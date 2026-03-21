Nueva York: la misteriosa escuela de Queens que obtuvo US$2 millones de Donald Trump

Según un informe, durante el segundo mandato de Donald Trump se otorgaron subvenciones a centros seleccionados, entre ellos una institución en Queens. El Grand Central Atelier es una academia de arte ubicada en Ridgewood y solo cuenta con tres empleados a tiempo completo. La financiación, que asciende a dos millones de dólares, estará destinada a varios proyectos.

La financiación de US$2 millones de Trump a una escuela de Queens en Nueva York

Unos 50 estudiantes asisten a clases en Grand Central Atelier, que recibió una subvención de US$2 millones entregada hace poco desde el Fondo Nacional para las Humanidades (NEH, por sus siglas en inglés) de la administración Trump. Este organismo fue creado en 1965 y está dedicado a financiar y apoyar la investigación, educación y los programas públicos en el ámbito de las humanidades.

La escuela de Queens, en Nueva York, recibió la subvención de US$2 millones de Trump pese a que carece de acreditación formal Grand Central Atelier

La agencia sostuvo que el dinero está destinado a apoyar “un proyecto público de dos años centrado en el papel fundamental de las humanidades en la vida pública estadounidense", según informó The New York Times.

Uno de los datos llamativos del movimiento financiero corresponde a que la inversión es equivalente al presupuesto anual de la escuela de Nueva York.

La subvención reúne intereses artísticos comunes. El fundador de la escuela, Jacob Collins, encuentra en el dinero la posibilidad de impulsar un retorno al estilo clásico del arte. A su vez, de acuerdo con el medio citado, en la administración Trump resalta la idea de devolver la estética tradicional, que era el estilo predeterminado del gobierno federal en la época anterior a la Guerra Civil.

Cómo es la escuela de Queens en Nueva York que obtuvo US$2 millones de Trump

La escuela define su idea principal como “un método arraigado en tradiciones anteriores al siglo XIX y al surgimiento de la fotografía”, según su sitio web oficial.

El director actual, Jacob Collins, se licenció en historia en el Columbia College y estudió en New York Studio School, New York Academy of Art y Art Students League. En diálogo con The New York Times, definió a la institución como “un estudio singular”, y enfatizó los métodos particulares que utilizan.

“No hay muchos lugares que hagan lo que nosotros hacemos”, sentenció. El centro se define como “un espacio de trabajo colaborativo para el estudio y la práctica del dibujo figurativo, la pintura y la escultura”.

En cuanto a los cursos, Grand Central Atelier ofrece formación rigurosa, estudios para artistas residentes, exposiciones, conciertos, conferencias, concursos artísticos y becas que “impulsan la tradición académica”.

En la Conferencia Nacional de Conservadurismo de 2025 en Washington, Collins participó y argumentó que el giro de Estados Unidos hacia el modernismo durante el último siglo había sido “un error”.

Para qué utilizará la escuela la subvención de US$2 millones de Trump

Al indagar sobre las razones detrás de la inversión, Collins indicó primero que Michael McDonald, presidente interino de la agencia, se había puesto en contacto con él. Luego aseguró que él mismo se había comunicado con este funcionario en agosto, luego de que un amigo en común, cuya identidad prefirió no revelar, se lo sugiriera.

En general, estas subvenciones se conceden mediante un proceso competitivo. La selección implica una convocatoria pública de solicitudes y proyectos propuestos que se someten a varias rondas de revisión.

El sitio web del NEH señala que solo el 16% de las solicitudes son aprobadas. Además, en los últimos años, los premios oscilaron entre US$1000 y US$750 mil, por lo que la suma entregada a la institución es inusual.

En un comunicado de prensa, la agencia detalló que la subvención a Grand Central Atelier financiará:

Un ciclo de conferencias públicas.

Varias clases prácticas para estudiantes de arte.

Un simposio.

Una publicación digital.

La creación de dos nuevas becas postdoctorales.

El director de Grand Central Atelier, la escuela que recibió la subvención de US$2 millones, participó de una conferencia del conservadurismo Grand Central Atelier

Según las declaraciones, todos los proyectos están diseñados para “profundizar en la comprensión de las intersecciones entre el arte, la historia y la cultura cívica”.

A su vez, en un resumen del presupuesto entregado a The New York Times figura el siguiente desglose:

US$207.600 para una serie de 12 conferencias públicas.

US$120 mil para becas.

US$102 mil para un simposio de un día.

US$174 mil para “apoyo administrativo contratado”.

US$930 mil para gastos de “personal” no especificados.

En cuanto al último punto, la escuela remarcó que el dinero cubriría cuatro nuevos puestos de dos años con paquetes salariales cercanos a los US$100 mil, más US$60.000 para un “director artístico”, el puesto que actualmente ocupa Collins.