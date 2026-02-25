A qué hora empieza Gran Hermano 2026 hoy, miércoles 25 de febrero

La programación central de Telefe consolidó su estructura horaria tras el estreno de la nueva temporada de Gran Hermano 2026, ciclo que celebra sus 25 años bajo el nombre “Generación Dorada”. Los televidentes aguardan precisiones sobre el inicio de la transmisión para seguir la convivencia de los 28 participantes.

¿A qué hora empieza Gran Hermano hoy?

El programa continúa hoy a las 22:15 a través de la pantalla de Telefe, inmediatamente después de MasterChef, el certamen gastronómico que inicia su transmisión a las 21:30, de acuerdo a la grilla oficial. Los espectadores pueden sintonizar el evento en la televisión abierta y en diversas plataformas digitales de manera simultánea. Esta entrega especial conmemora el cuarto de siglo del formato en la televisión nacional.

Cómo ver Gran Hermano en vivo Prensa TELEFE

¿Cómo ver Gran Hermano?

El público dispone de múltiples opciones para acceder al contenido en vivo. La ubicación de la señal de Telefe varía según el prestador del servicio de televisión paga. Los clientes de la operadora DirecTV sintonizan el programa en el canal 123 o en su versión de alta definición en el 1123.

Los usuarios de Cablevisión encuentran la transmisión en el canal 12, la misma ubicación que los abonados de Telecentro. La plataforma Flow asignó el canal 10 para este contenido. El servicio Telecentro Play ofrece la sintonía en los canales 12 y 1001 de su grilla digital.

Cómo va a ser la primera placa de Gran Hermano

El aislamiento de los jugadores cuenta con una cobertura continua para los seguidores del formato. La aplicación de streaming DGO ofrece el seguimiento del reality sin costo. Esta plataforma brinda una transmisión de 24 horas para observar la convivencia diaria de los integrantes de la casa.

El servicio Prime Video también emite los programas en el mismo momento de su salida al aire. Los contenidos quedan almacenados en el catálogo para su visualización posterior en cualquier dispositivo con conexión a internet.

Todos los participantes de Gran Hermano 2026

Además, la estrategia multiplataforma de Telefe incluye transmisiones específicas en redes sociales y sitios de video. El canal oficial de YouTube y la cuenta de Twitch presentan el ciclo Streams Telefe. Este espacio cuenta con la participación de La Tora y Fefe Bongiorno, quienes reaccionan en vivo a los sucesos de la casa junto a otros invitados especiales. La transmisión digital comienza a la misma hora que el ciclo televisivo principal.

Las modificaciones en el reglamento y la estructura de Gran Hermano

La producción ejecutó cambios profundos en la ambientación del set. Una de las modificaciones más destacadas consiste en la eliminación de la histórica piscina. El equipo técnico construyó en su lugar una playa artificial para transformar la estética y las reglas del juego. La casa cuenta también con otras innovaciones tecnológicas para optimizar la calidad de la imagen y el sonido.

Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro asume nuevamente el rol de conductor principal, lidera las galas en vivo y comunica las decisiones de la audiencia. Según informó la señal televisiva: “Esta versión renovada pretende atraer tanto a los seguidores históricos como a los nuevos espectadores”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.