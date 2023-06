A la mamá de L-Gante le preguntaron por la nueva novia del cantante y fue tajante: “Esa chica no vino, Tamara sí”

escuchar

A más de una semana de la detención de L-Gante en la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de Quilmes, acusado de privación ilegítima de la libertad, Claudia Valenzuela, su madre, salió a hablar en los medios de comunicación y se refirió a la supuesta nueva novia del músico.

A lo largo de estos días, Claudia, los amigos del cantante, y la misma Tamara Báez con la pequeña Jamaica, aparecieron en las inmediaciones del lugar para pedir por la pronta liberación del artista, quien desde adentro, comparte en sus redes sociales, distintos mensajes a través de notas en hojas de papel.

Claudia Valenzuela habló del entorno de L-Gante

Esta semana, Claudia Valenzuela dialogó con Socios del espectáculo (eltrece) y se refirió a la situación que permitió dilucidar quiénes son los vínculos verdaderos y quiénes no. “Esta situación sirvió para limpiar un poco el entorno, para sacar gente. Ustedes mismos los vieron: quienes lo acompañan a un show o a los programas de televisión, en su mayoría, acá no están”, indicó.

Luego continuó con su postura. “Hay muchos que se borraron y ustedes son testigos de esto”, señaló la madre y detalló que la expareja también se hizo presente en Quilmes: “Él cuenta con los amigos, los que realmente son amigos, que se están bancando estos días, Tamara, también vino Jamaica a ver a su papá…”.

Sin embargo, en un momento de la entrevista, los conductores del programa le consultaron por Macarena Hanna Bustamante, la supuesta nueva novia del L-Gante, pero Claudia fue tajante con su respuesta.

“Dejemos de lado esto sobre la chica con la que está saliendo, no hagamos mezclas con ese tema. Esta chica acá no ha venido”, respondió y luego aclaró: “Estuvo Tamara, sí, pero acá otra chica no hubo. No vino”.

“Esto pasa porque jamás pudieron sacarme plata”; el mensaje de L-Gante

L-Gante recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de mensajes que dan cuenta de su presente y de cómo transcurren sus horas en la celda 4 del penal.

En sus historias, Elián Ángel Valenzuela compartió la fotografía de una hoja de cuaderno que lleva escritas, de puño y letra, varias frases. “Para los que me odian, les brindaré mi mejor versión”, se llega a leer en primer lugar. Y luego, dos mensajes sobre su día a día: “El barrio con el barrio” y “Celda 4 re vacaciones”. Pegado al margen derecho, puede verse otro mensaje que hace referencia a los motivos por los que, según su versión, terminó detenido: “Esto sucede porque jamás me sacaron plata”.

El último mensaje que L-Gante compartió en sus redes sociales instagram.com/lgante_keloke/

A su vez, en sus posteos, L-Gante compartió un extenso clip que repasa distintos momentos de su gira de 2021 por distintas ciudades argentinas, Uruguay, Bolivia, Paraguay, México y España. “Acá positivo, recargando energías. ¡No me creo más que nadie! De General Rodríguez, provincia de Buenos Aires”, escribió junto a las imágenes.

Los mensajes del exponente de la cumbia 420 fueron publicados horas después de que trascendiera que su abogado, Alejandro Cipolla, solicitara para él una ambulancia. “Lo vi mal, está volando de fiebre, está pálido”, expresó el letrado este martes por la tarde con la señal TN. Al consultarle acerca de los motivos de este malestar en el músico, Cipolla señaló: “Es una sumatoria de todo. Primero, el frío que hace, que esto no es un hotel. También, el estrés de todo lo que está sucediendo. Él piensa en su hija, en su familia”.

