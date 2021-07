Su papá murió de coronavirus y ellas se tatuaron el profundo y último mensaje que les dejó

El 13 de enero del 2021, Rudolph Clausing, un hombre de 66 años de Arkansas, Estados Unidos, murió de coronavirus. Tras haber pasado varios meses internado, falleció a causa de una complicación en su cuadro provocado por una enfermedad pulmonar hereditaria.

Antes de morir, Clausing pidió una hoja y una birome. Con las fuerzas que le quedaban, alcanzó a escribir siete simples palabras: “It has been such a good life” que en español significan “Ha sido una gran vida”.

Se tatuaron el mensaje que su padre dejó escrito antes de morir

Al encontrar sus palabras plasmadas en un cuaderno, sus hijas Anna (28) y Abrielle Harp (21) decidieron rendirle homenaje a su padre con un tatuaje. Mientras que una eligió decorarlo con flores y el dibujo de un sobre y una carta, la otra fue fiel a la caligrafía de su papá y lo plasmó tal cual fue escrito.

Cada una con un estilo diferente, las dos jóvenes le rindieron homenaje a su padre

La historia la compartieron a través de un video de TikTok que recorrió el mundo entero y se convirtió en uno de los más vistos del momento. A raíz de esto, medios locales se contactaron con la familia de Clausing.

“Era amigo de todos, siempre veía lo mejor en la gente. Hablaba con desconocidos como si los conociera de toda la vida. Siempre admiré cómo podía hacer sonreír a alguien tan fácilmente”, recordó Ana en diálogo con Good Morning America.

