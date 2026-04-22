Vuelve a subir el petróleo tras los nuevos ataques en Ormuz y la extensión indefinida de la tregua

LONDRES.– Los precios del crudo volvían a subir este miércoles tras conocerse la noticia de ataques con armas de fuego contra al menos tres buques portacontenedores en el estrecho de Ormuz y la falta de avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

A las 10.49 GMT, los futuros del crudo Brent -el referente internacional- ganaban 73 centavos, o un 0,7%, a 99,21 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 59 centavos, o un 0,7%, a 90,26 dólares el barril. Ambos referenciales sumaron cerca de un 3% el martes.

Aunque los precios del petróleo han bajado desde sus máximos de marzo, siguen estando muy por encima de los niveles anteriores a la guerra, lo que preocupa a los inversores, que temen que los elevados precios de la energía puedan acelerar la inflación y mantener las tasas de interés globales más altas durante más tiempo.

Un iraní pasa junto a un cartel publicitario que dice “El estrecho de Ormuz permanece cerrado” en Teherán, Irán, el 22 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

Teherán abrió fuego contra un buque portacontenedores en el estrecho por la mañana, y un segundo fue atacado poco tiempo después, según el centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) del Ejército británico. La Marina de la Guardia Revolucionaria iraní confiscó dos barcos por lo que describió como violaciones marítimas y los trasladó a sus costas, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Irán y Estados Unidos han impuesto restricciones a las embarcaciones que transitan por el estrecho, que hasta que empezó la guerra a fines de febrero era una vía marítima libre por la que pasaba alrededor del 20% de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prorrogaría de forma indefinida el alto el fuego con Irán, horas antes de que expirara. Ninguna de las partes acudió a las conversaciones de paz en Pakistán.

El anuncio del alto el fuego parecía ser unilateral y no quedó claro de inmediato si Irán o Israel -aliado de Washington- aceptarán prorrogar la tregua, que empezó hace dos semanas.

Noticia en desarrollo

Agencias AP y Reuters