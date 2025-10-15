A qué hora empieza MasterChef Celebrity 2025 hoy, miércoles 15 de octubre

Muchas personas se preguntan a qué hora empieza MasterChef Celebrity 2025 (Telefe) hoy, miércoles 15 de octubre. El reality de cocina conducido por Wanda Nara arranco este lunes y hay mucha expectativa de los fans de este formato.

Dado que ayer hubo un horario especial por la transmisión del partido amistoso de la Selección Argentina de Fútbol contra Puerto Rico, surgen dudas sobre cuándo se pasará hoy el nuevo capítulo. Aunque Telefe hoy también estará a cargo de pasar la participación de la selección en el Mundial Sub 20 ―Argentina juega la semifinal con Colombia―, el horario habitual de MasterChef Celebrity se mantiene. Esto se debe a que el encuentro arranca a las 20, lo que permite que la competición empiece a las 22, según indica la grilla de programación del Canal de la Familia. El horario de la competición que tiene como jurado a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato Di Santos es de lunes a jueves a las 22.

La picante charla entre Wanda Nara y Sofi Gonet en MasterChef

En los primeros dos episodios se pudieron conocer a los 24 participantes que compiten por el título de MasterChef. Además, ya hicieron su primera prueba divididos en dos grupos de 12. Hoy es la noche de “última chance”, donde los cocineros que no subieron al balcón tienen una oportunidad de salvarse de la gala de eliminación de esta semana, que se define el jueves.

¿Quiénes son los participantes que pueden ser eliminados esta semana?

Los concursantes que tienen el delantal gris y corren peligro de ser eliminados son los siguientes:

Miguel Ángel Rodríguez.

Pablo Lescano.

Momi Giardina.

La Joaqui.

Andy Chango.

Esteban Mirol.

Luis Ventura.

Jorge “Roña” Castro.

Agustín “Cachete” Sierra.

Emilia Attias.

Susana Roccasalvo.

Julia Calvo.

Cómo ver MasterChef Celebrity 2025 en vivo

El concurso de cocina se puede ver por televisión a través de Telefe. A continuación este es el número del canal, según la grilla de los principales proveedores de cable y TV satelital:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: Canal 12 y 1001 (según formato).

Nati Jota y Grego Rosello están acargo de las reacciones de los episodios de MasterChef Celebrity 2025 por YouTube y Twitch Instagram

A su vez, MasterChef Celebrity 2025 también se puede ver por streaming. Por un lado, se transmite simultáneamente por HBO Max, donde los episodios quedan disponibles después de su emisión en televisión para ver más adelante. Además, se puede seguir la reacción del programa por Streams Telefe a través de YouTube y Twitch con Grego Rossello y Nati Jota, junto con otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.

Todos los participantes de MasterChef Celebrity 2025

Pablo Lescano : se trata del músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis.

: se trata del músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis. Evangelina Anderson : la modelo, bailarina y actriz con una larga carrera en los medios es otra de las concursantes. Actualmente, es influencer en las redes sociales, donde comparte su día a día y sus viajes. Tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma Demichelis.

: la modelo, bailarina y actriz con una larga carrera en los medios es otra de las concursantes. Actualmente, es influencer en las redes sociales, donde comparte su día a día y sus viajes. Tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma Demichelis. Alex Pelao : es un influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché.

: es un influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché. Valentina Cervantes : es la pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje.

: es la pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje. Luis Ventura : conocido periodista de espectáculos con participación en grandes éxitos de la televisión, como Intrusos , y por crear la revista Paparazzi en el año 2002. Actualmente, se desempeña como presidente de APTRA. Además, es director técnico de fútbol desde 2008.

: conocido periodista de espectáculos con participación en grandes éxitos de la televisión, como , y por crear la revista Paparazzi en el año 2002. Actualmente, se desempeña como presidente de APTRA. Además, es director técnico de fútbol desde 2008. Sofi Martínez : la periodista deportiva y conductora ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022.

: la periodista deportiva y conductora ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022. La Joaqui : es una rapera y cantante argentina pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en Got Talent Argentina y co-coach en La Voz Argentina 2025 . También se la puede conocer por su paso en la actuación en El Marginal . Tiene dos hijas, Shaina y Eva, y actualmente está en pareja con Luck Ra.

: es una rapera y cantante argentina pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en y co-coach en . También se la puede conocer por su paso en la actuación en . Tiene dos hijas, Shaina y Eva, y actualmente está en pareja con Luck Ra. Diego “Peque” Schwartzman : el extenista entró en el Top 10 del ranking en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires.

: el extenista entró en el Top 10 del en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires. Momi Giardina : la actriz, bailarina y humorista tiene una larga carrera. En 2006 se sumó al programa ShowMatch como bailarina y trabajó en la productora durante más de 20 años. En el último tiempo tomó reconocimiento como humorista por su trabajo en las redes sociales. Desde el 2022 forma parte de diferentes programas del canal de streaming Luzu TV. Tras rumores de su baja del programa, ella aclaró que participará por un mes, pero que dejará la competición por otros compromisos laborales. Luego de ese tiempo, será reemplazada por Selva Pérez, quien participó en la última edición de Gran Hermano .

: la actriz, bailarina y humorista tiene una larga carrera. En 2006 se sumó al programa como bailarina y trabajó en la productora durante más de 20 años. En el último tiempo tomó reconocimiento como humorista por su trabajo en las redes sociales. Desde el 2022 forma parte de diferentes programas del canal de Luzu TV. Tras rumores de su baja del programa, ella aclaró que participará por un mes, pero que dejará la competición por otros compromisos laborales. Luego de ese tiempo, será reemplazada por Selva Pérez, quien participó en la última edición de . Maxi López: el exfutbolista es el exmarido de Wanda Nara y padre de tres de sus hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto. Actualmente, vive en Suiza, donde se desempeña como empresario. Está en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tuvo a Elle y espera su segundo hijo juntos.

Los participantes de MasterChef Celebrity 2025 Instagram