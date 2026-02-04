Nueva acusación contra el príncipe Andrés de una bailarina: danza, trío y un viaje por el Caribe

Una nueva acusación surgió este miércoles contra Andrés Mountbatten-Windsor en los archivos judiciales vinculados al fallecido exfinanciero neoyorquino Jeffrey Epstein. Un documento legal recientemente incorporado a los archivos afirmó que el expríncipe, hermano menor del rey Carlos III, habría participado junto a Epstein en un encuentro sexual con una bailarina exótica en la residencia de Epstein en Florida, en 2006. Tras ello, abandonó su mansión en el predio real de Winsdor.

El vínculo de Mountbatten-Windsor con Epstein se conoció a mediados del año pasado, revelación que motivó al rey a retirarle los títulos reales a su hermano y dispuso su desalojo del Royal Lodge -donde se esperaba que permaneciera hasta la primavera boreal- en una de las decisiones más drásticas contra un miembro de la familia real en la historia británica moderna. La nueva publicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos llevaron a que su traslado llegara antes.

La acusación surge de una carta fechada en marzo de 2011 y difundida como parte de los llamados Epstein Files, detallaron desde la BBC. Allí los abogados de la mujer relatan el presunto episodio donde la bailarina exótica, que permanece en el anonimato, fue contratada junto a otras mujeres para presentarse en la casa de Epstein tras ser trasladadas desde un club nocturno de West Palm Beach.

Esta foto sin fecha, publicada y censurada por el Departamento de Justicia de EE. UU. como parte de los archivos de Jeffrey Epstein, muestra a Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, inclinado sobre una persona no identificada

Allí le habrían ofrecido US$10.000 para que baile y, tras su actuación, Epstein y Mountbatten-Windsor le pidieron que mantenga relaciones sexuales con ambos. La mujer afirmó que les dijo que la contratación solo incluía el baile y que, sin embargo, la presionaron al encuentro sexual.

Tras el presunto abuso, ambos la invitaron a un viaje a las Islas Vírgenes, a lo que se negó. Después le dieron solo US$2000 del monto prometido. Luego los abogados de la joven habría ofrecido que el episodio se mantenga en confidencialidad a cambio de un pago de US$250.000, aunque no está claro si ese acuerdo llegó a concretarse.

En la carta, también afirmaron que en la residencia había “otras jóvenes vestidas de manera provocativa”, algunas de las cuales “parecían tener alrededor de 14 años”. Dicha información no fue corroborada judicialmente, detallaron de BBC.

La mujer aseguró que no había hecho una denuncia antes porque “no estaba orgullosa de los eventos de esa noche”. “Estaba trabajando como una bailarina exótica pero fue tratada como una prostituta”, afirmaron los abogados de la víctima en la carta, según BBC.

El príncipe Andrés fue fotografiado junto a Jeffrey Epstein en el Central Park, en diciembre de 2010 (Sky News)

La cena con una mujer rusa

Los archivos también revelaron correos electrónicos que muestran que Epstein organizó en agosto de 2010 una cena en el Royal Lodge, en Londres, entre Mountbatten-Windsor y una mujer rusa de 26 años. Según la cadena británica, la mujer rusa contactó a Epstein el 8 de agosto de 2010 para pedirle consejo: “Si voy a Londres (de regreso de Rusia) entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre, ¿cree que habrá alguien allí y cuáles son las mejores fechas?”.

Después de que Epstein le sugiriera las “mejores fechas”, la mujer confirmó que estaría en Londres entre el 20 y el 25 de agosto. Más tarde, Epstein escribió a Mountbatten-Windsor para sugerirle la cena con su “amiga”: “Se llama [tachado] y estará en Londres del 20 al 24”. Mountbatten-Windsor dijo que “estaría encantado de conocerla” y le preguntó a Epstein si “había alguna información sobre ella que sería útil conocer”.

El exfinanciero describió a la mujer como “26, rusa, inteligente, guapa, confiable” y se encargó de trasladarla a Gran Bretaña para que tenga relaciones sexuales con el príncipe. El encuentro ocurrió dos años después de que fuera condenado en Estados Unidos por delitos sexuales y registrado como delincuente sexual.

Royal Lodge en Windsor Shutterstock - Shutterstock

Si bien los correos no confirman de manera directa que la cena se haya realizado, mensajes posteriores sugirieron que la mujer tuvo un encuentro que describió como “una noche increíble” y le agradeció a Epstein por la experiencia.

Desde la BBC se comunicaron con Mountbatten-Windsor para obtener comentarios y el exmiembro de la familia real británica negó reiteradamente cualquier conducta indebida en relación con Epstein.

Mountbatten-Windsor enfrenta cuestionamientos hace años por su relación con el exfinancista. En 2022 alcanzó un acuerdo económico para cerrar una demanda civil por abuso sexual presentada por Virginia Giuffre, que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era adolescente, sin admitir responsabilidad. El tema volvió a cobrar notoriedad el año pasado cuando se publicaron las memorias póstumas de Giuffre tras su suicidio.

Ahora, los nuevos archivos de los Epstein Files reavivó los pedidos para que brinde explicaciones formales. El primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo el pasado sábado que el príncipe debería declarar ante un comité del Congreso de Estados Unidos.