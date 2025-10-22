Thiago Medina habló sobre el accidente en moto y fue contundente al revelar si tomará acciones legales

Thiago Medina continúa atravesando un proceso de recuperación tras el grave accidente en moto que sufrió hace algunas semanas. Ya instalado en su hogar y rodeado del apoyo de su familia y amigos, el exparticipante de Gran Hermano muestra avances en su estado de salud. En las últimas horas, además, llamó la atención al revelar qué decisión planea tomar en el plano judicial luego del impactante episodio que vivió.

Todo ocurrió durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), donde Thiago Medina y la mamá de sus hijas, Daniela Celis, hablaron sobre el proceso de recuperación que está atravesando. En medio de la charla, el joven fue consultado acerca de si tenía pensado iniciar alguna acción judicial tras el grave accidente en moto que sufrió, y su respuesta no pasó desapercibida.

Thiago Medina habló sobre el accidente en moto que sufrió semanas atrás (Captura: Telefe)

Con total sinceridad, Thiago descartó cualquier tipo de conflicto con la otra parte involucrada en el accidente. “No, está todo bien con el señor, no hay ningún problema, pasó lo que pasó porque tenía que pasar y bueno, fue un accidente”, expresó, dejando en claro que no tiene pensado comenzar ninguna acción judicial por el momento.

Además, el ex Gran Hermano se mostró reflexivo al hablar sobre lo ocurrido y destacó la importancia de mirar hacia adelante. “Ya está, ya pasó, fue un error de los dos y listo, hay que salir para adelante”, agregó, mostrando una actitud madura y enfocada en su recuperación.

En definitiva, Thiago Medina dejó en claro que su principal objetivo está enfocado en seguir recuperándose y aprovechar este tiempo para disfrutar junto a su familia, priorizando el bienestar y los momentos compartidos con sus seres queridos por encima de cualquier otra preocupación.