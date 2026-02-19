Las llamativas declaraciones de Trump sobre el arresto del expríncipe Andrés

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como “una vergüenza” y “algo muy triste” el arresto del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, en el marco de la investigación vinculada al caso Jeffrey Epstein, y consideró que el episodio es “muy malo para la familia real británica”. Las declaraciones fueron realizadas a bordo del Air Force One, ante periodistas que integraban la comitiva presidencial, horas después de que la policía británica confirmara la detención y posterior liberación del hermano del rey Carlos III, que quedó bajo investigación.

“Creo que es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste. Para mí, es algo muy triste”, insistió Trump, que también se refirió brevemente al monarca británico, quien “obviamente vendrá muy pronto a nuestro país”. “Es un hombre fantástico, el rey”, agregó.

Andrew Mountbatten-Windsor was released from police custody after his arrest on suspicion of misconduct in public office over revelations in the Epstein files.



The former duke has denied any wrongdoing in connection with Jeffrey Epstein.



No es la primera vez que el mandatario estadounidense se pronuncia sobre el tema. En noviembre pasado ya había dicho que se sentía “mal” por la familia real luego de que Andrés fuera despojado de sus títulos y funciones oficiales. Esta vez, sin embargo, sus palabras se produjeron en un contexto más delicado: el expríncipe fue arrestado este jueves en Inglaterra por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en relación con la filtración de información sensible vinculada a Epstein. Tras varias horas bajo custodia, fue liberado sin cargos formales, aunque la investigación continúa abierta.

Consultado sobre si asociados estadounidenses del financista también podrían terminar detenidos, Trump buscó despegarse del escándalo y subrayó su propia situación. “Soy un experto en cierto modo porque he sido totalmente exonerado. Eso es muy bueno. Puedo hablar de esto con total tranquilidad. Yo no hice nada”, afirmó.

El presidente fue amigo de Epstein durante años, hasta que la relación se quebró en 2004. Existen fotografías y registros que muestran a Trump en eventos sociales vinculados al financista, incluidas fiestas y reuniones en las que aparece acompañado por entonces parejas y por mujeres jóvenes. La cuestión volvió a tomar relieve a partir de la difusión de nuevos documentos oficiales en Estados Unidos.

Según una investigación de The New York Times, más de 5300 archivos de Epstein —que incluyen correos electrónicos, documentos gubernamentales, videos y otros registros difundidos recientemente por el Departamento de Justicia— contienen más de 38.000 referencias a Trump, su esposa, su club Mar-a-Lago en Florida y otros términos asociados. Entregas anteriores de ese material, publicadas a fines del año pasado, incluían al menos 130 documentos en los que una persona vinculada al financista sostenía que el ahora presidente “sabía de las chicas” y que “pasó horas en su casa con una de ellas”.

La tanda más reciente de documentos incorporó además una lista interna de denuncias recopilada por el FBI el año pasado. De acuerdo con esos registros, existen al menos doce señalamientos que acusan a Trump de presuntos abusos sexuales contra menores de edad en Mar-a-Lago, supuestamente junto a Epstein y a su entonces socia y pareja, Ghislaine Maxwell, hoy condenada a 20 años de prisión por tráfico de personas.

No obstante, los propios archivos aclaran que esas acusaciones no aportan pruebas que las respalden: en los intercambios entre agentes federales se las describe como “información de segunda mano” y se consigna que en muchos casos no fue posible contactar a los denunciantes o que directamente no se incluyeron datos de contacto para avanzar en su verificación. No existen denuncias formales presentadas ante la Justicia contra el presidente estadounidense.

En paralelo, los documentos vuelven a mencionar el controvertido álbum de cartas que Epstein recibió por su cumpleaños número 50, en 2003. Ese compendio, publicado por un comité del Congreso el verano pasado, incluía una carta de contenido obsceno que, según la presentación oficial, estaba firmada por Trump. El mandatario negó reiteradamente haberla escrito y rechazó cualquier implicación en conductas ilegales, una postura que ha mantenido también frente a la difusión de las denuncias no corroboradas incluidas en los archivos del Departamento de Justicia.

Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, el caso del expríncipe Andrés volvió a sacudir a la monarquía británica. Aunque fue liberado bajo investigación, su arresto marcó un hecho inédito para un miembro de alto rango de la realeza y reavivó el impacto del escándalo Epstein sobre la Corona, en un momento especialmente sensible para el reinado de Carlos III.

