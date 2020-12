A Charlotte Caniggia le preguntaron quién paga los servicios de su casa y aclaró que todo estaba pago gracias a sus padres y a su pareja

4 de diciembre de 2020

Entre los distintos famosos que participan del Cantando 2020, una de las más queridas por el público, sin dudas, es Charlotte Caniggia. La heredera de Claudio Caniggia y Mariana Nannis cautiva a todos con sus desopilantes intervenciones y durante las últimas horas, le preguntaron quién paga los servicios de su casa y ella, fiel a su estilo, esbozó una peculiar respuesta.

Todo sucedió cuando Moria Casán realizaba su devolución sobre la performance de Caniggia con su compañero, Cristian Sergio, quienes entonaron "Diamonds are a girl's best friend" en el ritmo canciones de película.

En ese momento, la jurado opinó, sin pelos en la lengua: "A mí no me gustó la puesta, me pareció un desalojo. Como que la desalojaban a Charlotte de la casa y no había pagado las expensas".

Sin embargo, frente a la apreciación de la One, Caniggia se defendió y aclaró que las cuentas de su casa estaban al día: "¡Obvio! ¡Me las pagaron mi mamá y mi papá!", expresó la joven con su característico humor.

En tanto, brindó algunos detalles más sobre cómo organiza las cuestiones financieras de su hogar. "Yo pago. Robert [su pareja] también, pero ahora no vive conmigo. Cuando vivía conmigo, obvio que pagaba todo él. Ahora él tiene su casa y yo la mía", describió la mediática.

Durante la última jornada de duelo y eliminación tras cerrar la ronda de música de película, Charlotte volvió a demostrar el cariño que genera en el público. Después de quedar frente al voto telefónico contra Cinthia Fernández, Caniggia alcanzó el 61,7% de los votos y logró permanecer en el certamen.