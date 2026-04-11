Un hombre apuñaló a tres personas en el subte en Nueva York y fue abatido por la policía

Un hombre apuñaló este sábado a tres personas en la Terminal Grand Central, una de las estaciones de subte más importantes de Nueva York, Estados Unidos. El agresor fue luego abatido por la policía, que le disparó en el andén y causó su fallecimiento posterior.

El Departamento de Policía de Nueva York informó que los agentes respondieron a una llamada de emergencia a las 9.40 (hora local) por una agresión en la estación Grand Central–42nd Street de parte de un hombre que portaba una especie de machete.

Un hombre apuñaló a tres personas en el subte de Nueva York y fue asesinado por un policía

El agresor, identificado como Anthony Griffin de 44 años, entró al metro en la estación Boulevard en Queens alrededor de las 9.30 y luego abordó un tren de la línea 7 hacia la estación Grand Central. Una vez allí, apuñaló a una persona en el andén del tren 7 antes de subir a los andenes de las líneas 4, 5 y 6, donde apuñaló a dos víctimas más.

Las víctimas eran un hombre de 84 años, otro de 65 y una mujer de 70. Sufrieron heridas que no se consideraron potencialmente mortales. La comisionada de policía Jessica Tisch aseguró en conferencia de prensa que el hombre repetía constantemente que “era Lucifer”.

El machete usado por el agresor Departamento de Policía de Nueva York

Una de las víctimas sufrió laceraciones importantes en la cabeza y la cara, mientras que otra reportó lesiones similares, sumado a una fractura abierta de cráneo. La tercera víctima tuvo una laceración en el hombro.

Tisch brindó detalles sobre el enfrentamiento entre el agresor y los efectivos policiales. “[Al ingresar a la estación] inmediatamente le ordenaron que soltara el arma. Tenía un cuchillo grande, descrito como un machete, y se comportaba de manera errática, repitiendo que era Lucifer. El individuo se negó a obedecer al menos 20 órdenes de soltar el cuchillo”, expresó.

Apuñalamiento y tiroteo en la estación Grand Central en Nueva York Ryan Murphy - FR172324 AP

La comisionada sostuvo que los agentes intentaron calmar la situación y ofrecerle ayuda, pero sin éxito. “El hombre avanzó hacia los agentes con el cuchillo extendido y uno de ellos disparó su arma, hiriéndolo dos veces”, contó. Luego, los agentes iniciaron maniobras de reanimación y el agresor fue trasladado al Hospital Bellevue de Manhattan, donde fue declarado muerto. Las víctimas fueron trasladadas al mismo nosocomio durante la mañana.

Informaron que el agresor tenía tres arrestos previos y no tenía antecedentes documentados en el Departamento de Policía de Bellevue.

El jefe de transporte público, Joseph Gulotta, dijo que los ataques parecen ser un acto aleatorio y que el agresor no conocía a las víctimas.

La Autoridad Metropolitana de Transporte informó que los trenes que circulaban en ambas direcciones por las líneas 4, 5 y 6 fueron desviados de la estación Grand Central-42nd Street mientras la policía investigaba el incidente.

La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, ofrece una conferencia de prensa Ryan Murphy - FR172324 AP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, agradeció al Departamento de Policía de Nueva York por “su rápida respuesta y por haber evitado más violencia”. Sumó que el Departamento está llevando a cabo una investigación interna y que publicará las grabaciones de las cámaras corporales, como es habitual en todos los incidentes en los que un agente utiliza su arma de fuego.

En tanto, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó en redes sociales su agradecimiento a los agentes que actuaron con rapidez para detener al sospechoso.

El tuit del alcalde Zohran Mamdani Captura

“Me han informado sobre el terrible incidente ocurrido esta mañana en Grand Central. Dos personas inocentes fueron atacadas en un acto de violencia sin sentido. Agradezco a nuestros valientes agentes que actuaron con rapidez para detener al sospechoso. Estamos colaborando estrechamente con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a medida que avanza la investigación”, señaló.

El Departamento de Policía advirtió a los residentes de la ciudad que eviten las inmediaciones de la estación Grand Central “debido a una investigación policial”. “Prevea retrasos y tráfico denso en la zona”, sumaron.

Con información de AP