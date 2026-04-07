Se acerca el plazo del ultimátum más fuerte de Trump a Irán: qué pasó cuando vencieron los anteriores

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, ha postergado en reiteradas ocasiones sus plazos a Irán para que alcance un acuerdo o reabra el estrecho de Ormuz, aunque su más reciente ultimátum para el martes vino acompañado de la retórica más beligerante del mandatario hasta el momento al afirmar que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”.

El plazo anterior de Trump era el 23 de marzo, pero fue postergado varias veces en las semanas siguientes, mientras el republicano oscilaba entre amenazas, anuncios de aplazamientos y proclamaciones de que las negociaciones iban bien, a veces en la misma declaración.

Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 6 de abril de 2026 Li Rui - XinHua

Irán rechazó la más reciente propuesta de alto al fuego, informó el lunes la agencia estatal de noticias IRNA. Poco después, Trump lanzó una advertencia ominosa a Irán si no capitulaba y sugirió que el plazo del martes a las 20 hora de Washington (21) era definitivo.

“Se quedarán sin puentes. Se quedarán sin centrales eléctricas. Se quedarán sin nada”, escribió entonces el mandatario norteamericano en redes sociales, aunque en su mensaje del martes dejó abierta la posibilidad de un acuerdo al afirmar que los nuevos líderes de Irán eran más razonables y que “tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE?”.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a Estados Unidos que los ataques contra infraestructura civil están prohibidos por el derecho internacional, según informó su oficina. Trump, al hablar con periodistas, dijo que “en absoluto” le preocupa cometer crímenes de guerra con ese tipo de ataques.

Funcionarios involucrados en los esfuerzos diplomáticos señalaron que las conversaciones siguen en curso, pero no está claro si se alcanzará un acuerdo antes del plazo de esta noche.

A continuación, un repaso de los ultimátum impuestos por Trump y de sus resultados.

El primer ultimátum por Ormuz

El 21 de marzo, Trump publicó en Truth Social que Estados Unidos “golpearía y arrasaría” las centrales eléctricas iraníes si no se reabría por completo el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

Irán tenía tiempo hasta la noche del 23 de marzo.

A 12 horas del vencimiento, Trump volvió a escribir en la red social para compartir lo que parecía ser una buena noticia: ambos países habían mantenido conversaciones productivas orientadas a poner fin al conflicto.

Periodistas filman en un área dañada tras los ataques contra la Sharif University of Technology en Teherán el 7 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

El magnate dijo que había ordenado al Pentágono posponer cualquier ataque contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní durante cinco días, para dar más margen a las negociaciones.

La medida postergó el plazo hasta el final de esa semana.

Amenaza contra las plantas de desalinización

Antes de que venciera el nuevo plazo, el 26 de marzo, Trump redobló sus amenazas en Truth Social: “Más vale que se pongan serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HAY VUELTA ATRÁS, ¡y no será nada agradable!”.

Pero más tarde ese mismo día, extendió el plazo otros diez días, hasta el 6 de abril a las 20.00 hora de Washington (21.00 en la Argentina), y escribió en Truth Social que las negociaciones “iban muy bien”.

Humo se eleva tras los ataques sobre Teherán el 7 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

El 30 de marzo, Trump difundió un mensaje ambiguo: celebraba avances en las conversaciones con Irán y, al mismo tiempo, ampliaba el alcance del bombardeo que amenazaba llevar a cabo si no se alcanzaba “pronto” un acuerdo, aunque añadió que “probablemente se alcanzará”.

“Concluiremos nuestra encantadora ‘estadía’ en Irán volando por los aires y aniquilando por completo todas sus centrales de generación eléctrica, sus pozos petroleros y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas de desalinización!)”, escribió el republicano.

No está claro qué significaba para Trump que un acuerdo se alcanzara “en breve”, pero el pacto no se concretó a medida que se acercaba el plazo.

Advertencia cargada de insultos

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ?”, escribió Trump en una publicación de Truth Social el sábado. “Se acaba el tiempo: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”.

A medida que se acercaba el plazo, sus publicaciones redoblaron las amenazas hasta el domingo, cuando volvió a postergar el ultimátum en un mensaje cargado de insultos.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

“El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno”, escribió Trump en Truth Social, seguido de otra publicación en la que precisó que la fecha límite era a las 2 hora de Washington (21 en la Argentina).

Luego, el lunes, Trump sugirió que el plazo del martes sería definitivo, al afirmar que ya le había concedido a Irán suficientes prórrogas.

Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán junto a un cartel con la frase “El estrecho de Ormuz permanece cerrado” en Teherán, el 5 de abril de 2026 - - AFP

“Se puede eliminar a todo el país en una sola noche, y esa noche podría ser mañana por la noche”, dijo Trump. “Tenemos un plan, gracias al poder de nuestro Ejército, por el cual cada puente en Irán será destruido para las 12 de la noche de mañana”, agregó.

Para la mañana del martes, Trump ya había difundido su declaración en la que decía que “toda una civilización morirá esta noche”, a lo que añadió: “No quiero que eso ocurra, pero probablemente ocurrirá”.

¿Qué resta de la diplomacia con Irán?

Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, dijo que Irán ya no confía en la palabra del gobierno de Trump después de que Estados Unidos bombardeara a la república islámica en dos ocasiones durante rondas previas de conversaciones.

“Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no volveremos a ser atacados”, declaró a AP.

Según The New York Times, Irán canceló las negociaciones con Estados Unidos horas antes de que venza el plazo fijado por Trump tras una serie de ataques generalizados el martes en territorio iraní, dirigidos contra vías férreas, estaciones de tren, aeropuertos, puentes y la isla de Kharg, el centro energético del país, según tres altos funcionarios iraníes.

Una bandera nacional iraní colocada entre los escombros de un edificio colapsado tras los ataques contra la Sharif University of Technology en Teherán, el 7 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

Aun así, Teherán dejó abierta la posibilidad de que Pakistán pudiera actuar como canal de comunicación entre las partes si las conversaciones se reanudaban, mientras que un funcionario israelí ofreció una versión contradictoria al afirmar que las negociaciones estaban avanzando.

En una cadena de televisión israelí, Canal 13, el noticiero nocturno mostró un gran reloj digital que contaba las horas y los minutos hasta el plazo del martes.

Agencia AP y diario The New York Times