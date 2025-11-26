Fraude que empaña el Miss Universo: la investigación que llevaría a la cárcel a copropietaria del certamen

A pocos días de que se llevara a cabo la final de Miss Universo 2025, en donde la mexicana Fátima Bosch fue coronada como la nueva reina, una de las copropietarias de la marca se ha visto involucrada en un fraude millonario, y tiene una orden de aprehensión en su contra, emitida por las autoridades de Tailandia.

El fraude que llevaría a la cárcel a la copropietaria de Miss Universo

La empresaria dueña de la mitad de Miss Universo, Anne Jakkaphong, fue acusada de presunto fraude por casi un millón de dólares, según la agencia AFP.

Autoridades de Tailandia emitieron una orden de arresto en contra de Anne Jakkaphong por presunto fraude (Instagram/@annejkn.official)

La parte acusatoria fue identificada como un cirujano plástico, quien denunció que la tailandesa presuntamente ocultó información y cometió estafa al invitar al demandante a invertir a sabiendas de que no le devolvería el dinero en el tiempo pactado.

La declaración judicial del caso contra Jakkaphong detalla que el presunto fraude asciende a 30.000.000 de bahts (US$930 mil). Inicialmente, se citó a la empresaria al veredicto que tuvo lugar el pasado martes 25 de noviembre, pero como no se presentó, las autoridades emitieron la orden de arresto.

Ahora, el dictamen fue reprogramado para el 26 de diciembre de 2025, aunque las autoridades tailandesas aún no detienen a la acusada y algunos medios de comunicación aseguran que la famosa empresaria se encuentra de viaje.

Quién es Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo

Anne Jakkaphong Jakrajutatip se convirtió en dueña del 50% de Miss Universo en 2022 y pasó a la historia por ser la primera mujer en obtener este puesto en toda la historia del certamen.

En 2022 Anne Jakkaphong se convirtió en la primera mujer dueña de Miss Universo en toda la historia de la franquicia (Facebook/Miss Universe)

La empresaria es una magnate de los medios de comunicación de Tailandia, quien forma parte de la familia dueña JKN Global Group, compañía que inició como un negocio de alquiler de videos.

Anne Jakkaphong se encargó de transformar la empresa familiar en una distribuidora de contenidos para cadenas de televisión en su país, su interés en los negocios y en los medios de comunicación la llevó a crecer.

Tiempo después invirtió en la industria de la belleza, consolidó su propia marca de suplementos alimenticios y se convirtió en una magnate exitosa que compró la mitad de Miss Universo por US$20 millones.

Como dueña de la franquicia internacional, la mujer ha realizado diversos cambios en las políticas del certamen, como ampliar los requisitos de participación y permitir que mujeres trans, casadas, divorciadas, y sin límite de edad, puedan concursar, según The Guardian.

Así fue la coronación de la nueva Miss Universo 2025

El pasado 20 de noviembre se llevó a cabo la gala final del Miss Universo 2025, en donde la ganadora de la corona fue la mexicana Fátima Bosch.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la nueva Miss Universo 2025 (Facebook/Miss Universe)

La victoria de la joven originaria de Tabasco, también se ha visto involucrada en controversias. Desde que fue reprendida por Nawat Itsaragrisil, el director de la franquicia en Tailandia, hasta las declaraciones de un ex jurado del certamen, según la BBC.

Omar Harfouch, músico libanés-francés, anunció su dimisión al jurado y alegó que fue formado de manera improvisada y que las finalistas ya habían sido seleccionadas desde antes de la gala final.

Sin embargo, la organización de Miss Universo desaprobó los comentarios realizados por Itsaragrisil hacia Bosch y anunció una sanción en contra del famoso.

Además, aseguró que las acusaciones del ex jurado eran falsas y que ningún grupo externo tuvo autorización para evaluar a las delegadas o seleccionar a las finalistas.

Todo esto ocurre en un momento de transición dentro de la marca Miss Universo, ya que recientemente Anne Jakrajutatip dimitió como directora ejecutiva y dejó a cargo al diplomático guatemalteco Mario Bucaro, decisión que tomó luego de incorporar al mexicano Raúl Rocha como socio comercial, dueño del 50% de la franquicia.