Trump choca con la resistencia de aliados para forzar su ayuda en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.– El conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN” y el estrecho de Ormuz está “fuera del ámbito de actuación” de la alianza atlántica; “esta no es la guerra de Europa”, y el Reino Unido “no se dejará arrastrar a una guerra más amplia”.

El reclamo de Donald Trump a países aliados para que ayuden a asegurar y reabrir esa zona marítima clave para el transporte de crudo se topó este lunes con varios rechazos que frustraron al presidente norteamericano.

En una respuesta directa al líder republicano, quien criticó la falta de “entusiasmo” que recibió por parte de algunos aliados de Washington, el primer ministro Keir Starmer advirtió que el Reino Unido trabaja con sus socios europeos en un “plan colectivo viable” para reabrir el estrecho de Ormuz lo antes posible y que su “liderazgo” consiste en defender los intereses británicos “sin importar la presión”.

El primer ministro británico, Keir Starmer. Scott Heppell - PA

Además, Starmer aseguró -aunque sin mencionar a Trump- que el Reino Unido “no se dejará arrastrar a una guerra más amplia”, en referencia al conflicto bélico con el régimen iraní que ya entró en su tercera semana.

El premier -que el domingo habló por teléfono con Trump tras algunos desencuentros- dijo que su gobierno aún no tomó una decisión sobre posibles medidas relacionadas con el estrecho de Ormuz, pero que las conversaciones siguen en marcha. “Es un debate aparte”, explicó Starmer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el Jardín Sur a su llegada a la Casa Blanca, el 15 de marzo de 2026. Jose Luis Magana - FR159526 AP

En similares términos se pronunciaron otros dirigentes europeos. La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el estrecho de Ormuz está “fuera del ámbito de actuación de la OTAN”, aunque indicó que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad. Por esas aguas transita cerca de un quinto del petróleo y el gas natural licuado mundial , y el cierre sumó presión a los precios de la energía.

Durante una conferencia de prensa en Bruselas, Kallas manifestó también que el conflicto en Medio Oriente “no es la guerra de Europa”, más allá de que advirtió que los intereses europeos resultan “directamente afectados” por el alza en los precios de los combustibles y las complicaciones logísticas en rutas comerciales críticas por el cierre del estrecho de Ormuz.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas. JOHN THYS� - AFP�

“Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz y por eso estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo”, señaló Kallas antes de una reunión en Bruselas con los ministros de Relaciones Exteriores de la UE. Abordaron una posible modificación de la misión naval del bloque en el mar Rojo -llamada Aspides- para proteger a barcos mercantes.

Los líderes europeos se resisten en gran medida a las exigencias de Trump para reabrir el estrecho de Ormuz, pero, a la vez, intentan evitar dañar su relación con Estados Unidos, que se ha tensionado en los últimos meses. Trump pidió ayuda a varios gobiernos, entre ellos Francia, China, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido.

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo de 2026. Altaf Qadri - AP

También el gobierno alemán, otra de las potencias europeas, mostró su resistencia a las exigencias de Trump. El vocero del canciller Friedrich Merz, Stefan Kornelius, afirmó que la guerra Estados Unidos e Israel contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”, a la que calificó como “una alianza para la defensa del territorio” de sus miembros.

En este momento “no existe el mandato para desplegar a la OTAN”, dijo Korneluis. “Estados Unidos no nos consultó antes de esta guerra“, añadió.

“Esta no es nuestra guerra; nosotros no la iniciamos”, declaró esta mañana el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. Advirtió que su país busca soluciones diplomáticas y que “el envío de más buques de guerra a la región probablemente no contribuirá a lograrlo”.

Además, en la reunión en Bruselas el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, dijo que será importante que Estados Unidos e Israel definan “cuándo consideran que se han alcanzado los objetivos militares de su despliegue” en Medio Oriente.

También el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, rebajó las expectativas de que la Marina de su país se viera involucrada en la protección de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz. Y el ministerio de Defensa japonés afirmó este lunes que “no está considerando” una operación de seguridad marítima pese al pedido de Trump.

Al hablar con periodistas antes de un evento en el Salón Este de la Casa Blanca, el presidente se mostró frustrado por la falta de “entusiasmo” de algunos países para participar en la vigilancia del estrecho de Ormuz. También afirmó que han demostrado una lealtad insuficiente hacia Estados Unidos tras haber recibido apoyo en materia de seguridad durante décadas.

“Algunos se muestran muy entusiasmados al respecto, y otros no. Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchísimos años. Los hemos protegido de horribles amenazas externas, y, sin embargo, no se mostraron tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo me importa“, advirtió el presidente norteamericano, que hizo una referencia al diálogo con Starmer.

Según el magnate, el premier le dijo que debía consultar con sus asesores antes de decidir si el Reino Unido apoyaría la operación en Ormuz. “Sos el primer ministro, podés decidir por tu cuenta. ¿Por qué tenés que reunirte con tu equipo?”, aguijoneó el líder republicano.

El presidente Donald Trump y la jefa de Gabinete, Susie Wiles, en Washington. ANNABELLE GORDON� - AFP�

Aunque sin nombrar a ningún país en particular, Trump matizó “numerosos países” le dijeron que “ya están en camino” a la zona del estrecho de Ormuz. Luego, señaló que su administración facilitaría una lista de los gobiernos que se sumen a Washington.

“Ya saben, se tarda un poco en llegar hasta allí. Creo que vamos a recibir una buena ayuda. Y creo que también nos llevaremos una decepción con algunas naciones”, agregó. Trump recordó que hay soldados estadounidenses protegiendo a esos países, aunque no quiso detallar las naciones a las que se refería.

El domingo, el presidente estadounidense había advertido en una entrevista con el Financial Times que sería “muy perjudicial para el futuro de la OTAN” si las naciones europeas no se sumaran a Estados Unidos en su esfuerzo por reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump describió la posible misión naval en el estrecho de Ormuz como “algo de muy poca importancia”, aún cuando Irán continúa con sus ataques contra buques cisterna.

En su presentación en la Casa Blanca, el presidente norteamericano habló del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, a quien sucedió tras su muerte en el primer día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen.

“Mucha gente está diciendo que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió la pierna y hay quienes dicen que está muerto. No sabemos si está muerto”, señaló el presidente, que dijo desconocer quién está a cargo del poder en Teherán.

En medio de la inquietud global por el rumbo del conflicto, el medio Axios informó que el enviado especial de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, y el canciller iraní, Abbas Araghchi, reactivaron un canal de comunicación directa entre ambos países en los últimos días.