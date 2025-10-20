Qué dijo Donald Trump de su ayuda al gobierno de Milei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detalló el domingo los fundamentos del apoyo económico y político que ofrece a la administración de Javier Milei. Las declaraciones del mandatario norteamericano ocurrieron a bordo del avión presidencial Air Force One, a solo una semana de las elecciones legislativas en la Argentina.

Qué dijo Trump sobre la ayuda a Argentina

Consultado por la prensa sobre su plan de comprar carne argentina, una medida que genera disconformidad entre los productores de su país, Trump ofreció una extraña descripción de la situación nacional. “La Argentina está luchando por su vida. Nada los beneficia. ¿Entendés lo que significa? No tienen dinero, no tienen nada, luchan duro por sobrevivir, mueren”, afirmó el mandatario el domingo por la noche.

Donald Trump dijo que "Argentina está luchando por su vida".

Trump enmarcó su asistencia dentro de un interés geopolítico regional. El objetivo, según sus palabras, es ayudar a la Argentina a “sobrevivir en un mundo libre”. En esa línea, reiteró su valoración positiva sobre la gestión del presidente argentino. “El presidente de la Argentina trata de hacer lo mejor posible, pero no lo hagan ver como que lo pasan bien, mueren”, insistió.

Cómo es el apoyo financiero que le dio Estados Unidos a Milei

Este lunes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la dirección de Santiago Bausili, comunicó la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El pacto alcanza un monto de hasta US$20.000 millones y su propósito es reforzar la posición de reservas internacionales del país. Esta medida concreta materializa la ayuda financiera norteamericana.

El acuerdo de estabilización cambiaria con EE.UU. es por un monto de hasta US$20.000 millones LA NACION

El respaldo tiene condiciones claras vinculadas al calendario electoral. Durante el encuentro con Milei y su comitiva en la Casa Blanca, el martes 14 de octubre, Trump advirtió sobre la importancia de los comicios del próximo 26 de octubre. “Tiene que ganar las elecciones”, sentenció el mandatario en esa ocasión.

También reforzó su postura en un mensaje en su red Truth Social. “¡Hoy tuve una excelente reunión con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que hace su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándole a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Milei tiene mi respaldo total y absoluto. No los defraudará. ¡Hagamos que la Argentina vuelva a ser grande!“, escribió.

"Milei tiene mi respaldo total y absoluto", escribió el presidente estadounidense (Truth Social, Donald Trump)

Qué dijo el Gobierno sobre las declaraciones de Trump

El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó este lunes las polémicas declaraciones del jefe de la Casa Blanca. “Hay que entender el contexto en que lo dijo y a quién se lo dijo. Si realmente estuviésemos muriendo no nos hubiesen dado ayuda”, explicó.

Adorni comparó la realidad económica local con la estadounidense. “La Argentina tiene 2% mensual de inflación, riesgo país de alrededor de 1000 puntos... En la definición de ellos, la Argentina no es un país al que le vaya bien, obviamente”, consideró.

"Si realmente estuviésemos muriendo no nos hubiesen dado ayuda", explicó el vocero Manuel Adorni sobre los dichos de Trump Captura

Adorni también aclaró la naturaleza del swap con el Tesoro. “No esperen que mañana suban US$20 mil millones las reservas“, advirtió en el canal de streaming La Casa. Explicó que el mecanismo es una línea de liquidez. “Rige en tanto y cuanto la Argentina no necesite liquidez y puede que no se ejecute nunca y no se vea reflejado nunca”, detalló.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.