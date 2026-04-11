Cómo evalúan los neoyorquinos los primeros 100 días de Mamdani: los números de su primera encuesta

A 100 días del comienzo del mandato de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, se dieron a conocer los resultados de una encuesta sobre el inicio de su gestión. En la investigación, casi 1500 neoyorquinos respondieron sobre la labor del mandatario en general. Además, el sondeo reveló la imagen del demócrata en distintos aspectos.

Mamdani tiene 48% de aprobación sobre su gestión en Nueva York, según una encuesta

Desde que se presentó en las elecciones, el actual alcalde generó repercusión y muchas reacciones por parte de aliados y críticos. En sus primeros meses al frente de la Gran Manzana, ya comenzaron a evaluarse sus acciones como líder y administrador.

La encuesta indicó que la gestión de Mamdani en casi 100 días tuvo una aprobación del 48% Seth Wenig - AP

Los datos fueron recogidos y publicados por Marist University. En la encuesta, que se realizó entre el 26 y 31 de marzo, participaron 1454 adultos residentes de la ciudad de Nueva York.

Estos fueron algunos de los resultados destacados:

48% aprueba la gestión de Mamdani hasta el momento, mientras que el 30% la desaprueba .

hasta el momento, mientras que el . Los porcentajes tienen una división partidista : 63% de los demócratas tiene una buena opinión sobre el trabajo del alcalde y 63% de los republicanos lo desaprueba .

sobre el trabajo del alcalde y . Entre encuestados autodefinidos como independientes , solo el 27% aprueba la gestión , contra un 41% que desaprueba y un 31% que aún no tiene una opinión formada.

, solo el , contra un y un formada. Los apoyos más fuertes se dan en Manhattan y Brooklyn , 55% y 54% de aprobación respectivamente, y el balance también es positivo en el Bronx y Queens .

, 55% y 54% de aprobación respectivamente, y el . La mayor oposición a las medidas de Mamdani se dieron en Staten Island, con un 57% de desaprobación para la gestión del demócrata.

Contraste de Mamdani con Eric Adams: cambio de rumbo y menor aprobación en el mismo período

La encuesta compartió algunos datos con respecto a la comparación entre el actual alcalde de Nueva York y su predecesor. Hubo un importante cambio de tendencia favorable a Mamdani con respecto a la opinión general.

El sondeo mostró que 56% de los neoyorquinos encuestados cree que la ciudad va por buen camino, mientras que en octubre del 2025 el porcentaje era del 31%.

En ese sentido, la encuesta destaca que los votantes tuvieron una mejor percepción personal del actual alcalde en comparación con Adams y Bill de Blasio. En general, la imagen de Mamdani para los neoyorquinos es de alguien que trabaja duro y busca lo mejor para todos los distritos de la ciudad.

Sin embargo, ese dato contrasta con la comparativa del porcentaje que tenía el anterior alcalde en este mismo momento de su gestión. Al borde de llegar a los 100 días de mandato, Adams tenía un 61% de aprobación, contra el 48% actual de Mamdani.

Mamdani obtuvo un menor porcentaje de aprobación que Eric Adams, que tenía el 61%, en el mismo momento de los mandatos como alcalde Archivo

La relación con Hochul y Trump: una virtud de Mamdani valorada en Nueva York

Dentro de los distintos temas sobre los que consultó la investigación, una de las cuestiones más valoradas fue el vínculo y equilibrio que mantiene el alcalde con la gobernadora y el presidente republicano.

El 60% opinó que la relación de Mamdani con Hochul es la correcta, mientras que el 59% calificó de la misma forma el vínculo del alcalde de Nueva York con Trump.