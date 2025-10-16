La edición de MasterChef Celebrity 2025 concentra la atención de los espectadores del reality que trasmite Telefe y quienes se preguntan a qué hora empieza MasterChef Celebrity 2025 hoy, jueves 16 de octubre, deben saber que el inicio es a las 22.

MasterChef Celebrity 2025 se transmite de lunes a jueves, a las 22 horas adrian diaz bernini

Según se lee en la grilla que proporciona el canal con su programación, este jueves 16 de octubre MasterChef Celebrity 2025 empieza a las 22 horas, el horario habitual de este certamen.

En ocasiones, la emisión se puede modificar dado que otras transmisiones pueden repercutir en el reality, como suele suceder con los partidos de la Selección nacional. Sin embargo, en la noche de este jueves el horario se mantiene como de costumbre.

Cabe destacar que en esta edición intervienen 24 participantes famosos que mostrarán sus dotes culinarios y competirán por el título.

Tal como sucedió en las ediciones anteriores, MasterChef Celebrity 2025 es conducido por Wanda Nara, y el jurado está compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato Di Santos, que evalúan a los concursantes semana a semana.

MasterChef Celebrity Adrian Diaz Bernini

Cómo ver MasterChef Celebrity 2025 en vivo

El concurso de cocina se puede ver por televisión a través de Telefe. A continuación este es el número del canal, según la grilla de los principales proveedores de cable y TV satelital:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: Canal 12 y 1001 (según formato).

Quiénes participan de MasterChef Celebrity 2025

Pablo Lescano : se trata del músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis.

: se trata del músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis. Evangelina Anderson : la modelo, bailarina y actriz con una larga carrera en los medios es otra de las concursantes. Actualmente, es influencer en las redes sociales, donde comparte su día a día y sus viajes. Tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma Demichelis.

: la modelo, bailarina y actriz con una larga carrera en los medios es otra de las concursantes. Actualmente, es influencer en las redes sociales, donde comparte su día a día y sus viajes. Tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma Demichelis. Alex Pelao : es un influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché.

: es un influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché. Valentina Cervantes : es la pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje.

: es la pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje. Luis Ventura : conocido periodista de espectáculos con participación en grandes éxitos de la televisión, como Intrusos , y por crear la revista Paparazzi en el año 2002. Actualmente, se desempeña como presidente de APTRA. Además, es director técnico de fútbol desde 2008.

: conocido periodista de espectáculos con participación en grandes éxitos de la televisión, como , y por crear la revista Paparazzi en el año 2002. Actualmente, se desempeña como presidente de APTRA. Además, es director técnico de fútbol desde 2008. Sofi Martínez : la periodista deportiva y conductora ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022.

: la periodista deportiva y conductora ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022. La Joaqui : es una rapera y cantante argentina pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en Got Talent Argentina y co-coach en La Voz Argentina 2025 . También se la puede conocer por su paso en la actuación en El Marginal . Tiene dos hijas, Shaina y Eva, y actualmente está en pareja con Luck Ra.

: es una rapera y cantante argentina pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en y co-coach en . También se la puede conocer por su paso en la actuación en . Tiene dos hijas, Shaina y Eva, y actualmente está en pareja con Luck Ra. Diego “Peque” Schwartzman : el extenista entró en el Top 10 del ranking en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires.

: el extenista entró en el Top 10 del en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires. Momi Giardina : la actriz, bailarina y humorista tiene una larga carrera. En 2006 se sumó al programa ShowMatch como bailarina y trabajó en la productora durante más de 20 años. En el último tiempo tomó reconocimiento como humorista por su trabajo en las redes sociales. Desde el 2022 forma parte de diferentes programas del canal de streaming Luzu TV. Tras rumores de su baja del programa, ella aclaró que participará por un mes, pero que dejará la competición por otros compromisos laborales. Luego de ese tiempo, será reemplazada por Selva Pérez, quien participó en la última edición de Gran Hermano .

: la actriz, bailarina y humorista tiene una larga carrera. En 2006 se sumó al programa como bailarina y trabajó en la productora durante más de 20 años. En el último tiempo tomó reconocimiento como humorista por su trabajo en las redes sociales. Desde el 2022 forma parte de diferentes programas del canal de Luzu TV. Tras rumores de su baja del programa, ella aclaró que participará por un mes, pero que dejará la competición por otros compromisos laborales. Luego de ese tiempo, será reemplazada por Selva Pérez, quien participó en la última edición de . Maxi López: el exfutbolista es el exmarido de Wanda Nara y padre de tres de sus hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto. Actualmente, vive en Suiza, donde se desempeña como empresario. Está en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tuvo a Elle y espera su segundo hijo juntos.

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver a partir de las 22 horas Adrian Diaz Bernini