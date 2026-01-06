Qué dijo María Corina Machado tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela

La dirigente venezolana María Corina Machado rechazó la legitimidad de Delcy Rodríguez este lunes tras su asunción formal como presidenta de transición. Durante un reportaje para la cadena estadounidense Fox News, la referente de la oposición evaluó el escenario político derivado de la detención de Nicolás Maduro.

Qué dijo María Corina Machado sobre la presidencia de Delcy Rodríguez

Machado calificó a la nueva mandataria como una figura central del aparato de violencia estatal. La describió como la arquitecta principal de torturas en el país y una pieza clave en redes de tráfico de personas. Según sus palabras, la funcionaria carece de reconocimiento por parte de la sociedad venezolana.

Machado calificó a Delcy Rodríguez como la arquitecta principal de torturas y aliada estratégica de Rusia e Irán

La líder opositora vinculó la gestión de Rodríguez con los intereses estratégicos de potencias extranjeras. Afirmó que la actual presidenta es una aliada estrecha de Rusia, Irán y China y negó cualquier validez institucional al acto de jura que ocurrió este lunes.

Machado sostuvo que la llegada de Rodríguez al mando no representa una transición democrática real. La opositora enfatizó que el pueblo venezolano repudia la figura de la funcionaria por su rol en el esquema previo de poder. Insistió también en que la salida de Maduro debe dar paso a una legitimidad basada en los votos y no en designaciones internas del oficialismo.

Díaz-Balart Afirma Que Corina Machado Cuenta Con Apoyo Popular Y Será La Próxima Presidenta De Venezuela – Telemundo Miami (51)

Cuál es la denuncia de Machado sobre la represión en Venezuela

La exdiputada alertó sobre un incremento en las medidas de control contra la población civil tras la caída de Maduro. Machado denunció la existencia de directivas oficiales que instruyen la persecución sistemática de opositores.

Según los datos que aportó, las fuerzas de seguridad recibieron órdenes para arrestar a ciudadanos que manifiesten apoyo al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Estas disposiciones contarían con una firma que coincide con la fecha de la captura del antiguo líder chavista.

Delcy Rodríguez: la historia de la vicepresidenta que ahora está dispuesta a cooperar

La referente opositora precisó cifras sobre la escalada de violencia en las calles. Informó que más de 14 personas resultaron detenidas en las últimas horas bajo estos nuevos cargos de apoyo externo. Machado calificó esta situación como alarmante y solicitó un seguimiento riguroso de la comunidad internacional.

Ella aseguró que el aparato represivo mantiene su operatividad bajo el mando de Rodríguez. La líder consideró que estas acciones buscan silenciar el reclamo de libertad de los ciudadanos.

Qué pasará con las elecciones según la oposición venezolana

La líder recordó los resultados de los últimos comicios para fundamentar su reclamo de poder. Machado afirmó que la coalición opositora venció por un margen amplio en el proceso electoral pasado. Remarcó que ese triunfo sucedió bajo condiciones de extrema dificultad y con su propia inhabilitación política vigente.

Maduro se declaro inocente en Nueva York

En su análisis sobre el futuro, Machado proyectó un apoyo masivo ante una eventual nueva cita en las urnas. Sostuvo que, en un contexto de elecciones libres y transparentes, su espacio político podría ganar por más del 90% de los sufragios. Ella interpretó este escenario como la prueba definitiva del deseo de cambio en Venezuela. La dirigente enfatizó que el respaldo popular es la única base sólida para reconstruir las instituciones nacionales.

