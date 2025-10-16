A qué hora empieza MasterChef Celebrity 2025 hoy, jueves 16 de octubre
El reality, que cuenta con 24 participantes, se transmite a la noche y tiene un eliminado por semana; quiénes forman parte de esta edición
- 7 minutos de lectura'
La edición de MasterChef Celebrity 2025 concentra la atención de los espectadores del reality que trasmite Telefe y quienes se preguntan a qué hora empieza MasterChef Celebrity 2025 hoy, jueves 16 de octubre, deben saber que el inicio es a las 22.
Según se lee en la grilla que proporciona el canal con su programación, este jueves 16 de octubre MasterChef Celebrity 2025 empieza a las 22 horas, el horario habitual de este certamen.
En ocasiones, la emisión se puede modificar dado que otras transmisiones pueden repercutir en el reality, como suele suceder con los partidos de la Selección nacional. Sin embargo, en la noche de este jueves el horario se mantiene como de costumbre.
Cabe destacar que en esta edición intervienen 24 participantes famosos que mostrarán sus dotes culinarios y competirán por el título.
Tal como sucedió en las ediciones anteriores, MasterChef Celebrity 2025 es conducido por Wanda Nara, y el jurado está compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato Di Santos, que evalúan a los concursantes semana a semana.
Cómo ver MasterChef Celebrity 2025 en vivo
El concurso de cocina se puede ver por televisión a través de Telefe. A continuación este es el número del canal, según la grilla de los principales proveedores de cable y TV satelital:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: Canal 12 y 1001 (según formato).
Quiénes participan de MasterChef Celebrity 2025
- Pablo Lescano: se trata del músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis.
- Evangelina Anderson: la modelo, bailarina y actriz con una larga carrera en los medios es otra de las concursantes. Actualmente, es influencer en las redes sociales, donde comparte su día a día y sus viajes. Tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma Demichelis.
- Alex Pelao: es un influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché.
- Valentina Cervantes: es la pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje.
- Luis Ventura: conocido periodista de espectáculos con participación en grandes éxitos de la televisión, como Intrusos, y por crear la revista Paparazzi en el año 2002. Actualmente, se desempeña como presidente de APTRA. Además, es director técnico de fútbol desde 2008.
- Sofi Martínez: la periodista deportiva y conductora ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022.
- La Joaqui: es una rapera y cantante argentina pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en Got Talent Argentina y co-coach en La Voz Argentina 2025. También se la puede conocer por su paso en la actuación en El Marginal. Tiene dos hijas, Shaina y Eva, y actualmente está en pareja con Luck Ra.
- Diego “Peque” Schwartzman: el extenista entró en el Top 10 del ranking en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires.
- Momi Giardina: la actriz, bailarina y humorista tiene una larga carrera. En 2006 se sumó al programa ShowMatch como bailarina y trabajó en la productora durante más de 20 años. En el último tiempo tomó reconocimiento como humorista por su trabajo en las redes sociales. Desde el 2022 forma parte de diferentes programas del canal de streaming Luzu TV. Tras rumores de su baja del programa, ella aclaró que participará por un mes, pero que dejará la competición por otros compromisos laborales. Luego de ese tiempo, será reemplazada por Selva Pérez, quien participó en la última edición de Gran Hermano.
- Maxi López: el exfutbolista es el exmarido de Wanda Nara y padre de tres de sus hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto. Actualmente, vive en Suiza, donde se desempeña como empresario. Está en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tuvo a Elle y espera su segundo hijo juntos.
- Esteban Mirol: el periodista trabajó en distintos medios gráficos y radiales a lo largo de los años.
- Emilia Attias: la modelo, actriz y DJ ganó notoriedad a partir de la novela de Cris Morena, Casi Ángeles. Desde entonces, trabajó en distintas ficciones y películas. El año pasado se volvió noticia tras conocerse su separación con el comediante El Turco Naím, con quien tiene hija llamada Gina.
