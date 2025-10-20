Quién ganó el balotaje en las elecciones de Bolivia 2025

Rodrigo Paz Pereira ganó el balotaje en Bolivia y será el próximo presidente del país, según los datos electorales preliminares. Tras una segunda vuelta marcada por un contexto político sin igual a los últimos 20 años, el candidato del Partido Democrático Cristiano llegaría al Palacio Quemado luego de haber recibido el 54,57% de los votos.

De esta manera, Paz reemplazaría como mandatario a Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), quien estuvo al frente del Estado Plurinacional desde el 8 de noviembre del 2020. El recambio se producirá el mes próximo y con este resultado, el pueblo boliviano se despegó de las políticas que instauró Evo Morales, conocidas como “socialismo del siglo XXI”.

Rodrigo Paz se consolidó como el candidato más votado y se convertirá en el próximo presidente de Bolivia AFP/Martín Bernetti

Qué dijo Edman Lara, vicepresidente de Rodrigo Paz, tras conocerse los resultados

Luego de conocerse los datos electorales preliminares, el candidato a vicepresidente electo dijo: “Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia. Es tiempo de hermanarnos, es tiempo de reconciliarnos. Se acabaron los colores políticos”.

Aseguró que se dispone a ir a La Paz para, junto a Rodrigo Paz, “coordinar cuáles serían las soluciones que se deben dar a la brevedad posible sobre la crisis económica que golpea a Bolivia”.

El PDC se impuso en el balotaje de Bolivia MARTIN BERNETTI� - AFP�

Cuántos puntos sacó Rodrigo Paz en el balotaje, según los datos electorales preliminares

Rodrigo Paz obtuvo un el 54,57% de los votos, frente a su contrincante, que quedó en segundo lugar con el 45,44%, según los datos electorales preliminares. Esta es la primera vez que Bolivia celebró un balotaje en su historia, ya que se introdujo recién en la Constitución de 2009 el mecanismo de la segunda vuelta y no se había aplicado hasta ahora.

Cabe recordar que en la primera vuelta Rodrigo Paz alcanzó el 32,14% de los votos, mientras que Jorge Quiroga el 26,81%. El período de mandato del jefe máximo del Ejecutivo boliviano comprende desde noviembre de este 2025 hasta el año 2030.

Quién es Rodrigo Paz y cuáles son sus propuestas para Bolivia

El líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC) -de la centroderecha-, nació en España, durante el exilio de su familia bajo la dictadura militar de Bolivia, y se graduó en la American University de Washington. Su padre es el expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993.

El candidato presidencial Rodrigo Paz se convirtió en el nuevo presidente de Bolivia (AP Foto/Juan Karita) Juan Karita - AP

Paz, de 58 años, comenzó su carrera política en Tarija, la región sureña productora de gas, ascendiendo gradualmente de concejal a alcalde. Actualmente, es senador por dicho municipio.

En campaña, el candidato del Partido Democrático Cristiano prometió mantener los programas sociales para los más pobres y promover, al mismo tiempo, el crecimiento impulsado por el sector privado. Su plan económico incluye incentivos fiscales para las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos, así como una mayor autonomía fiscal para los gobiernos regionales.

Bolivia cierra histórica segunda vuelta presidencial

Paz puso de manifiesto su deseo de mejorar las relaciones diplomáticas con los países occidentales, incluido los Estados Unidos, tras años en los que Bolivia se mantuvo alineada con Rusia y China.