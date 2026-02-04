En la mira de la Casa Blanca: quiénes son Chiquito Malo, Mordisco y Pablito, los objetivos del pacto Trump-Petro

Luego de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, los mandatarios de Estados Unidos y Colombia acordaron unir fuerzas para encontrar y detener a tres líderes que fueron identificados como lo más peligroso del narcotráfico colombiano. Durante el encuentro también se entregó una lista con los principales nombres del mundo y se suavizaron tensiones entre ambos gobiernos.

Chiquito Malo, Mordisco y Pablito, los tres nombres del narcotráfico sobre los que acordaron Trump y Petro

Aunque la charla fue a nivel global y no se especificaron estrategias, hubo tres nombres que destacaron.

Petro y Trump se reunieron y acordaron ir contra tres narcotraficantes colombianos Getty Images

Según AFP, ambos países apuntan especialmente a estos tres nombres:

Chiquito Malo: el apodo que se le dio a Jobanis de Jesús Ávila , quien asumió el mando del Clan del Golfo desde octubre de 2021. En las actividades criminales del cartel aparecen la exportación de cocaína, minería ilegal de oro y tráfico de migrantes sin estatus legal. Sobre su pasado, se conoce que perteneció a un grupo paramilitar del que desertó en 2004.

el apodo que se le dio a , quien asumió el desde octubre de 2021. En las actividades criminales del cartel aparecen la sin estatus legal. Sobre su pasado, se conoce que perteneció a un grupo paramilitar del que desertó en 2004. Iván Mordisco : el alias de Néstor Gregorio Vera , conocido dentro del ámbito de las guerrillas por su habilidad para usar armas . Con un enfoque en el tráfico de cocaína y la destrucción de la selva para la ganadería, se convirtió en el líder del Estado Mayor Central . Hoy es el criminal más buscado de Colombia y el gobierno de Petro ofrece una recompensa de un millón de dólares por información que lleve a su captura. Su única aparición pública fue en una zona de la selva en abril de 2023.

el alias de , conocido dentro del ámbito de las guerrillas por su . Con un enfoque en el para la ganadería, se convirtió en el . Hoy es el y el gobierno de Petro ofrece una por información que lleve a su captura. Su única aparición pública fue en una zona de la selva en abril de 2023. Pablito: el apodo designado para Gustavo Aníbal Giraldo, una figura peligrosa dentro del Ejército de Liberación Nacional. Actualmente es comandante del frente Domingo Laín y se lo considera una de las personas más violentas. En 2018 viajó hasta Cuba para negociar con el gobierno de Colombia, pero poco después se rompió el diálogo por un atentado en una escuela militar de Bogotá que lo acusan de organizar.

El guerrillero Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, se presentó en la reunión con Trump como el más buscado de Colombia Archivo

Petro entregó a Trump una lista con los narcotraficantes más peligrosos del mundo

De acuerdo con la crónica de BBC sobre la reunión, el presidente colombiano entregó a su par estadounidense una lista con los nombres de los “capos de los capos” del narcotráfico mundial.

Según Petro, operan en ciudades ricas de distintas partes del mundo, incluida Miami. Su enfoque asegura que no solo hay que atacar las áreas armadas del narcotráfico, sino que las autoridades también deben accionar contra el costado financiero.

EE.UU. y Colombia acercaron sus posiciones luego de la reunión

Más allá de medidas particulares, el encuentro sirvió para que Trump y Petro bajaran la tensión luego de meses de cruces públicos entre ambos mandatarios.

Petro y Trump se mostraron juntos en una reunión y bajaron las tensiones entre ambos gobiernos

En el encuentro, el presidente colombiano le presentó resultados de su plan contra el narcotráfico a su par estadounidense y logró acercar posiciones.

Aunque la reunión no se tradujo todavía en ninguna medida concreta, la charla fue útil para mostrar públicamente una imagen más cercana. Según el análisis del medio citado, esto favorece la imagen de Petro dentro de Colombia.