- Andy Chango: Andrés Fejerman es compositor, cantante, actor y escritor. En el 2023 interpretó a Charly García en la serie El amor después del amor.
- Susana Roccasalvo: desde 1990 trabajó en diferentes programas, como locutora, cronista, panelista y conductora. Desde el 2013 está al frente de Implacables. Además, es miembro de APTRA.
- Jorge “Roña” Castro: debutó como boxeador profesional en 1987, a sus 20 años, y fue campeón mundial de la categoría peso medio en 1994. En enero del 2007 tuvo su última pelea y se retiró. Luego, participó en realities como Gran Hermano Famosos y Bailando por un Sueño.
- Ian Lucas: es un youtuber y cantante que comenzó a los 13 años en redes sociales y luego se expandió a distintas plataformas. Alcanzó el éxito en 2024 con su carrera musical, en la que colaboró con artistas como Axel y La Joaqui. Además, tuvo su faceta como actor, ya que participó en series de Disney como O11CE y Soy Luna.
- Claudio “Turco” Husaín: el exfutbolista debutó en primera división de Vélez Sarsfield en 1993. Luego, jugó en diferentes equipos argentinos, como River Plate y San Lorenzo, y en otros países como Italia, México, Uruguay y Chile, hasta que en 2010 jugó su último partido. Actualmente, se desempeña como periodista deportista.
- Marixa Balli: la vedette y bailarina ganó notoriedad en la década de 1990 con su canción “La Cachaca”. También trabajó en teatro de revista y participó en programas de televisión como Bailando por un sueño y LAM. A su vez, se convirtió en empresaria en el rubro de la indumentaria.
- Eugenia Tobal: la actriz y modelo a lo largo de su carrera trabajó en cine, televisión y teatro. Algunas de las producciones en las que trabajó fueron Gasoleros y Los Únicos. Desde 2017 se encuentra en pareja con Francisco García Ibar, con quien tuvo una hija en 2019 llamada Ema.
- Agustín “Cachete” Sierra: el actor empezó su carrera con solo ocho años en Verano del 98′, y luego trabajó en diferentes proyectos de Cris Morena, como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles, entre otros. En 2020 ganó el Cantando por un sueño y en 2021 salió segundo en ShowMatch, la Academia.
- Miguel Ángel Rodríguez: el actor y comediante tiene una larga carrera en la televisión, cine y teatro. Algunos de sus mayores éxitos fueron Los Roldán, Son amores y Por amor a vos.
- Chino Leunis: se formó en periodismo deportivo y locución, y comenzó su carrera en medios musicales y deportivos como Much Music y TyC Sports. Se hizo popular en televisión desde 2014 cuando condujo el programa Escape perfecto. Además, es conductor del programa Resu en Vivo en YouTube y en streaming condujo Nada que no sepamos en Luzu TV.
- Julia Calvo: la actriz y cantante cuenta con carrera que abarca más de cinco décadas en televisión, cine y teatro. Algunas de sus participaciones más recordadas fue en Padre Coraje, que le valió un Premio Martín Fierro. También tuvo destacadas interpretaciones en ficciones de Cris Morena, tales como Alma Pirata, Casi Ángeles y Margarita.
- Sofía “La Reini” Gonet: la última participante confirmada es la influencer que empezó su camino en redes durante la pandemia, cuando la reseña de un restaurante gourmet se volvió viral. Además de creadora de contenido, es modelo.
Otras noticias de Agenda
- 1
Murió el cantante de soul D’Angelo, a los 51 años: “Llevaba meses internado en un hospital”
- 2
Kim Kardashian lanzó una polémica línea de ropa interior que se agotó en menos de 24 horas
- 3
Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh después de 18 años, pero el guitarrista dijo que no va a acompañar
- 4
La miniserie de Netflix de seis capítulos que está basada en una obra de teatro y desafía la monogamia