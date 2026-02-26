A qué hora empieza Gran Hermano 2026 hoy, jueves 26 de febrero

La grilla nocturna de Telefe ratifica su esquema horario para la cuarta emisión de la semana de Gran Hermano 2026. Santiago del Moro conduce la gala de esta noche con el objetivo de resolver la primera instancia de la placa de nominados mediante el voto positivo.

¿A qué hora empieza Gran Hermano hoy?

El programa inicia a las 22:15 por la pantalla de Telefe, luego de MasterChef Celebrity, el certamen gastronómico que ocupa la franja desde las 21:30 según la grilla oficial. Esta entrega especial profundiza la competencia en la semana de estreno de la temporada “Generación Dorada”. El canal busca consolidar el liderazgo de audiencia en este bloque horario clave con la resolución de la primera etapa de nominaciones.

La primera nominación de Gran Hermano 2026 dejó a ocho en placa

La definición de la placa mediante voto positivo

La gala de este jueves presenta una dinámica crucial para los ocho participantes en riesgo. Santiago del Moro explicó el funcionamiento del nuevo esquema ante las cámaras: “Ellos van a votar y la placa se divide en dos. Van a ir siete, mínimo, a placa. Las primeras 24 horas, es decir, del miércoles al jueves, es voto positivo”. Los concursantes con mayor apoyo popular salen de la zona de peligro hoy mismo.

El conductor detalló la segunda fase del proceso para la audiencia: “Los que más votos tengan el jueves bajan de placa y ahí, en ese momento, instantáneamente la placa se hace negativa. Y pasan todos a placa negativa rumbo a la gala de eliminación del lunes”.

¿Cómo quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano?

La primera visita al confesionario dejó un saldo de ocho integrantes en la cuerda floja tras el recuento de votos. Carmiña Masi encabeza la lista tras recibir 31 votos en contra por parte de sus compañeros. La acompañan en la placa Emanuel Di Gioia y Manuel “Manu” Ibero con siete votos cada uno. El grupo se completa con Brian Sarmiento, Jennifer “Pincoya” Torres, Gabriel Lucero, Yanina Zilli y Solange “Sol” Abraham, quiénes acumularon cinco puntos. La salvación depende ahora exclusivamente de la preferencia de los televidentes.

¿Cómo ver Gran Hermano?

La señal de Telefe varía según el proveedor de cable contratado. Los clientes de DirecTV sintonizan el canal 123 o el 1123 en alta definición, los usuarios de Cablevisión y Telecentro encuentran la transmisión en el canal 12, mientras que la plataforma Flow asigna el canal 10 para este contenido y el servicio Telecentro Play ofrece la sintonía en los canales 12 y 1001.

El aislamiento de los jugadores posee una cobertura continua. La aplicación DGO brinda una transmisión de 24 horas sin costo adicional para observar la convivencia diaria. El servicio Prime Video también emite los programas en simultáneo y almacena los episodios para su visualización posterior en cualquier dispositivo con conexión a internet.

La estrategia digital complementa la emisión televisiva mediante Streams Telefe. El canal oficial de YouTube y la cuenta de Twitch presentan reacciones en vivo a los sucesos de la casa, con la conducción de La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros invitados especiales.

