A quién salvó Miranda! en los Playoffs de La Voz Argentina

Con el paso de las semanas, las instancias de La Voz Argentina (Telefe) son cada vez más difíciles para los participantes. Este jueves, la quinta gala de los Playoffs fue clave para el equipo de Miranda!, que anunció los nombres de los cinco artistas que siguen en competencia, mientras que otros seis quedaron a la espera de la votación del público.

Iniciaron los playoffs de La voz Argentina adrian diaz bernini

El miércoles 27 de agosto, Juliana Gattas y Ale Sergi le habían dado un lugar en la siguiente fase a Joaquín Martínez. La definición se completó el jueves, cuando los once cantantes subieron al escenario para conocer el veredicto de los intérpretes de “Tu misterioso alguien”. “El primer salvado de hoy va a ser Thomás Guzmán”, expresó Gattas, que se encargó de anunciar la difícil decisión y, a la vez, reconoció el gran talento de todos los concursantes.

Poco después, Sergi sumó a Josué Cordero a la lista de clasificados. Tras un breve intercambio de bromas con el conductor Nico Occhiato, los coaches completaron el grupo de salvados con Sofía Verna y Pablo Cuello.

El Team Miranda!, definió a sus cinco clasificados directos y seis quedaron sujetos al voto del público

Ahora, los seis participantes restantes (Aimel Sali, Abril Robledo, Federico Caravatti, Emiliano Villagra, Lisandro Domínguez y Eugenia Rodríguez) esperan la decisión de la gente, que solo elegirá a tres para que sigan en el certamen.

Los otros equipos que también definieron a sus finalistas

En esta fase del reality, cada coach debe seleccionar a cinco integrantes para que avancen de manera directa, mientras que el resto queda a la espera del voto del público. Así como Miranda!, los equipos de Lali Espósito y Luck Ra también anunciaron a sus primeros clasificados. La diva pop le dio su voto de confianza a Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Lola Kajt, Alan Lez y Rafael Morcillo.

Por su parte, el cuartetero eligió a Thomas Dantes, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.

Cuándo termina La Voz Argentina

Tras el inicio de esta nueva etapa, quedan pocos pasos para llegar a la final, por lo cual se espera que el reality termine en las próximas semanas. Según confirmaron desde el canal a LA NACION, la final del programa será en octubre. No se sabe la fecha exacta, porque se está a la espera de la confirmación de algunas fechas de partidos aún.