Starmer pierde un feudo histórico ante una plomera de 34 años y el caso Epstein agrava su debilidad

MANCHESTER.– El Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer sufrió el viernes una histórica derrota electoral frente al izquierdista Partido Verde en la circunscripción de Gorton y Denton, en Mánchester, una zona que había dominado durante casi un siglo.

La candidata del Partido Verde, Hannah Spencer, fue declarada ganadora de los comicios con el 40,7%, en unas elecciones especiales convocadas tras la dimisión del diputado en el cargo por motivos de salud. Reform UK, de Nigel Farage, quedó en segundo lugar con el 28,7% de los votos y el Partido Laborista terminó tercero, con el 25,4%.

El hecho de obtener un tercer puesto en la carrera por uno de los escaños más seguros del Partido Laborista, en la mayor prueba electoral en casi un año, aumenta la presión sobre Starmer, de 63 años, tras semanas de agitación política y peticiones para que dimita.

Candidatos opositores escuchan a la candidata del Partido Verde, Hannah Spencer, tras ganar las elecciones en Gorton y Denton PAUL ELLIS� - AFP�

El resultado ilustra el panorama político cada vez más fragmentado del Reino Unido, dominado durante décadas por los partidos Laborista y Conservador, y sugiere que los británicos están más dispuestos a buscar respuestas en fuerzas emergentes frente a cuestiones candentes como el alto costo de la vida y la migración irregular.

La circunscripción de Gorton y Denton eligió a legisladores laboristas durante casi todo el siglo pasado. En julio de 2024, cuando Starmer llegó al poder tras derrotar a los conservadores después de 14 años consecutivos en el gobierno, el Partido Laborista ganó allí con casi el 51% de los votos, una cuota que ahora se redujo prácticamente a la mitad.

El golpe en un bastión laborista

Según los resultados electorales, Hannah Spencer, una plomera de 34 años, ganó el escaño en juego con casi 15.000 votos y se convirtió en la quinta diputada de los ecologistas en el Parlamento británico, que cuenta con 650 bancas.

La recién elegida diputada del Partido Verde, Hannah Spencer, abraza al líder del partido, Zack Polanski Jon Super� - AP�

“A la gente de aquí, de Gorton y Denton, que se siente rezagada y aislada: los veo y lucharé por ustedes”, dijo Spencer, concejala local, en su discurso de victoria. Pidió disculpas a los clientes a los que atiende como plomera y explicó que tendría que cancelar algunos turnos porque “se va al Parlamento”.

El Partido Verde superó no solo al Laborista, que tiene 404 escaños en la Cámara de los Comunes, sino también a Reform UK, una formación antiinmigración liderada por el veterano político de extrema derecha Nigel Farage, que cuenta con ocho escaños en la cámara pero ha encabezado los sondeos nacionales durante meses.

La votación había sido difícil de predecir en una zona diversa con vecindarios tradicionalmente de clase trabajadora -antes laboristas y ahora inclinados hacia Reform UK-, así como grandes cantidades de estudiantes universitarios y residentes musulmanes. Muchos de ellos se sienten desilusionados por el giro centrista de los laboristas bajo el mando del primer ministro, y por lo que se percibe como lentitud del gobierno para criticar la conducta de Israel en la guerra contra Hamás en Gaza, un terreno fértil para el Partido Verde.

La candidata del Partido Verde, Hannah Spencer, celebra con el líder del partido y sus simpatizantes Jon Super� - AP�

Bajo el liderazgo “ecopopulista” de Zack Polanski, los Verdes van más allá de las preocupaciones ambientales para centrarse en temas que incluyen el costo de vida, la legalización de las drogas y el apoyo a la causa palestina.

El desenlace fue “claramente decepcionante”, afirmó la presidenta del Partido Laborista, Anna Turley. John Curtice, uno de los encuestadores más respetados de Reino Unido, calificó el resultado como un “momento sísmico”, que significa que “el futuro de la política británica parece más incierto que en cualquier otro momento” desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Starmer había apostado su autoridad personal a que el Partido Laborista ganaría el escaño bloqueando la candidatura de uno de sus rivales, el popular alcalde de Mánchester Andy Burnham, y visitando la circunscripción esta semana, cuando los líderes británicos suelen evitar hacer campaña en las circunscripciones si corren el riesgo de perder.

Liderazgo bajo presión

Starmer soportó una serie de contratiempos desde que condujo al Partido Laborista a una aplastante victoria electoral en julio de 2024.

El primer ministro británico Keir Starmer pronuncia un discurso en la conferencia anual del Partido Laborista Jon Super - AP

Tuvo dificultades para lograr el crecimiento económico prometido, reparar servicios públicos deteriorados y rebajar el costo de la vida. Además, se vio golpeado por errores y cambios de rumbo en recortes al bienestar social y otras políticas impopulares, que contribuyeron a una profunda caída del apoyo al partido.

Las encuestas sugieren que Starmer es el primer ministro británico más impopular desde que comenzaron las mediciones. A principios de este mes, enfrentó el momento más peligroso de su mandato, cuando algunos diputados laboristas dijeron que debía dimitir por haber nombrado el año pasado como embajador de Reino Unido en Washington al veterano laborista Peter Mandelson, pese a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La policía investiga correos electrónicos que sugieren que Mandelson transmitió información gubernamental sensible a Epstein hace una década y media. El embajador desacreditado fue arrestado e interrogado esta semana antes de quedar libre bajo fianza. No enfrenta ninguna acusación de conducta sexual indebida.

El primer ministro británico, Keir Starmer, conversa con el embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson CARL COURT� - POOL�

Starmer cesó a Mandelson en septiembre de 2025, cuando surgieron pruebas de su amistad con Epstein tras la condena al financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor.

Este viernes, la Unión Europea ordenó a su oficina antifraude investigar el caso. “Dadas las circunstancias y la importante cantidad de documentos puestos a disposición del público, la Comisión Europea pidió también a la OLAF el 18 de febrero que investigue el asunto”, dijo un vocero de la Comisión en referencia a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en francés).

El riesgo interno

La derrota del viernes subraya la creciente impopularidad de los laboristas y las amenazas que los asolan, tanto por la izquierda como por la derecha.

Algunos diputados laboristas señalaron antes de la votación del viernes que Starmer no enfrentaría una amenaza inmediata si perdía el escaño, aunque advirtieron que su liderazgo podría quedar en riesgo tras las elecciones locales y regionales de mayo, incluidas las de los parlamentos de Gales y Escocia.

Las próximas elecciones nacionales no deberían celebrarse hasta 2029, lo que significa que la principal amenaza para Starmer proviene de dentro de su propio partido, cuyos legisladores evalúan si deberían apartarlo para elegir a un nuevo líder.

Agencias AFP, AP y Reuters