un escenario de creciente polarización, sus declaraciones no solo cuestionan la estrategia de Washington en Medio Oriente, sino que abren interrogantes sobre el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad nacional. Mientras la administración busca sostener su narrativa sobre la amenaza iraní, la irrupción de voces disidentes como la de Kent evidencia que el consenso interno está lejos de ser sólido.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times