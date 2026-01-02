Donald Trump jugó al golf 93 días en lo que va de su mandato y ya planea reformas en un predio que nunca utilizó

WEST PALM BEACH, FLORIDA (AP).- El mandatario estadounidense, Donald Trump, remodelará el “campo de golf del presidente” a pesar de nunca haber jugado en él. Se trata de los Campos en Andrews, dentro de la Base Militar Conjunta Andrews en Maryland, a 24 kilómetros de la Casa Blanca.

Trump tiene en la mira un importante proyecto de rediseño integral de las inmediaciones, algo que no sorprende debido a que disfruta enormemente del deporte. Juega casi todos los fines de semana y lo hizo durante gran parte de las dos semanas de vacaciones que pasó en Florida.

Generalmente prefiere los campos de su familia: pasó uno de cada cuatro días aproximadamente, es decir, alrededor de 93 días de su segundo mandato en ellos, según el análisis de la agencia estadounidense AP. Esta cuenta incluye los días que jugó en los campos de su familia en Virginia, cerca de su mansión en Mar-a-Lago en Florida -donde pasa sus vacaciones de invierno- y los diez días que pasó en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

Trump saluda a los periodistas mientras recorre el campo de golf Trump Turnberry en Turnberry, Escocia Alastair Grant - AP

Sin embargo, nunca se lo vio en el famoso campo. Gerald Ford, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Joe Biden pasaron tiempo ahí. El primer mandatario en jugar en la Base Andrews fue Ford en 1974. Barack Obama fue quien más tiempo pasó en el lugar: jugó 110 veces en ocho años, más que cualquier otro presidente.

Las inmediaciones tienen dos campos de 18 hoyos y uno de nueve. Las reseñas online brindan elogios a sus árboles maduros, los roughs complicados y los estanques y arroyos que funcionan como trampas de agua.

“El presidente Trump es un golfista de élite con una extraordinaria atención al detalle y al diseño”, declaró Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca. Y sumó: “Su visión para renovar y embellecer los campos de golf de la Base Conjunta Andrews traerá mejoras muy necesarias que los militares y sus familias podrán disfrutar durante generaciones”.

Los Campos de Andrews también fueron renovados en 2018, cuando el Congreso estadounidense aprobó fondos para reemplazar aviones presidenciales obsoletos y construir un nuevo hangar e instalaciones de apoyo. Debido a la cercanía de los campos con estas renovaciones, también fueron incluidos en las reformas.

Los campos en Maryland Joint Base Andrews

Ahora Trump contrató al campeón de golf Jack Nicklaus como arquitecto para rediseñar los campos en la base que alberga el Air Force One. Antes del Día de Acción de Gracias, el mandatario estadounidense recorrió la base con Nicklaus, quien diseñó campos de golf de élite en todo el mundo.

Para Trump se trata de un “lugar magnífico que fue destruido con el paso de los años por falta de mantenimiento”, a pesar de que diferentes golfistas aseguran que se encuentra en buen estado salvo por algunas zonas secas.

Desde la Casa Blanca aseguraron que los campos y la casa club necesitan mejoras por el desgaste que sufrieron. También consideraron la posibilidad de incluir un centro de eventos multifuncional como parte del proyecto.

El entonces Barack Obama, derecha, conversa con el expresidente Bill Clinton durante una ronda de golf en la Base Aérea Andrews Evan Vucci - AP

Según la Casa Blanca, se trata de la renovación más significativa en la historia de Andrews. Se desconoce por el momento el costo y la financiación del proyecto, y los planes se encuentran recién en sus primeras etapas. Trump sostuvo que necesitará “muy poco dinero”.

Aunque sí hay registro de visitas pasadas de Trump a la Base Andrews, no hay constancia de que haya jugado al golf ahí.

Los campos de golf en Maryland Joint Base Andrews

Hay ciertos beneficios presidenciales de jugar en Andrews. Uno de ellos es que, cuando Trump juega, los funcionarios del lugar bloquean nueve hoyos a la vez para que nadie juegue delante de él. Esto brinda mayor seguridad y garantiza una velocidad de encuentro constante. Además, los campos no están abiertos al público, sino que están reservados para militares activos o retirados y sus familias, y empleados federales vinculados al Departamento de Defensa.

Estas renovaciones se suman a los varios proyectos de construcción de Trump, como la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir un amplio salón de baile, la remodelación del baño adjunto a la habitación Lincoln y la sustitución del césped de la rosaleda por un patio estilo Mar-a-Lago.