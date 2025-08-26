Taxistas de Nueva York amenazan con un paro masivo por el debut de los “robotaxis” de Google

Los taxistas en Estados Unidos se enfrentan a lo que ellos consideran una nueva amenaza: los “robotaxi” operados por la empresa Waymo, propiedad de Alphabet, la casa matriz de Google. Este nuevo medio de transporte autónomo -que no necesita de conductores para moverse por las calles- generó diversas repercusiones entre los usuarios y numerosas críticas entre los choferes de taxi, quienes consideran que la actualización podría “ser peligrosa” y “terminar con su trabajo”.

En este marco, la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York le envió un pedido a la gobernadora Kathy Hochul para que detenga un programa aprobado por el alcalde Adams que permite la utilización de prueba de ocho de estos vehículos durante el próximo mes.

Tal como informaron los medios locales, los taxistas argumentan que las pruebas de seguridad con autos autónomos deberían realizarse en otra parte. “Que lo demuestren en la Costa Oeste o en el centro de Estados Unidos o en lugares apartados, pero no en la ciudad de Nueva York”, dijo Fernando Mateo, de la Federación de Taxistas.

Los taxis autónomos no necesitan conductores. X

Mateo también advirtió que, si las autoridades no intervienen, los choferes dejarán de trabajar en los cinco condados de Nueva York, lo que podría implicar grandes complicaciones y paralizar por completo la ciudad. Según explicó, además de los típicos taxis amarillos que forman parte de la postal, operan unos 100.000 vehículos sin licencia oficial en los barrios periféricos que también se verían afectados.

Sin embargo, y según el marco actual, Waymo puede solicitar más tiempo de prueba en los barrios de Manhattan y Brooklyn una vez finalizado el primer mes. La ciudad le otorgó los permisos bajo la condición de que los autos cuenten con un especialista al volante, ya que la legislación estatal exige un conductor presente en todo momento.

Los taxis robot que se usan en Nueva York

Waymo ya opera en las ciudades de San Francisco, Los Ángeles, Silicon Valley, Phoenix, Austin y Atlanta, y proyecta llegar a Washington DC en 2026. Sin embargo, Mateo aseguró que los “robotaxis” son “sumamente peligrosos” en una urbe tan circulada como Nueva York, en donde el tráfico es caótico y se requieren decisiones instantáneas que “ningún robot ni algoritmo puede replicar”.

Por otro lado, y ajena a los reclamos de los taxistas, la compañía celebró su desembarco en la Gran Manzana con un posteo en redes sociales. “Gran noticia. Waymo está dando el siguiente paso, el primero de su tipo, ¡para ofrecer viajes totalmente autónomos a los neoyorquinos!“, escribió en X.

Big news 🍎🗽 Waymo is taking the next, first of its kind step toward bringing fully autonomous rides to New Yorkers! pic.twitter.com/YXkf9Q7K3k — Waymo (@Waymo) August 22, 2025

Y añadió: “Estamos orgullosos de trabajar con los líderes del estado de Nueva York para sentar las bases para viajes totalmente autónomos, comenzando con el primer permiso emitido por el Departamento de Transporte para conducir de forma autónoma".