Gary Oldman cumple 67 años: diez películas para destacar la trayectoria del aclamado actor

Sirius Black. Winston Churchill. James Gordon. Lee Harvey Oswald y el Conde Drácula. Esos fueron solo algunos de los personajes que Gary Oldman interpretó a lo largo de su carrera. Es de esos actores que no le temen a las grandes transformaciones físicas para encarar un papel e incluso muchos se sorprendieron al descubrir que era la misma persona que estaba en las películas de Harry Potter y también en la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Este 21 de marzo, el ganador del Oscar cumple 67 años y para homenajearlo, recordamos diez de las películas de su extensa filmografía con las que evidenció por qué es “el hombre de las mil caras”.

Batman: el caballero de la noche

Gary Oldman interpretó al oficial de policía James Gordon en la trilogía de Batman de Christopher Nolan (Foto: IMDb)

Entre 2005 y 2012, Gary Oldman se puso en la piel del oficial de policía de Ciudad Gótica, James Gordon. El actor trabajó en la trilogía de Christopher Nolan sobre la historia y los orígenes de Batman y compartió elenco con Christian Bale, Cillian Murphy, Michael Caine y Morgan Freeman. Las tres películas de la saga, Batman inicia (Batman Begins), Batman: el caballero de la noche (The Dark Knight) y Batman: El caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises), están disponibles en las plataformas de streaming Max y Prime Video.

Las horas más oscuras

Avance de Las horas más oscuras

En 2018, Gary Oldman se llevó el Oscar, el Globo de Oro, el SAG, el BAFTA y el Critic’s Choice a mejor actor principal por su trabajo en la película de Joe Wright (Orgullo y Prejuicio, Anna Karenina), Las horas más oscuras (Darkest Hour). Interpretó Winston Churchill en su etapa de Primer Ministro del Reino Unido, durante la Segunda Guerra Mundial. Está disponible en Prime Video.

Drácula, de Bram Stoker

Gary Oldman como Drácula (Foto: IMDb)

Otro de los personajes más icónicos del actor británico es el del Conde Drácula en la película de 1992 Drácula, de Bram Stoker (Bram Stoker’s Dracula), una adaptación del clásico literario que estuvo dirigida por Francis Ford Coppola. El resto del elenco incluye a Winona Ryder, Anthony Hopkins y Keanu Reeves. Está en Max.

El topo

Avance de la película El Topo

Ambientada en la década del setenta durante la Guerra Fría, El Topo (Tinker Tailor Soldier Spy) sigue la historia del agente del Servicio Secreto de Inteligencia George Smiley (Gary Oldman), quien justo cuando está por retirarse recibe una misión de encontrar al “topo” infiltrado dentro del servicio del Reino Unido.

Harry Potter y el prisionero de Azkaban

Gary Oldman como Sirius Black en la saga de Harry Potter (Foto: IMDb)

Indiscutidamente, uno de los papeles más importantes que interpretó Oldman. El actor se sumó a las adaptaciones de la saga literaria de J.K. Rowling como Sirius Black, el padrino de Harry Potter. Fue uno de los personajes más importantes dentro de la historia y su muerte una de las más desgarradoras. Estuvo en Harry Potter y el prisionero de Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) y Harry Potter y la Orden del Fénix (Harry Potter and the Order of the Phoenix) e hizo unas apariciones especiales en Harry Potter y el cáliz de fuego (Harry Potter and the Goblet of Fire) y Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2). Todas las películas están disponibles en Max.

El libro de los secretos

Oldman en la película de 2010, El libro de los secretos (Foto: IMDb)

Ambientada 30 años después de la destrucción de la sociedad, donde los pocos humanos que quedaron buscan sobrevivir en las peores condiciones posibles, un guerrero llamado Eli (Denzel Washington), se dirigirá hacia la costa oeste de lo que supo ser los Estados Unidos para resguardar un libro que lleva en su mochila. Además de Washington y Oldman, en El libro de los secretos (The Book of Eli) aparecen Mila Kunis, Ray Stevenson y Michael Gambon.

Crímenes ocultos

Gary Oldman y Tom Hardy en El niño 44 (Foto: IMDb)

En 2015, Gary Oldman y Tom Hardy se unieron para trabajar en Crímenes ocultos (Child 44), basada en la novela El niño 44 de Tom Rob Smith. La historia sigue a Leo Demidov (Hardy) un exintegrante de las fuerzas de seguridad rusas que comienza a investigar una serie de asesinatos en la Unión Soviética durante el período de Iósif Stalin.

Mank

Trailer de la película Mank

Nominada al Oscar en 10 categorías, incluida mejor película, director (David Fincher), actor principal (Gary Oldman) y actriz de reparto (Amanda Seyfried), Mank es la historia de Herman Mankiewicz, el guionista detrás de El ciudadano Kane (Citizen Kane) y cómo fue el proceso que atravesó para lograr llevar su historia a la pantalla grande de la mano de Orson Welles. Está en Netflix.

Candidata al poder

Gary Oldman en la película Candidata al poder (2000) (Foto: IMDb)

Estrenada en el año 2000 y protagonizada por Oldman, Joan Allen, Jeff Bridges y Sam Elliott, Candidata al poder (The Contender) sigue a Laine Hanson (Allen), una senadora de los Estados Unidos elegida para sustituir al fallecido vicepresidente. Sin embargo, esta decisión no le simpatizará a todo y sus secretos del pasado saldrán a la luz poniendo en jaque su presente y su futuro en la política.

JFK

Oldman como Lee Harvey Oswald en la película JFK (Foto: IMDb)

Estrenada en 1991 y con una duración de 189 minutos, JFK sigue la investigación del exfiscal Jim Garrison (interpretado por Kevin Costner) sobre el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, el 22 de noviembre de 2963. En la película, Oldman interpreta a Lee Harvey Oswald, el principal acusado del crimen. Está disponible en la plataforma de streaming Disney +.

Entre otros de los títulos más destacados de Gary Oldman también se encuentran Misión submarino (Hunter Kiler), Sid y Nancy (Sid and Nancy), Sin ley (Lawless) y El planeta de los simios: confrontación (Dawn of the Planet of the Apes). Además, en 2022 el actor desembarcó en el mundo de las series con Caballos lentos (Slow Horses) una de las grandes apuestas de Apple TV, bien recibida por el público y la crítica. Hay cuatro temporadas disponibles y ya se confirmó que habrá una quinta parte.