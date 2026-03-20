Un analista internacional explicó por qué la guerra demuestra que los intereses de EE.UU. e Israel “quizás no sean los mismos”

El complejo escenario de conflicto en Medio Oriente expone brechas profundas entre los objetivos de Washington y Tel Aviv. Según el análisis de Andrés Repetto en LN+, esta guerra demuestra que los intereses de EE.UU. e Israel “quizás no sean los mismos” en la región.

Las discrepancias entre los aliados surgen a partir de los efectos de los ataques contra el territorio iraní. Según el analista, Israel sostiene una postura ofensiva con el fin de generar el desmoronamiento interno del régimen, mientras que la Directora Nacional de Seguridad de Estados Unidos afirmó ayer que el sistema iraní recibió golpes pero sigue intacto. “Ahí el tema de que los intereses quizás no sean los mismos en esta guerra para Estados Unidos e Israel”, señaló.

Andres Repetto en LN+

Por su parte, Benjamín Netanyahu aseguró que sus fuerzas alcanzaron las metas previstas, ya que según el mandatario, Irán perdió la capacidad de enriquecer uranio y fabricar misiles. “Lo que estábamos buscando lo estamos logrando. No pueden enriquecer más uranio, no pueden fabricar más misiles”, afirmó el primer ministro israelí en un testimonio reciente, citado por Repetto, mientras que la Guardia Revolucionaria Iraní contestó a Netanyahu que mantiene la capacidad para la producción de proyectiles.

En medio de los interrogantes sobre los intereses, el analista internacional planteó la incógnita sobre el despliegue de tropas terrestres norteamericanas y si Netanyahu acompañará una misión para ocupar territorio iraní. Además, recordó que Irán posee uranio enriquecido, un elemento vital para la construcción de una bomba atómica, por lo tanto, los planes para buscar ese material generan tensión en la región.

Continúa la guerra en Medio Oriente Hussein Malla - AP

Inestabilidad global y la era del caos

El escenario internacional presenta fracturas que superan el conflicto en Medio Oriente. Repetto definió el presente como la “era del caos” debido a hechos que no ocurrían desde hace ocho décadas. La relación entre Donald Trump y la OTAN muestra signos de un quiebre profundo. El analista citó datos del medio británico The Guardian sobre tensiones territoriales previas. En enero, Dinamarca movilizó bolsas con sangre y explosivos hacia Groenlandia.

El gobierno danés preparó la destrucción de las pistas de aterrizaje en la isla. Esta medida respondió a las intenciones de Trump sobre ese territorio. El ex presidente norteamericano manifestó su interés por Groenlandia tras sus acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El despliegue militar en el Ártico demuestra la interconexión de las crisis globales. En ese sentido, Repetto utilizó la frase “las paralelas se tocan” para explicar la unión de los diferentes frentes de guerra.

Amenaza terrorista y alineamientos internacionales

En la últimas horas, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait respondieron a los ataques iraníes. Repetto cuestionó el aporte militar real de estas naciones más allá de sus decisiones políticas, y vinculó esta situación con la posición de la Argentina: " Lamentablemente la Argentina fue escenario dos veces de sufrir un ataque a nivel internacional o el terrorismo, en este caso, oficiado por Irán. Bueno, golpean cuando pueden, no solamente por alineamientos políticos“.