Guerra en Irán: Un dron iraní impactó contra el consulado de EE.UU. en Dubai y provocó un incendio

DUBÁI.– El consulado de Estados Unidos en Dubái fue alcanzado este martes por la noche por un presunto dron iraní, según una fuente en la región, informó CNN. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la noticia.

“Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la delegación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”, declaró en Washington.

The U.S. consulate in Dubai right now. pic.twitter.com/a3kj5ep7Re — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 3, 2026

Videos geolocalizados y verificados por CNN muestran una columna de humo negro elevándose sobre el edificio del consulado, visible desde una distancia considerable.

En una publicación en X, la Oficina de Medios de Dubái anunció más tarde que el incendio, causado por un “incidente relacionado con un dron”, había sido extinguido y que nadie resultó herido.

Photos: The fire near the US Consulate in Dubai has been fully extinguished, with no injuries reported. Dubai authorities reaffirm their commitment to ensuring everyone's safety and security. pic.twitter.com/OPAOQRHEIG — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 3, 2026

El incidente ocurre en medio de una escalada de ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses en Medio Oriente. Horas antes, dos drones impactaron contra la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, donde provocaron un incendio limitado y daños materiales menores, aunque no se reportaron heridos.

También, y con la misma tecnología, Teherán había atacado la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, en lo que constituyó el primer ataque que alcanza directamente a aliados europeos de Washington desde el inicio de la escalada con Irán. Las autoridades británicas y chipriotas informaron que los daños fueron limitados y que no se registraron víctimas.

El episodio elevó la preocupación en las capitales europeas por la posibilidad de que el conflicto se extienda más allá de Medio Oriente. Hasta ahora, la mayoría de los ataques se habían concentrado en la región del Golfo, pero la ofensiva contra la base británica en Chipre marca una expansión del teatro de operaciones hacia territorio vinculado a la Unión Europea.

En paralelo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente más de una docena de países de la región, entre ellos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, debido al deterioro de la situación de seguridad tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y las represalias de Teherán.

“Hemos identificado y seguimos identificando vuelos chárter, opciones de vuelos militares y una ampliación de las opciones de vuelos comerciales… Este es el mensaje que quiero transmitir a los estadounidenses que están en Medio Oriente y necesitan asistencia: necesitamos saber dónde están. Necesitamos tener información de contacto de los estadounidenses que necesitan ayuda. Tienen que registrarse con nosotros, porque a medida que estas opciones empiecen a abrirse —y cuando se abran— debemos poder comunicarnos con ustedes”, dijo Rubio esta tarde.

El ataque al consulado estadounidense en Dubái se produce en el cuarto día de una ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán, con bombardeos dirigidos a centros de mando del régimen y a instalaciones vinculadas a su programa nuclear. Entre los objetivos recientes se encuentran edificios clave del aparato político-religioso iraní en Teherán y Qom, en un intento por debilitar a la cúpula del poder tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei.

Noticia en desarrollo